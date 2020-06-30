Экономика

Банки.руБанки.руМинфин в III квартале планирует разместить ОФЗ на 1 трлн рублей

Плановый объем размещения облигаций федерального займа в III квартале 2020 года составляет 1 трлн рублей по номинальной стоимости. Такая цифра содержится в опубликованном Минфином России во вторник графике аукционов по ОФЗ на следующий квартал.
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В 3-м квартале Минфин планирует разместить ОФЗ на 1 трлн рублей

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ПРАЙМвчера в 13:38
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Скончался актер Виктор Проскурин

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В среду днем Памфилова сказала в ЦИК, что она связалась с Зюгановым и он «открестился» от распространения шаблонов с жалобами среди членов УИК.
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Истребитель F-16CM потерпел крушение на базе ВВС США в Южной Каролине. Пилот боевой машины погиб, сообщает Fox News.
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Наставник английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пожелал удачи игроку клуба Лерою Зане, который переходит в мюнхенскую "Баварию".
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В США начнут писать слово «черный» с заглавной буквы

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Чечня нарастила явку на голосовании по поправкам до 92%

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В Пермском крае за сутки выявили 52 случая коронавируса

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