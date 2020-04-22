Экономика
ИзвестияМинфин России внес проект по льготным ипотечным кредитам под 6,5%
Министерство финансов России внесло в правительство проект постановления по льготным ипотечным кредитам на новостройки под 6,5%. Об этом «Известиям» в среду, 22 апреля, сообщили в пресс-службе министерства. Цель программы — улучшение жилищных условий граждан.
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Общество
В 21 регионе России внедрят пропуска с QR-кодами
21 регион России подключится к федеральной платформе цифровых пропусков, сообщает ТАСС со ссылкой на Минкомсвязи.
Газета.Ru 16:18
Армия и оружие
Российские военные подписали акт приемки первого беспилотника «Орион»
Министерство обороны России и группа «Кронштадт» подписали акт приемки первого беспилотного комплекса большой продолжительности «Орион» в составе трех машин.
Известия 20 апреля в 07:23
Футбол
«Арсенал» вспомнил покер Аршавина в ворота «Ливерпуля»
Газета.Ru вчера в 05:57
Здоровье
В Амурской области выявлено три новых случая коронавируса
Отделение терапии в Белогорской больнице, где было выявлено два подозрительных случая на COVID-2019, находится на карантине.
Амур.инфо 02:54
Происшествия
СМИ узнали о задержании экс-депутата Госдумы Дениса Волчека
Сотрудники центрального аппарата ФСБ задержали бывшего депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга и Госдумы Дениса Волчека.
РБК 15:19
Происшествия
В России хотят расширить применение оружия полицейскими
Москва, 22 апреля 2020, 14:30 — REGNUM Возможности применения оружия сотрудниками полиции в РФ предложено расширить на «иные действия» подозреваемого, а не только на прикосновение к оружию.
REGNUM 07:30
Футбол
Скончался 22-летний воспитанник «Локомотива» Самохвалов
Во время индивидуальной тренировки скончался 22-летний защитник "Казанки" Иннокентий Самохвалов. Причина смерти на данный момент выясняется.
Sport.ru 20 апреля в 10:29
Здоровье
Американский чиновник предупредил о вероятности второй волны гриппа
Директор американского Центра по контролю и предупреждению заболеваний maladies (CDC) Роберт Редфорд призвал сограждан приготовиться и сделать вакцинацию против сезонного гриппа.
BFM.ru 15:59
Шоу-бизнес
Поправившаяся певица Слава устроила танцы в нижнем белье
Певица Слава похвасталась на своей странице в Instagram тем, что поправилась. Для нового видео 39-летняя артистка станцевала в нижнем белье.
Дни24 12:05
Космос
Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников Starlink
Несколько часов назад тяжелая ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал.
Вести.Ru 18:36
Общество
В России планируют продлить режим самоизоляции
Российские власти рассматривают возможность продлить режим самоизоляции на майские праздники, а также на дни между ними.
9111.ru вчера в 06:28
Экономика
Клиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам
Три упомянутых в жалобах банка подтвердили РБК, что снижают лимиты ряду клиентов, но не раскрыли, какая доля держателей их кредитных карт столкнулась со снижением объема доступных заемных средств.
РБК 11:46
Общество
Проценко рассказал о динамике числа госпитализаций с COVID-19
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал на странице в Facebook, что снова наблюдается отрицательная динамика числа госпитализаций с коронавирусом.
Газета.Ru 13:26
Экономика
Правительство готовит очередные меры поддержки экономики
Правительство РФ готовит очередные меры по поддержке экономики и её выхода из кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Life.ru вчера в 16:56
Шоу-бизнес
Представительница Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе
Ранее газета «Комсомольская правда» опубликовала справку, в которой указывался диагноз артистки — глиобластома.
Lenta.ru 10:22
Общество
В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом
В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
РИА Новости 06:14
Киберспорт
Cyber Legacy – Team Empire Hope: не должно возникнуть проблем
Впереди ещё выступления на SIGUL PL и SECTOR, где уже команды пересекались и Legacy победили в серии 2-0, так что в данной квалификации проблем возникнуть не должно.
Legalbet 20 апреля в 01:55
Происшествия
ФСБ предотвратила нападение на учебное заведение в Тюменской области
Жителя Тюменской области задержали за подготовку массового убийства в одном из местных учебных заведений, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
РИА Новости 03:02
Общество
В Москве от коронавируса умер врач Госпиталя ветеранов войн
Врач Госпиталя для ветеранов войн № 3 (ГВВ № 3) в Москве умер после тяжелой двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусом.
РБК 15:30
Общество
В Берлине отменили шествие «Бессмертного полка» из-за коронавируса
В Берлине отменили шествие «Бессмертного полка» 9 мая из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 16:07
Спорт
Губерниев — о ситуации с коронавирусом в Белоруссии: «Там крайне неспокойно. Поэтому харе с футболом, братья»
Комментатор Дмитрий Губерниев призвал приостановить чемпионат Белоруссии в связи с пандемией коронавируса.
Sport24.ru 17:53
Технологии
The Economist (Великобритания): компания «Майкрософт» делает выбор в пользу открытых данных (The Economist)
Сан-Франциско — Два десятилетия назад компания «Майкрософт» была олицетворением технологического сада за высокой оградой.
ИноСМИ 17:18
Политика
Кремль ожидает снижения заражений коронавирусом с середины мая
По оценкам российских специалистов, пик пандемии коронавируса COVID-19 в стране наступит в середине мая, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 12:24
Политика
Путин провел телефонный разговор с Меркель
Известия 09:48
Технологии
Mail.ru Group начала продавать умную колонку «Капсула»
Российская газета 06:07
Космос
Калининградцы заметили в небе десятки спутников
Клопс 20 апреля в 16:51
Экономика
В России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов
Российские фармакологические компании задумались о прекращении выпуска 50 жизненно важных лекарств из-за их низкой максимально допустимой цены и нерентабельности производства, пишет "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 12:11
Футбол
ВЭБ стал основным владельцем ЦСКА
В декабре прошлого года сообщалось, что госкорпорация станет владельцем футбольного клуба ЦСКА в результате превращения долга клуба в акции.
Компания 09:09
Политика
Трамп приостановил иммиграцию в США на два месяца
Поток иммигрантов США будет приостановлен по крайне мере на 60 дней, заявил американский президент Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, пишет Financial Times.
Forbes 02:23