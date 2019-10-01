Экономика

СолидарностьСолидарностьМинфин ужесточит налогообложение россиян

Для стимулирования состоятельных россиян платить налоги в России, ведомство намерено уравнять ставку НДФЛ для резидентов и для нерезидентов, снизив ее последним с 30% до 13%.
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с чего всё началось

Минфин решил изменить подход к налогообложению богатых россиян

Минфин давно планировал расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами. Теперь такие меры официально вошли в план мероприятий на ближайшие три года. Сейчас, чтобы «утратить связь» с Россией и не платить налоги, достаточно провести в стране менее 183 дней в год.
РБК01 октября в 02:00

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Минфин исправляет ошибку резидента

Российская газета01 октября в 11:52

Смещение жизненных интересов. Омбудсмен предрек побег богатых из страны

Национальная служба новостей01 октября в 13:50

Минфин придумал, как заставить олигархов платить налоги в России

URA.Ru01 октября в 02:51

Минфин ужесточит налогообложение обеспеченных россиян, пишут СМИ

РИА Новости01 октября в 04:48

СМИ рассказали об инициативах Минфина по налогообложению в России

RT на русском01 октября в 04:03

Эксперт назвал альтернативу налогу на богатых

Известия01 октября в 11:01

Минфин решил изменить подход к налогообложению богатых россиян

РБК01 октября в 02:00
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В Госдуме предложили создать новую льготную категорию

К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
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В Париже мужчина напал на полицейских в участке

Мужчина с ножом напал на сотрудников полиции в парижском полицейском участке, сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники.
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Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18
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Россия возобновила поставки электроэнергии на Украину

В компании "Интер РАО" подтвердили сообщения о том, что Россия возобновила экспорт электроэнергии на Украину, передает РИА Новости.
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Одноклассница рассказала о погибшей в Балашихе школьнице

РИА Новости 06:41
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На должность главы СНБО Данилюк был назначен в конце мая, до этого он возглавлял Минфин Украины, а во время президентской кампании Зеленского работал его советником по международной политике и экономике.
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Пилоту сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение

Следственный комитет России предъявил обвинения командиру самолета SSJ-100 Денису Евдокимову по делу о катастрофе, произошедшей после аварийной посадки воздушного судна в аэропорте "Шереметьево" 5 мая 2019 года.
Газета.Ru вчера в 12:02
Происшествия

Аделина Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке-мошеннице

Гадалка-мошенница обманула на 2 млн рублей олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову, пообещав ей решить проблемы личного характера.
ТАСС 06:11
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Сергей Шубенков взял серебро на ЧМ по легкой атлетике

Начал Шубенков не быстро и свою награду вырвал уже на последних метрах дистанции.
Телеканал Санкт-Петербург 06:50
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Владельца украинских телеканалов обвинили по статьям о терроризме

Владельцу украинского медиахолдинга, включающего телеканалы «112 Украина» и NewsOne, депутату Верховной рады Тарасу Козаку предъявлено обвинение в финансировании терроризма.
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Происшествия

МС-21 экстренно сел в Жуковском

BFM.ru 04:49
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В Евросоюзе разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса

Правила подготовлены в связи с просьбами стран ЕС дать рекомендации по идентификации и непризнанию российских паспортов жителей ДНР и ЛНР, выданных в соответствии с указом президента Владимира Путина.
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Джонсон потребовал от ЕС гибкости в вопросе Brexit

Премьер Великобритании Борис Джонсон призвал Евросоюз проявить готовность по вопросу Brexit.
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Под Саратовом задержаны избившие до смерти мужчину полицейские

Известия вчера в 05:26
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Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов

Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
Здоровье

Росздравнадзор отзывает из аптек препарат от язвы желудка «Зантак»

Росздравнадзор отзывает из аптек по всей стране препарат от язвы желудка «Зантак».
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В Севастополе загорелся ракетный катер «Шуя»

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Третьеклассники из Саранска сбежали в Чернобыль, посмотрев сериал

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Гаджеты

Samsung закроет производство смартфонов в Китае

В 2018 г. корпорация остановила производство на остальных китайских заводах, производящих смартфоны.
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В Симферополе норвежский депутат презентовал книгу о «нашем Крыме»

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Путин оценил выступление Греты Тунберг

Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
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Диетолог назвала самое вредное для человека мясо

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12-летний мальчик, потерявшийся четыре дня назад в тайге, найден живым

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Соболев не собирается переходить в «Зенит» или ЦСКА

Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев не собирается переходить в «Зенит» или ЦСКА.
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Сына вице-президента МТС Ибрагимова задержали после погони в Москве

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Путин допустил продление на год контракта на транзит газа с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил о двух вариантах развития событий в отношении истекающего контракта на транзит газа с Украиной.
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«Джокер» вышел в прокат в кинотеатрах Калининграда

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