Экономика

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Минфин намерен расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами. В частности, согласно законопроекту, внесенному ведомством в Госдуму, планируется сократить минимальный срок пребывания в России с 183 дней до 90.
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с чего всё началось

Минфин решил изменить подход к налогообложению богатых россиян

Минфин давно планировал расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами. Теперь такие меры официально вошли в план мероприятий на ближайшие три года. Сейчас, чтобы «утратить связь» с Россией и не платить налоги, достаточно провести в стране менее 183 дней в год.
РБК02:00

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Минфин хочет изменить условия налогообложения богатых россиян

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Минфин ужесточит налогообложение обеспеченных россиян, пишут СМИ

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RT на русском04:03

Минфин решил изменить подход к налогообложению богатых россиян

РБК02:00
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В Кузбассе суд признал недействительным брак с мужчиной без сознания

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В МИД Индии прокомментировали закупку С-400 у России

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Источник: Следствие по «делу Голунова» почти не ведется

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BFM.ru 02:12
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Песков: Путину доложат о ситуации с полковником ФСБ Черкалиным

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