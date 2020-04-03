Экономика
ПРАЙММинфин в апреле продаст валюту на 77,8 млрд рублей
Объем продажи валюты по бюджетному правилу в период с 7 апреля по 12 мая 2020 года составит 77,8 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 3,5 миллиарда рублей, сообщил в пятницу Минфин РФ.
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В России за сутки выявили более 600 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России подтвердили 601 случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
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Пик распространения коронавируса в России еще не пройден, нельзя исключать самого сложного сценария, предупредил премьер-министр Михаил Мишустин.
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Минпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи алкоголя
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Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
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В Саратовской области умер первый пациент с коронавирусом
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Путин указом оформил новые меры по борьбе с коронавирусом
Президент подписал указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции.
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Спикер Мосгордумы добавил, что в одном автомобиле не могут находиться люди, которые живут в разных местах.
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На Ставрополье и в Югре предотвратили теракты
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Политика
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Владимир Илюхин, возглавлявший Камчатский край с 2011 года, ушёл в отставку по собственному желанию.
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Напомним: режим самоизоляции на территории республики действует с 31 марта 2020 года.
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Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
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Постановление о возбуждении дела подписано лично главой СК Александром Бастрыкиным. Генералам грозит до 10 лет лишения свободы.