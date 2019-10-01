Минфин давно планировал расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами. Теперь такие меры официально вошли в план мероприятий на ближайшие три года. Сейчас, чтобы «утратить связь» с Россией и не платить налоги, достаточно провести в стране менее 183 дней в год.

с чего всё началось

Для стимулирования состоятельных россиян платить налоги в России, ведомство намерено уравнять ставку НДФЛ для резидентов и для нерезидентов, снизив ее последним с 30% до 13%.

Политика «Нафтогаз» призвал «Газпром» разблокировать доступ к газу из Туркмении «Нафтогаз» обоснованно требует, чтобы «Газпром» разблокировал возможность получать на границе Украина — Россия газ из Туркменистана, газ независимых добытчиков в России, а также газ для европейских контрагентов «Газпрома», — заявил Витренко.

Происшествия МС-21 экстренно сел в Жуковском Российский новейший самолет МС-21-300 совершил экстренную посадку в Жуковском после того, как на борту возникла неисправность в ходе испытательного полета.

Происшествия Трап врезался в самолет в аэропорту Челябинска Самоходный трап врезался в Airbus A321 авиакомпании Nordwind, в результате был повреждена обшивка самолета, пострадавших нет.

Экономика BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей В BCG отмечают, что благодаря «русскому чуду» Россия стала крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций.

Политика Трамп назвал Украину одной из самых коррумпированных стран в мире Трамп отметил, до прихода на Украине к власти президента Владимира Зеленского, в стране "была колоссальная коррупция", больше, чем в каком-либо другом государстве.

Спорт Самуэльссон призвал жестко наказать Россию за допинг Олимпийский чемпион Пхенчхана в тексте указал на ошибки ВАДА в борьбе с допингом, а также призвал жестко наказать Россию за допинговые скандалы.

Политика Британия ослабила санкции против России ради Марса Британское правительство внесло изменения в закон об экспорте, касающегося непосредственно санкций против России.

Общество В Госдуме предложили создать новую льготную категорию граждан В Госдуме предложили создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки».

Единоборства Емельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своего конфликта с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.

Происшествия СМИ узнали об отставке трех московских судей за нарушения Утверждается, что отправить судей в отставку решили после проверки, в ходе которой вскрылись грубые нарушения в их работе.

Шоу-бизнес Директор заявил о возвращении Заворотнюк на сцену Директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал сенсационное заявление. Актриса может вернуться к концертной деятельности.

Культура Кудрявцева высказалась о поражении на ТЭФИ-2019 от Ивлеевой Телеведущая Лера Кудрявцева отреагировала на то, что Анастасия Ивлеева обошла ее на ТЭФИ сразу в двух номинациях – "Развлекательное ток-шоу прайм-тайма" и "Ведущий ток-шоу прайм-тайма".

Общество Известный телеведущий осудил действия герцогов Сассекских Без ссылки на свои источники ведущий сообщил, что обращение не было согласовано со службой Букингемского дворца - это, вероятно, означает, что герцоги Сассекские считают себя вправе самостоятельно решать свои проблемы с прессой и публично осуждать действия одного из самых крупных и влиятельных таблоидов в Великобритании.

Экономика Россиян предупредили о росте цен на продукты Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия».