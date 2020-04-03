Экономика

ПРАЙМПРАЙММинфин в апреле продаст валюту на 77,8 млрд рублей

Объем продажи валюты по бюджетному правилу в период с 7 апреля по 12 мая 2020 года составит 77,8 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 3,5 миллиарда рублей, сообщил в пятницу Минфин РФ.
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Минфин: бюджет в апреле недополучит 55,8 млрд рублей из-за нефтяных цен

Газета.Ru05:32

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Минфин с 7 апреля по 12 мая продаст валюту из ФНБ на 77,8 млрд рублей

Интерфакс05:11

Минфин из запасов продаст валюту на 77,8 миллиарда рублей

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Минфин с 7 апреля по 12 мая продаст иностранную валюту на 77,8 млрд рублей

ТАСС05:31
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 07:17, Ашберн
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