Экономика
Банки.руМинфин в III квартале планирует разместить ОФЗ на 1 трлн рублей
Плановый объем размещения облигаций федерального займа в III квартале 2020 года составляет 1 трлн рублей по номинальной стоимости. Такая цифра содержится в опубликованном Минфином России во вторник графике аукционов по ОФЗ на следующий квартал.
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Политика
Путин призвал россиян проголосовать по поправкам в Конституцию
Российский лидер заявляет, что все поправки будут внесены в Конституцию только при условии одобрения их россиянами.
CT news 08:55
Общество
Президент Путин наградил Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
Ульяновск.Экспресс вчера в 23:57
Политика
Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в открытии памятника Советскому солдату под Ржевом.
Газета.Ru 09:20
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Футбол
«Кто?» Анчелотти не знал о существовании игрока, покинувшего «Эвертон» после 11 лет в клубе
Специалист не знал о существовании игрока Люка Гарбатта, проведшего в «Эвертоне» 11 лет и покинувшего клуб по истечении срока контракта 30 июня.
Sport24.ru 12:03
Общество
Музеи и фитнес-центры возобновят работу в Петербурге с 6 июля
"С 6 июля возобновляют свою деятельность государственные музеи и государственные учреждения культуры, осуществляющие выставочную деятельность, плавательные бассейны и фитнес-центры (за исключением находящихся в зданиях торгово-развлекательных и торговых центров и комплексов), негосударственные бани и банные комплексы (исключительно в части работы помывочных зон)", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:02
Общество
Заболевший лейкемией Олег Тиньков заразился коронавирусом
Москва, 30 июня 2020, 15:30 — REGNUM Бизнесмен Олег Тиньков, проходящий процедуру лечения от лейкемии, рассказал о заражении коронавирусом весной.
REGNUM 08:30
Политика
Россия обдумывает предложение Турции запустить авиасообщение с 15 июля
В России рассматривают предложение Турции по возобновлению пассажирских авиаперевозок между странами с 15 июля.
Газета.Ru 08:21
Шоу-бизнес
Рудковская отреагировала на шутку Урганта о Плющенко
Музыкальный продюсер Яна Рудковская, которая является женой двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, ответила на шутку популярного телеведущего Ивана Урганта.
ProstoProSport вчера в 12:55
Футбол
«Сельта» и «Барселона» сыграли вничью. Смолов забил гол
CT news вчера в 04:31
Футбол
ЦСКА — Спартак 1:0 (1-й тайм)
Пресс-служба московского футбольного клуба «Спартак» огласила стартовый состав команды на матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
RT на русском 12:36
Политика
США объявили Huawei и ZTE угрозой нацбезопасности
Китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE официально объявлены угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов, сообщает Федеральная комиссия США по коммуникациям (FCC).
Взгляд.ру 13:28
Политика
В США предложили выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона
На сайте конгресса США опубликован текст поправки к проекту закона о финансировании национальной обороны на 2021 год, в котром сенатором-республиканцем Джоном Тьюном предлогается выкупить у Турции российские ЗРК С-400.
Военное дело вчера в 23:09
Общество
Космонавт Иванишин проголосовал по поправкам в Конституцию с МКС
Российский космонавт Анатолий Иванишин проголосовал по интернету по поправкам в Конституцию с борта на Международной космической станции, сообщается на сайте Роскосмоса.
РИА Новости 13:56
Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости вчера в 07:35
Финансы
Курс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая
Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Интерфакс 11:36
Происшествия
Штормовой ветер повалил деревья по всей территории Ленобласти
Как и предупреждали территориальные отделения МЧС России Санкт-Петербург и Ленинградскую область накрыли грозовые ливни и штормовой ветер с порывами до 18-23 м/с.
Леноблинформ 10:29
Политика
В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT
Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить на территории страны трансляцию семи каналов российской телекомпании Russia Today, сообщает радио Sputnik.
Российская газета 10:40
Футбол
Бывший вратарь «Спартака» Митрюшкин ищет новый клуб
Российский вратарь Антон Митрюшкин покинул швейцарский «Сьон» и стал свободным агентом.
ProstoProSport 13:54
Футбол
«Химки» приняли решение играть в РПЛ в следующем сезоне
Напомним, в досрочно завершенном сезоне ФНЛ «Химки» заняли второе место.
ODDS.ru 08:46
Авто
Китайский минивэн за 3,5 млн рублей представили в России
В версии Prestige за 3 099 000 рублей боковые сдвижные двери и зеркала заднего вида получают электропривод, в список опций добавляется бесключевой доступ, широкоугольные камеры и датчик дождя.
Российская газета 12:19
Происшествия
Мужчину будут судить в Москве за аферы с имуществом умерших на 19 млн рублей
В столице мужчину будут судить за мошеннические схемы с имуществом умерших граждан, сообщает городская прокуратура.
Москва 24 13:50
Общество
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК 07:56
Наука
Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае
Городовой 12:15
Политика
Си Цзиньпин подписал закон о нацбезопасности в Гонконге
Председатель КНР Си Цзиньпин подписал законопроект о национальной безопасности в Гонконге, который вызвал негативную реакцию со стороны ряда западных стран и населения специального китайского района.
Газета.Ru 12:32
Авто
Новый кроссовер Suzuki XL6 выходит на мировой рынок
Компания Suzuki выводит свой новый трехрядный вседорожник XL6 на глобальный рынок, и уже в нынешнем году он будет доступен в Китае, ЮАР и в большинстве стран АСЕАН.
Picsnews.net 02:24
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
Культура
Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки
По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
Piter.tv вчера в 01:11