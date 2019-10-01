Экономика
СолидарностьМинфин ужесточит налогообложение россиян
Для стимулирования состоятельных россиян платить налоги в России, ведомство намерено уравнять ставку НДФЛ для резидентов и для нерезидентов, снизив ее последним с 30% до 13%.
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с чего всё началось
Минфин давно планировал расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами. Теперь такие меры официально вошли в план мероприятий на ближайшие три года. Сейчас, чтобы «утратить связь» с Россией и не платить налоги, достаточно провести в стране менее 183 дней в год.РБК01 октября в 02:00
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