Плановый объем размещения облигаций федерального займа в III квартале 2020 года составляет 1 трлн рублей по номинальной стоимости. Такая цифра содержится в опубликованном Минфином России во вторник графике аукционов по ОФЗ на следующий квартал.

Минфин в III квартале планирует разместить ОФЗ на 1 трлн рублей

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