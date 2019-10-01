Экономика

СолидарностьСолидарностьМинфин ужесточит налогообложение россиян

Для стимулирования состоятельных россиян платить налоги в России, ведомство намерено уравнять ставку НДФЛ для резидентов и для нерезидентов, снизив ее последним с 30% до 13%.
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с чего всё началось

Минфин решил изменить подход к налогообложению богатых россиян

Минфин давно планировал расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами. Теперь такие меры официально вошли в план мероприятий на ближайшие три года. Сейчас, чтобы «утратить связь» с Россией и не платить налоги, достаточно провести в стране менее 183 дней в год.
РБК01 октября в 02:00

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Минфин исправляет ошибку резидента

Российская газета01 октября в 11:52

Смещение жизненных интересов. Омбудсмен предрек побег богатых из страны

Национальная служба новостей01 октября в 13:50

Минфин ужесточит налогообложение обеспеченных россиян, пишут СМИ

РИА Новости01 октября в 04:48

Эксперт назвал альтернативу налогу на богатых

Известия01 октября в 11:01

СМИ рассказали об инициативах Минфина по налогообложению в России

RT на русском01 октября в 04:03

Минфин придумал, как заставить олигархов платить налоги в России

URA.Ru01 октября в 02:51

Минфин решил изменить подход к налогообложению богатых россиян

РБК01 октября в 02:00
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 05:45, Ашберн
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