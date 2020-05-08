с чего всё началось

Минфин решил в три раза увеличить объёмы продаж иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в период с 13 мая по 4 июня, передает Интерфакс. Ожидается, что за этот период будет продано валюты на 193,1 млрд рублей, а ежедневный объём составит 11,4 млрд рублей.

Минфин в три раза увеличит объёмы продаж валюты из ФНБ

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