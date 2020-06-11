Экономика
Эхо МосквыМинфин в мае впервые за 15 лет не раскрыл долю дефицита бюджета в ВВП
В пресс-службе Минфина РБК отказались комментировать отсутствие сведений, которые публиковались с 2005 года. В мае дефицит бюджета составил 655 млрд рублей, что почти в три раза превышает профицит предыдущих четырех месяцев.
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с чего всё началось
Минфин России в отчете с предварительной оценкой исполнения федерального бюджета за май 2020 года не опубликовал данные по номинальному объему ВВП за отчетный месяц.РБК11 июня в 17:00
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