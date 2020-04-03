Энергетика
ИнтерфаксМинфин с 7 апреля по 12 мая продаст валюту из ФНБ на 77,8 млрд рублей
Минфин с 7 апреля начнет продажу иностранной валюты из Фонда национального благосостояния в рамках бюджетного правила. Как собщило ведомство, до 12 мая объем продаж составит 77,8 млрд рублей, ежедневный объем составит 3,5 млрд рублей.
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Энергетика
Цены на нефть резко взлетели после заявления Трампа
Нефть показала феноменальный рост в четверг после заявления президента США Дональда Трампа, что он ожидает, что глава РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман объявят о соглашении о сокращении производства нефти.
Общество
Воробьев рассказал о работе по введению спецпропусков в Подмосковье
Власти Подмосковья ведут предварительную работу по введению спецпропусков из-за коронавируса, однако "жестить никто не будет", заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
Общество
Широков: коронавирус застал правительство врасплох
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков рассказал, чем занимается на карантине, организованном из-за пандемии коронавируса, а также поделился мнением о мерах, предпринятых руководством страны.
Энергетика
Путин заявил о необходимости сократить добычу нефти на 10 млн баррелей
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сокращения нефтедобычи до уровня первого квартала 2020 года.
Общество
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Шоу-бизнес
Тренер Полины Гагариной бросил беременную жену из-за певицы
На сегодняшний день снимки беременно жены и признания в любви со страницы Дайчева исчезли.
Общество
Суд вернул москвичу иск, оспаривающий указ о введении режима изоляции
Мосгорсуд вернул иск жителя столицы Дмитрия Кисиева к правительству Москвы, в котором он оспаривал законность требований изоляции.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения режима нерабочих дней
В России могут сократить режим нерабочих дней, если угроза распространения коронавируса станет минимальной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Происшествия
В Петербурге возбудили первое уголовное дело за фейки о коронавирусе
В Санкт-Петербурге возбуждено первое уголовное дело из-за недостоверной информации об эпидемии коронавируса, заявляют в организации "Правозащита Открытки".
Экономика
Путин поручил Центробанку снизить стоимость ипотеки в России
«Рекомендовать Банку России проанализировать совместно с акционерным обществом «ДОМ.РФ» расходы заёмщиков по ипотечным жилищным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов», — говорится в сообщении.
Общество
Авиарейсы по вывозу россиян на родину приостановят 4 апреля
"С 00.00 4 апреля 2020 года будут временно приостановлены международные авиарейсы по вывозу российских граждан на родину", - заключили в оперштабе.
Здоровье
На Украине ужесточат ограничения из-за коронавируса
Правительство Украины намерено усилить меры по борьбе с распространением коронавируса. Об этом говорится на сайте кабмина 1 апреля.
Общество
Тульские власти продлили режим повышенной готовности
Тула, 3 апреля 2020, 20:08 — REGNUM Режим повышенной готовности на территории Тульской области продлён.
Происшествия
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать российскую нефть по $4 за баррель
Минск, 2 апреля 2020, 12:40 — REGNUM Белоруссия намерена в апреле импортировать из России 2 млн т нефти по цене около $4 за баррель.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
Экономика
Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада
Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса.
Происшествия
В Поныровском районе введут особый режим по коронавирусу
На территории Поныровского района Курской области будет введен особый режим из-за коронавирусной инфекции.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Экономика
Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в сообщении регулятора.
Общество
В Москве объяснили правила изоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Политика
Капитана зараженного американского авианосца сняли с должности
Капитан американского авианосца «Теодор Рузвельт» Бретт Крозье был снят с занимаемой должности из-за преданного огласке сообщения о распространении коронавируса среди членов экипажа судна.
Экономика
В Москве владельцев коммерческой недвижимости освободят от платежей
Власти Москвы освободят от всех имущественных платежей собственников коммерческой недвижимости, которые снизят в два раза арендную плату для арендаторов, сообщил журналистам заместитель мэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
Общество
Врачи обнаружили «странные» случаи смерти от коронавируса в Италии
Новые особенности коронавируса выявили медики, работающие в охваченной эпидемией Италии.
Здоровье
Россиян предупредили об опасных советах по защите от коронавируса
«Любое другое изделие не делает ни того, ни другого», — подчеркнула врач ГКБ им. В.В. Виноградова Мария Блинова.
Происшествия
В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции
Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
Общество
Минпромторг рекомендовал регионам не ограничивать продажи спиртного
Одно из указаний – не менять установленный ранее режим торговли алкоголем без крайней необходимости, говорится в документе.
Общество
Путин подписал указ о продлении режима нерабочих дней
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о продлении режима нерабочих дней по 30 апреля включительно.