Экономика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыМинфин в три раза увеличит объёмы продаж валюты из ФНБ

Минфин решил в три раза увеличить объёмы продаж иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в период с 13 мая по 4 июня, передает Интерфакс. Ожидается, что за этот период будет продано валюты на 193,1 млрд рублей, а ежедневный объём составит 11,4 млрд рублей.
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с чего всё началось
Минфин РФ почти в 3 раза увеличит сумму продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) с 13 мая по 4 июня по сравнению с предыдущим периодом в апреле-мае, следует из сообщения
 министерства.
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