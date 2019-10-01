Экономика

СолидарностьСолидарностьМинфин ужесточит налогообложение россиян

Для стимулирования состоятельных россиян платить налоги в России, ведомство намерено уравнять ставку НДФЛ для резидентов и для нерезидентов, снизив ее последним с 30% до 13%.
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с чего всё началось

Минфин решил изменить подход к налогообложению богатых россиян

Минфин давно планировал расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами. Теперь такие меры официально вошли в план мероприятий на ближайшие три года. Сейчас, чтобы «утратить связь» с Россией и не платить налоги, достаточно провести в стране менее 183 дней в год.
РБК01 октября в 02:00

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Минфин исправляет ошибку резидента

Российская газета01 октября в 11:52

Смещение жизненных интересов. Омбудсмен предрек побег богатых из страны

Национальная служба новостей01 октября в 13:50

Минфин решил изменить подход к налогообложению богатых россиян

РБК01 октября в 02:00

Минфин ужесточит налогообложение обеспеченных россиян, пишут СМИ

РИА Новости01 октября в 04:48

СМИ рассказали об инициативах Минфина по налогообложению в России

RT на русском01 октября в 04:03

Минфин придумал, как заставить олигархов платить налоги в России

URA.Ru01 октября в 02:51

Эксперт назвал альтернативу налогу на богатых

Известия01 октября в 11:01
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 02:45, Вашингтон
Экономика

BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей

В BCG отмечают, что благодаря «русскому чуду» Россия стала крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций.
РБК вчера в 17:01
Происшествия

В Новосибирске срезанная ветка тополя убила женщину

В Новосибирске во время работ по обрезке деревьев в Ленинском районе погибла проходящая мимо 28-летняя женщина, сообщают «Новосибирские новости» со ссылкой на Единую диспетчерскую службу города.
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Известия вчера в 17:50
Происшествия

В Бурятии у девушки достали из желудка двухкилограммовый волосяной ком

В Улан-Удэ из желудка пациентки извлекли волосяной ком, в размере доходящий до полуметра и весящий два килограмма.
РИА Новости вчера в 23:19
Здоровье

Нет диетам: какие продукты есть, чтобы не набирать вес

MedikForum.ru вчера в 12:43
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Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов

Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
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Роскачество нашло пестициды в лапше быстрого приготовления

Роскачество выявило в популярных марках лапши быстрого приготовления токсины, пестициды, а также повышенное содержание соли, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 01:10
Политика

Путин проведет заседание Госсовета по вопросам здравоохранения

Президент России Владимир Путин назначил заседание Государственного совета, посвященное здравоохранению, на конец октября.
Lenta.ru вчера в 12:16
ЖКХ

Названы способы сэкономить на оплате отопления в России

В целях экономии на услугах ЖКХ эксперты рекомендуют устанавливать индивидуальные счетчики отопления, позволяющие регулировать температуру батарей в квартирах домов, сообщают РИА Новости.
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Армия и оружие

Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии

"Новая газета" нашла опубликованные снимки бойцов российского спецназа, когда те высаживались на норвежский архипелаг Шпицберген.
Piter.tv вчера в 08:06
Происшествия

Пропавшего пять дней назад в тувинской тайге мальчика нашли живым

РИА Новости 01:59
Общество

Суд потребовал от Алибасова доказательств покупки «Крота» в «Ашане»

Пресненский районный суд Москвы потребовал от продюсера Бари Алибасова предоставить доказательства, что жидкость для прочистки труб «Крот», которой он отравился летом, была куплена в магазине «Ашан», передает корреспондент Федерального агентства новостей.
ФАН вчера в 11:01
Политика

Британия ослабила санкции против России ради Марса

Британское правительство внесло изменения в закон об экспорте, касающегося непосредственно санкций против России.
Газета.Ru 02:01
Шоу-бизнес

Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану

Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану после того, как он разместил пост в инстаграме, в котором в очередной раз просил прощения у зрителей Самары за скандальный концерт.
РИА Новости 01 октября в 11:08
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Емельяненко разбил в кровь лицо Кокляеву

Пауэрлифтер Михаил Кокляев получил рассечение брови во время потасовки с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко, которая произошла ранее 2 октября.
Известия 00:29
Происшествия

Подозреваемые в убийстве полицейские из Саратовской области уволены

Руководство ГУМВД по Саратовской области уволило двух полицейских, которые подозреваются в убийстве пьяного мужчины на территории кладбища, а также их непосредственных руководителей.
Газета.Ru вчера в 07:04
Происшествия

СКР предъявил обвинение командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ 100

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Коммерсантъ вчера в 09:54
Политика

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Женский оргазм появился в процессе эволюции

К счастью, новые эксперименты над кроликами приоткрыли тайны женского оргазма. Для этого ученым понадобились антидепрессанты.
SciencePop 01 октября в 11:56
Шоу-бизнес

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Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
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Стоит отметить, что председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус выступил с предложением о введении спецпошлин на поставки электроэнергии из России.
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Общество

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Специалисты пояснили необходимость прогрева двигателя машины в холода

Автомобильные эксперты России дали четкий ответ на давно вызывавший дискуссию среди автомобилистов вопрос: нужно ли прогревать двигатель машины зимой.
РЕН ТВ вчера в 07:05
Транспорт

Вице-премьер Юрий Трутнев раскритиковал ремонт дорог во Владивостоке

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Цены на нефть растут после снижения накануне

По итогам торгов 1 октября стоимость декабрьского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures снизилась на $0,36 (0,61%), до $58,89 за баррель.
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Объявлено о возвращении на сцену умирающей от рака Заворотнюк

Сенсационное заявление о больной раком Анастасии Заворотнюк сделал ее директор Стас Христов.
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Происшествия

В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика

Крокодил погиб по колесами грузового автомобиля в Подмосковье, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Московской области.
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Из-за аварии певица Ольга Бузова опоздала на концерт в Новокузнецке

Ugpressa.ru 00:58
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Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском

Газета.Ru вчера в 09:52
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