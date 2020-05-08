Экономика
Аргументы и ФактыМинфин в три раза увеличит объёмы продаж валюты из ФНБ
Минфин решил в три раза увеличить объёмы продаж иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в период с 13 мая по 4 июня, передает Интерфакс. Ожидается, что за этот период будет продано валюты на 193,1 млрд рублей, а ежедневный объём составит 11,4 млрд рублей.
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с чего всё началось
Минфин РФ почти в 3 раза увеличит сумму продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) с 13 мая по 4 июня по сравнению с предыдущим периодом в апреле-мае, следует из сообщения министерства.Вести.Ru08 мая в 06:04
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