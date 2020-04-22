Экономика
Право.руМинфин внес в кабмин проект постановления о льготной ипотеке
Минфин внес в кабмин проект постановления об ипотечных кредитах по новой госпрограмме со ставкой 6,5% годовых. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя ведомства. Согласно документу, программа распространяется на кредиты, которые выдали с 17 апреля по 1 ноября этого года.
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Политика
Помпео признал отсутствие точных данных о происхождении коронавируса
США не обладают неопровержимыми доказательствами искусственного происхождения коронавируса нового типа, следует из речи американского госсекретаря Майка Помпео в эфире телеканала Fox News.
Газета.Ru 00:15
Происшествия
В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
Общество
Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций
Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус.
РБК вчера в 16:07
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета 21 апреля в 20:10
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Политика
Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая
По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 14:03
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости вчера в 08:43
Общество
Мэр Омска назначила нового заместителя
Проектный офис призван стать координационным органом в целях мониторинга за ходом реализации основных приоритетных направлений развития Омска, национальных проектов и проектной деятельности реализуемой в городе.
Глас Народа 00:53
Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 21 апреля в 10:37
Общество
В США две кошки заразились коронавирусом
Как пишет агентство Associated Press со ссылкой на местных чиновников, это первые подтвержденные случаи заболевания коронавирусом среди домашних животных в США.
Эхо Москвы в Челябинске 00:18
Наука
Ученые оценили эффективность «Арбидола» при лечении коронавируса
Китайские ученые пришли к выводу, что противовирусный препарат «Арбидол», а также комбинация лекарств лопинавира и ритонавира не являются эффективными средствами для лечения пациентов с легкой и средней формами COVID-19.
Известия вчера в 22:33
Армия и оружие
Anadolu: ЧВК Вагнера применили химическое оружие в Ливии
Anadolu сообщила, что по данным главы МВД ПНС ЧВК Вагнера использовали химическое оружие против сил ПНС в районе Салах-эд-Дин в южной части Триполи.
ИА Красная Весна вчера в 16:47
Происшествия
В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек
В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ вчера в 17:57
Шоу-бизнес
Ирина Алферова возмущена социальной помощью матери-ветерану
Знаменитая актриса Ирина Алферова пожаловаться на работников социальной службы, которые поддержали её маму, ветерана-фронтовика Ксению Архиповну, в преддверии 9 мая.
Bimru.ru вчера в 08:09
Общество
Аксенов назвал свинским поведение крымчан, вернувшихся из Таиланда
Аксенов назвал некоторых прилетевших из-за границы крымчан «баламутами» за их выступление против режима самоизоляции.
RuNews24.ru вчера в 23:34
Футбол
ВЭБ стал основным владельцем ЦСКА
В декабре прошлого года сообщалось, что госкорпорация станет владельцем футбольного клуба ЦСКА в результате превращения долга клуба в акции.
Компания вчера в 09:09
Космос
SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя с 60 спутниками Starlink
60 спутников были выведены на околоземную орбиту через 15 минут после старта Falcon 9. После ряда проверок они с помощью бортовых двигателей поднимутся на высоту около 550 км.
ТАСС вчера в 15:52
Гаджеты
Найдены уязвимые места в программном обеспечении Apple
Выяснилось, что в приложении Mail для работы с электронной почтой есть уязвимость, которая позволяет хакерам похищать данные пользователей.
ToDay News Ufa 01:01
Общество
МВД в Новосибирске начало проверку записи о плане по штрафам
ГУ МВД России по Новосибирской области проводит проверку после публикации в соцсетях аудиозаписей, на которых вероятный сотрудник полиции требует увеличить количество штрафов за нарушение режима самоизоляции, сообщила Sibnet.ru сотрудник ведомства.
Sibnet Новости вчера в 23:02
Экономика
Банки начали отменять кешбэк на покупки в интернете из-за мер ЦБ
На фоне распространения пандемии и введения карантинных мер ЦБ с 15 апреля по 30 сентября установил сниженную комиссию за эквайринг для онлайн-магазинов на уровне 1% вместо средней по рынку в 1,2–2,2%. Новый тариф распространяется на покупки продуктов, лекарств, одежды, товаров повседневного спроса, а также бытовой техники, электроники и средств связи.
РБК вчера в 22:00
Армия и оружие
Военные показали кадры «ответного удара» ТУ-95МС в Амурской области
SM News 21 апреля в 06:00
Происшествия
В Новосибирской области зафиксировали три новых случая коронавируса
За минувшие сутки в Новосибирской области было зафиксировано три новых случая заражения коронавирусом нового типа.
Газета.Ru 21 апреля в 00:39
Общество
Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах
Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю территорию России.
РБК вчера в 10:18
Шоу-бизнес
Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк
Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
НТВ вчера в 04:10
Экономика
Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева
Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
Политика
Блокировку российской резолюции в ООН сочли политизированным решением
Постпредство России ООН считает, что страны, которые не поддержали в Генассамблее ООН проект резолюции о борьбе с эпидемией коронавируса, проявили политизированный подход.
РЕН ТВ 00:55
Здоровье
Коронавирус: 6 жителей Абакана заболели за минувшие сутки
Со слов заместителя руководителя управления Роспотребнадзора Хакасии Татьяны Викторовой, если раньше коронавирус распространялся в семьях, то теперь в медицинских учреждениях — заносят COVID-19 как пациенты, так и медики.
Юг Сибири 00:48
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
Технологии
Исходные коды игр CS:GO и Team Fortress 2 попали в открытый доступ
Разработчик призывает пользоваться официальными серверами для того, чтобы гарантированно обезопасить себя.
RuNews24.ru 00:44
Политика
Российские специалисты приступают к работе в новом районе в Италии
Помощь из России Всего российскими военными врачами эпидемиологами и специалистами войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны РФ совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более чем 63 населенных пунктах Ломбардии.
ТАСС 20 апреля в 11:13