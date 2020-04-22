Экономика

ИзвестияИзвестияМинфин России внес проект по льготным ипотечным кредитам под 6,5%

Министерство финансов России внесло в правительство проект постановления по льготным ипотечным кредитам на новостройки под 6,5%. Об этом «Известиям» в среду, 22 апреля, сообщили в пресс-службе министерства. Цель программы — улучшение жилищных условий граждан.
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Минфин внёс в кабмин проект постановления о льготной ипотеке

RT на русском11:11

Минфин определился с льготной ипотекой

Коммерсантъ13:27

Минфин РФ внес в кабмин проект постановления о льготной ипотеке

РИА Новости11:26

Минфин внес в правительство проект постановления по ипотеке в 6,5%

Газета.Ru11:17

Кабмин обсудит выделение средств на льготные кредиты предприятиям и на ипотеку под 6,5%

ТАСС17:02

Проект постановления об ипотеке под 6,5% внесен в правительство РФ

Интерфакс11:07

Минфин России внес проект по льготным ипотечным кредитам под 6,5%

Известия11:00
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Общество

В 21 регионе России внедрят пропуска с QR-кодами

21 регион России подключится к федеральной платформе цифровых пропусков, сообщает ТАСС со ссылкой на Минкомсвязи.
Газета.Ru 16:18
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Армия и оружие

Российские военные подписали акт приемки первого беспилотника «Орион»

Министерство обороны России и группа «Кронштадт» подписали акт приемки первого беспилотного комплекса большой продолжительности «Орион» в составе трех машин.
Известия 20 апреля в 07:23
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Футбол

«Арсенал» вспомнил покер Аршавина в ворота «Ливерпуля»

Газета.Ru вчера в 05:57
Здоровье

В Амурской области выявлено три новых случая коронавируса

Отделение терапии в Белогорской больнице, где было выявлено два подозрительных случая на COVID-2019, находится на карантине.
Амур.инфо 02:54
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Происшествия

СМИ узнали о задержании экс-депутата Госдумы Дениса Волчека

Сотрудники центрального аппарата ФСБ задержали бывшего депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга и Госдумы Дениса Волчека.
РБК 15:19
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Происшествия

В России хотят расширить применение оружия полицейскими

Москва, 22 апреля 2020, 14:30 — REGNUM Возможности применения оружия сотрудниками полиции в РФ предложено расширить на «иные действия» подозреваемого, а не только на прикосновение к оружию.
REGNUM 07:30
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Футбол

Скончался 22-летний воспитанник «Локомотива» Самохвалов

Во время индивидуальной тренировки скончался 22-летний защитник "Казанки" Иннокентий Самохвалов. Причина смерти на данный момент выясняется.
Sport.ru 20 апреля в 10:29
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Здоровье

Американский чиновник предупредил о вероятности второй волны гриппа

Директор американского Центра по контролю и предупреждению заболеваний maladies (CDC) Роберт Редфорд призвал сограждан приготовиться и сделать вакцинацию против сезонного гриппа.
BFM.ru 15:59
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Шоу-бизнес

Поправившаяся певица Слава устроила танцы в нижнем белье

Певица Слава похвасталась на своей странице в Instagram тем, что поправилась. Для нового видео 39-летняя артистка станцевала в нижнем белье.
Дни24 12:05
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Космос

Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников Starlink

Несколько часов назад тяжелая ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал.
Вести.Ru 18:36
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Общество

В России планируют продлить режим самоизоляции

Российские власти рассматривают возможность продлить режим самоизоляции на майские праздники, а также на дни между ними.
9111.ru вчера в 06:28
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Экономика

Клиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам

Три упомянутых в жалобах банка подтвердили РБК, что снижают лимиты ряду клиентов, но не раскрыли, какая доля держателей их кредитных карт столкнулась со снижением объема доступных заемных средств.
РБК 11:46
32
Общество

Проценко рассказал о динамике числа госпитализаций с COVID-19

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал на странице в Facebook, что снова наблюдается отрицательная динамика числа госпитализаций с коронавирусом.
Газета.Ru 13:26
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Армия и оружие

В России рассказали о «пробивающем» всю Европу оружии

Lenta.ru 17:37
Экономика

Правительство готовит очередные меры поддержки экономики

Правительство РФ готовит очередные меры по поддержке экономики и её выхода из кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Life.ru вчера в 16:56
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Шоу-бизнес

Представительница Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе

Ранее газета «Комсомольская правда» опубликовала справку, в которой указывался диагноз артистки — глиобластома.
Lenta.ru 10:22
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Общество

В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом

В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
РИА Новости 06:14
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Киберспорт

Cyber Legacy – Team Empire Hope: не должно возникнуть проблем

Впереди ещё выступления на SIGUL PL и SECTOR, где уже команды пересекались и Legacy победили в серии 2-0, так что в данной квалификации проблем возникнуть не должно.
Legalbet 20 апреля в 01:55
Происшествия

ФСБ предотвратила нападение на учебное заведение в Тюменской области

Жителя Тюменской области задержали за подготовку массового убийства в одном из местных учебных заведений, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
РИА Новости 03:02
1,4K
Общество

В Москве от коронавируса умер врач Госпиталя ветеранов войн

Врач Госпиталя для ветеранов войн № 3 (ГВВ № 3) в Москве умер после тяжелой двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусом.
РБК 15:30
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Общество

В Берлине отменили шествие «Бессмертного полка» из-за коронавируса

В Берлине отменили шествие «Бессмертного полка» 9 мая из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 16:07
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Спорт

Губерниев — о ситуации с коронавирусом в Белоруссии: «Там крайне неспокойно. Поэтому харе с футболом, братья»

Комментатор Дмитрий Губерниев призвал приостановить чемпионат Белоруссии в связи с пандемией коронавируса.
Sport24.ru 17:53
Технологии

The Economist (Великобритания): компания «Майкрософт» делает выбор в пользу открытых данных (The Economist)

Сан-Франциско — Два десятилетия назад компания «Майкрософт» была олицетворением технологического сада за высокой оградой.
ИноСМИ 17:18
Политика

Кремль ожидает снижения заражений коронавирусом с середины мая

По оценкам российских специалистов, пик пандемии коронавируса COVID-19 в стране наступит в середине мая, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 12:24
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Политика

Путин провел телефонный разговор с Меркель

Известия 09:48
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Технологии

Mail.ru Group начала продавать умную колонку «Капсула»

Российская газета 06:07
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Космос

Калининградцы заметили в небе десятки спутников

Клопс 20 апреля в 16:51
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Экономика

В России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов

Российские фармакологические компании задумались о прекращении выпуска 50 жизненно важных лекарств из-за их низкой максимально допустимой цены и нерентабельности производства, пишет "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 12:11
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Футбол

ВЭБ стал основным владельцем ЦСКА

В декабре прошлого года сообщалось, что госкорпорация станет владельцем футбольного клуба ЦСКА в результате превращения долга клуба в акции.
Компания 09:09
Политика

Трамп приостановил иммиграцию в США на два месяца

Поток иммигрантов США будет приостановлен по крайне мере на 60 дней, заявил американский президент Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, пишет Financial Times.
Forbes 02:23
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