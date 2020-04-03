Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксМинфин с 7 апреля по 12 мая продаст валюту из ФНБ на 77,8 млрд рублей

Минфин с 7 апреля начнет продажу иностранной валюты из Фонда национального благосостояния в рамках бюджетного правила. Как собщило ведомство, до 12 мая объем продаж составит 77,8 млрд рублей, ежедневный объем составит 3,5 млрд рублей.
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Минфин: бюджет в апреле недополучит 55,8 млрд рублей из-за нефтяных цен

Газета.Ru05:32

Минфин с 7 апреля по 12 мая продаст валюту из ФНБ на 77,8 млрд рублей

Интерфакс05:11

Минфин из запасов продаст валюту на 77,8 миллиарда рублей

Вести.Ru05:26

Минфин будет продавать валюту в апреле на 3,5 млрд рублей в день

Российская газета05:16

Минфин объявил, что в апреле продаст валюту из фонда национального благосостояния для покрытия бюджетного дефицита

Эхо Москвы05:31

Минфин объявил о продаже валюты из ФНБ в апреле

РБК05:06

Минфин с 7 апреля по 12 мая продаст иностранную валюту на 77,8 млрд рублей

ТАСС05:31
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На сегодняшний день снимки беременно жены и признания в любви со страницы Дайчева исчезли.
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
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В Кремле назвали условие сокращения режима нерабочих дней

В России могут сократить режим нерабочих дней, если угроза распространения коронавируса станет минимальной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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В Санкт-Петербурге возбуждено первое уголовное дело из-за недостоверной информации об эпидемии коронавируса, заявляют в организации "Правозащита Открытки".
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Газета.Ru 14:22
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Тульские власти продлили режим повышенной готовности

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Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
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Белоруссия намерена покупать российскую нефть по $4 за баррель

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REGNUM вчера в 05:40
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Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
Газета.Ru 03:15
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Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада

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В Поныровском районе введут особый режим по коронавирусу

На территории Поныровского района Курской области будет введен особый режим из-за коронавирусной инфекции.
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Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
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"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в сообщении регулятора.
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В Москве объяснили правила изоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
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Капитана зараженного американского авианосца сняли с должности

Капитан американского авианосца «Теодор Рузвельт» Бретт Крозье был снят с занимаемой должности из-за преданного огласке сообщения о распространении коронавируса среди членов экипажа судна.
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В Москве владельцев коммерческой недвижимости освободят от платежей

Власти Москвы освободят от всех имущественных платежей собственников коммерческой недвижимости, которые снизят в два раза арендную плату для арендаторов, сообщил журналистам заместитель мэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
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Врачи обнаружили «странные» случаи смерти от коронавируса в Италии

Новые особенности коронавируса выявили медики, работающие в охваченной эпидемией Италии.
Блокнот.ру вчера в 09:04
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Россиян предупредили об опасных советах по защите от коронавируса

«Любое другое изделие не делает ни того, ни другого», — подчеркнула врач ГКБ им. В.В. Виноградова Мария Блинова.
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В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

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Минпромторг рекомендовал регионам не ограничивать продажи спиртного

Одно из указаний – не менять установленный ранее режим торговли алкоголем без крайней необходимости, говорится в документе.
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Путин подписал указ о продлении режима нерабочих дней

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о продлении режима нерабочих дней по 30 апреля включительно.
RT на русском вчера в 12:16
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