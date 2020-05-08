с чего всё началось

Минфин решил в три раза увеличить объёмы продаж иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в период с 13 мая по 4 июня, передает Интерфакс. Ожидается, что за этот период будет продано валюты на 193,1 млрд рублей, а ежедневный объём составит 11,4 млрд рублей.

Минфин в три раза увеличит объёмы продаж валюты из ФНБ

Политика МИД России возмущен заявлением Белого дома о победителях нацизма Заявление Белого дома, в котором странами-победителями нацизма признаются исключительно США и Великобритания, вызывает возмущение, говорится в официальном комментарии Министерства иностранных дел России. 954

Футбол Дрезденское «Динамо» в полном составе ушло на карантин На двухнедельный карантин ушли игроки, тренеры и сотрудники «Динамо» (Дрезден). Об этом 9 мая сообщается на сайте клуба.

Общество В России разработали требования к проведению школьных экзаменов Министерство просвещения совместно с Роспотребнадзором разработали требования по проведению школьных экзаменов на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции. 457

Игры Фанат воссоздал S.T.A.L.K.E.R. 2 на движке CryEngine Геймер воссоздал скриншот компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2 на движке CryEngine, однако изначально игра разрабатывалась на Unreal Engine 4. 16

Здоровье Масочный режим на Украине могут продлить до конца года Маска может статья неотъемлемой частью жизни гражданина Украины до конца года, заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко 10 мая в интервью «РБК-Украина».

Здоровье Российский губернатор ответил на вопрос о пропавших выплатах врачам Врач-рентгенолог из Артемовской центральной больницы в Свердловской области задал вопрос губернатору региона Евгению Куйвашеву о пропавших президентских выплатах, которые обещали медикам за работу во время борьбы с коронавирусом. 2

Общество «Масочно-перчаточный налог» в Москве выплачивают лишь 17% пассажиров Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский на своей странице в Facebook назвал новую принимаемую в ряде регионов меру, обязующую носить перчатки и маски в общественных местах, «масочно-перчаточным налогом».

Общество В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса. 2,1K

Общество ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. 25

Политика В Крыму оценили план Зеленского установить «колокол Единства» Украинский президент Владимир Зеленский ранее заявил о планах установить четыре мемориала на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР (Колокол Памяти в Луганске и Колокол Мира в Донецке), а также Колокол Победы в Закарпатье и Колокол Единства в Симферополе – столице российского Крыма. 125

Происшествия Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику использования ИВЛ Более 13% пациентов с коронавирусной инфекцией, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, были успешно отлучены от ИВЛ. 370

Общество Россиянам напомнили о следующих длинных выходных Чуть больше месяца осталось ждать россиянам до следующих длинных выходных дней. Отдыхать сразу три дня подряд мы будем 12, 13 и 14 июня. 1K

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Гаджеты IPhone 12 Pro может получить трехкратный оптический зум Как ранее уже сообщалось, в 2020 году линейка флагманов будет представлена 4 моделями, среди которых iPhone 12 с экраном 5,4 и 6,1 дюйма, а также iPhone 12 Pro с 6,1-дюймовым дисплеем и iPhone 12 Pro Max с экраном 6,7 дюйма. 12

Культура Более миллиона человек спели «День победы» на разных языках Более одного миллиона человек из 60 стран приняли участие в акции "День Победы на разных языках", которая проходит по инициативе оргкомитета "Наша Победа", созданного "Единой Россией".

Общество Правительство утвердило выделение регионам средств на доплаты медикам Правительство России утвердило распределение межбюджетных трансфертов на общую сумму более 12 млрд рублей, предоставляемых регионам на доплаты медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом. 5

Наука Раскрыты новые факторы смертности от коронавируса Британские ученые проанализировали данные миллионов человек и раскрыли ключевые факторы смертности от коронавируса.

Авто Как, покупая летние шины, выбрать наименее шумную резину Признаюсь, что до поры до времени я выбирал шины для своих автомобилей, как натуральная блондинка — чтобы рисунок протектора был красивым.