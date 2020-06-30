Экономика
Банки.руМинфин в III квартале планирует разместить ОФЗ на 1 трлн рублей
Плановый объем размещения облигаций федерального займа в III квартале 2020 года составляет 1 трлн рублей по номинальной стоимости. Такая цифра содержится в опубликованном Минфином России во вторник графике аукционов по ОФЗ на следующий квартал.
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Футбол
Черчесов высказался об ошибке Максименко в матче с ЦСКА
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об ошибке вратаря московского "Спартака" Александра Максименко в матче 25-го тура чемпионата страны против столичного ЦСКА.
Газета.Ru 08:59
Политика
На Чукотке поправки к Конституции поддержали 80,3 процента избирателей
Поправки к Конституции поддержали 80,3 процента жителей Чукотского автономного округа, сообщили в Центризбиркоме после обработки ста процентов протоколов.
РИА Новости 10:15
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус
Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ 05:40
Общество
Какую минимальную пенсию можно получать в Кировской области?
Минимальный размер пенсии пенсионера приравнен к его прожиточному минимуму, установленному в регионе его проживания.
Свойкировский.рф 07:54
Армия и оружие
ФСВТС указала на невозможность реэкспорта С-400 без согласия России
Анкара не сможет продать Вашингтону российские С-400 без согласия Москвы, заявила РИА Новости во вторник официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Мария Воробьева.
РИА Новости вчера в 12:56
Общество
В Петербурге на Дворцовой площади началась акция «Стоп поправки»
В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади началась акция против внесения поправок в Конституцию – «Стоп поправки», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 08:30
Шоу-бизнес
Скончался актер Виктор Проскурин
Заслуженный артист России Виктор Проскурин умер на 69-м году жизни от хронической обструктивной болезни легких, сообщила "Интерфаксу" вдова артиста Ирина Хонда.
Интерфакс 09:25
Политика
Памфилова попросила Зюганова проконтролировать жалобы коммунистов
В среду днем Памфилова сказала в ЦИК, что она связалась с Зюгановым и он «открестился» от распространения шаблонов с жалобами среди членов УИК.
РБК 07:18
Происшествия
Истребитель F-16CM разбился на авиабазе в США
Истребитель F-16CM потерпел крушение на базе ВВС США в Южной Каролине. Пилот боевой машины погиб, сообщает Fox News.
Вести.Ru 09:24
Футбол
«Уфа» и «Рубин» сыграли вничью в матче чемпионата России
Футболисты "Уфы" и казанского "Рубина" сыграли вничью в матче 25-го тура чемпионата России. Матч в Уфе завершился со счетом 0:0.
РИА Новости 10:05
Происшествия
Пожар в ангаре в подмосковном Красногорске локализован
Пожар в ангаре с покрышками и мусором в деревне Гольево в подмосковном Красногорске локализован.
Газета.Ru 08:47
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
Спорт
ВФЛА не нашла $5 млн на выплату штрафов World Athletics
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) обязала ВФЛА до 1 июля выплатить штраф в размере $5 млн за причастность прежнего руководства российской организации к фальсификациям документов по делу Данила Лысенко.
Газета.Ru 08:21
Общество
У 89-летнего экс-президента «Формулы-1» Экклстоуна родился сын
Как сообщает журналист Роджер Бенуа в своём Twitter, 44-летняя супруга Экклстоуна Фабиана родила в Швейцарии сына, которого назвали Эйсом.
RT на русском 08:44
Футбол
Гвардиола пожелал удачи Зане в «Баварии»
Наставник английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пожелал удачи игроку клуба Лерою Зане, который переходит в мюнхенскую "Баварию".
Газета.Ru 09:12
Футбол
Зидан: футболисты «Реала» знают, что мы ещё ничего не выиграли
Мои футболисты знают, что мы ещё ничего не выиграли.
Чемпионат 09:39
Здоровье
Россиянам дали советы по налаживанию обмена веществ после самоизоляции
ФедералПресс 29 июня в 04:13
Общество
В США начнут писать слово «черный» с заглавной буквы
На сайте издания сообщается, что теперь при описании «людей и культур африканского происхождения» будет использоваться слово «черный», написанное исключительно с заглавной буквы.
Русская Планета 08:56
Общество
Коронавирусу предложили противопоставить «три Т»
Стратегию "три Т" предложил реализовать директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.
Вести.Ru 05:24
Футбол
Стал известен стартовый состав «Зенита» в матче против «Тамбова»
Форпост Северо-Запад 10:07
Энергетика
Посол Белоруссии: Москва и Минск достигли понимания по цене на газ
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что Москве и Минску удалось достигнуть понимания по вопросу формирования цены на газ, передает Sputnik Беларусь.
Газета.Ru 08:31
Политика
Чечня нарастила явку на голосовании по поправкам до 92%
Явка на голосовании по поправкам в Конституцию в Чечне к 15:00 выросла до 91,76%, сообщили в республиканском избиркоме.
Московский Комсомолец 10:03
Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском 07:27
Кино
Гран-при кинофестиваля «Зеркало» получил индийский фильм «Назир»
Гран-при XIV кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало» получил индийский фильм «Назир» режиссера Аруна Картика.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Армия и оружие
В США возникла паника из-за появления у РФ ослепляющего оружия
Военные специалисты армии США очень эмоционально отнеслись к появлению у Российской Федерации современного устройства для создания визуально-оптических помех «Филин».
ИнфоСМИ 06:33
Космос
«Роскосмос» рассмотрит создание многоразовых ступеней для «Ангары»
Российская госкорпорация «Роскосмос» рассматривает вариант создания ракеты-носителя «Ангара-А5ВМ» с многоразовыми ступенями.
Известия вчера в 10:17
Здоровье
Онищенко заявил, что второй волны коронавируса не будет
Господин Онищенко отметил, что ген возбудителя с начала пандемии не претерпел резких изменений.
Evo-rus.com 08:06
Общество
Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании
Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга — самовольного захвата чужих пустующих домов.
Lenta.ru вчера в 13:10
Здоровье
В Пермском крае за сутки выявили 52 случая коронавируса
Общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае выросло до 3743 человек, в том числе 124 пациента с COVID-19 скончались.
Рифей-Пермь 03:38
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
«Интеллектуальный» учет электроэнергии в России позволит снизить ее потери на 70–80 млрд рублей в год.
Известия 08:45