Экономика
ИзвестияМинфин ужесточит налогообложение богатых россиян
Минфин намерен расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами. В частности, согласно законопроекту, внесенному ведомством в Госдуму, планируется сократить минимальный срок пребывания в России с 183 дней до 90.
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с чего всё началось
Минфин давно планировал расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами. Теперь такие меры официально вошли в план мероприятий на ближайшие три года. Сейчас, чтобы «утратить связь» с Россией и не платить налоги, достаточно провести в стране менее 183 дней в год.РБК02:00
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