Экономика
КоммерсантъМинфин внес в правительство проект льготной ипотеки под 6,5%
Министерство финансов внесло в правительство проект постановления по ипотечным кредитам на новостройки под 6,5%. Ранее программу льготной ипотеки анонсировал президент Владимир Путин.
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Происшествия
Участники митинга во Владикавказе получили административный арест
Интерфакс вчера в 15:30
Авто
Chevrolet начала продавать модель, которая дешевле Lada Granta
Компактные коммерческие авто Chevrolet Damas и Labo, которые начали производить на мощностях «СарыаркаАвтоПром» месяц назад, поступили в продажу в Казахстане.
Тарантас Ньюс 11:31
Общество
В 21 субъекте России внедрят платформу для выдачи цифровых пропусков
«По итогам проведения 21 апреля 2020 года в Минкомсвязи России совещания с руководителями региональных органов цифровой трансформации министерство получило заявки от 21 субъекта России на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков», — говорится в сообщении.
RT на русском 13:21
Экономика
Клиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам
Пользователи жалуются, что банки принимают решения о снижении лимита по кредиткам в одностороннем порядке, иногда без отправки клиентам уведомлений.
РБК 11:46
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше
Вести.Ru 19 апреля в 13:45
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата российским Су-35 американского самолета
Пресс-служба Шестого флота США в понедельник, 20 апреля, опубликовала в своем Twitter, видео перехватала российским истребителем Су-35 американского патрульного самолета P-8A Poseidon в небе над Средиземным морем.
Известия 20 апреля в 09:01
Финансы
Центробанк продал рекордный объем валюты для поддержки рубля
Центробанк в понедельник продал рекордный объем валюты для поддержки рубля. Сумма составила 16,8 миллиарда рублей.
РИА Новости 06:18
Общество
В России разрешили не проводить поверку счетчиков до 2021 года
Правительство с связи с ситуацией с коронавирусом разрешило не проверять бытовые счетчики до 1 января 2021 года, даже если срок поверки истек.
РБК 02:25
Политика
Кремль ожидает снижения заражений коронавирусом с середины мая
По оценкам российских специалистов, пик пандемии коронавируса COVID-19 в стране наступит в середине мая, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 12:24
Футбол
Юран: для меня до сих пор феномен Карреры остается загадкой
Экс-игрок сборной России Сергей Юран высказался о бывшем тренере московского "Спартака" Массимо Каррере, передает News.ru.
Газета.Ru 10:16
Политика
Разведка США сообщила об ухудшении здоровья Ким Чен Ына после операции
Новый Век вчера в 05:50
Общество
Врач московского госпиталя ветеранов войн умер от коронавируса
Врач госпиталя для ветеранов войн в Москве скончался в больнице в Коммунарке из-за коронавируса, сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.
РИА Новости 14:07
Наука
Назван главный способ передачи коронавируса
Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru 11:58
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Общество
Собянин прогнозирует заполнение коечного фонда через 3–4 недели
При существующих темпах распространения коронавируса коечный фонд в 80 тыс. будет заполнен через три-четыре недели, сообщил мэр Москвы, зампред координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:04
Происшествия
Оперативники ФСБ провели секретную операцию по задержанию российского бизнесмена
По данным издания, оперативники центрального аппарата спецслужбы приехали в загородный дом политика утром 22 апреля и тут же увезли его в Москву.
Lenta.ru 12:35
Происшествия
МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских
МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости 07:36
Общество
Жителям Вологодской области разрешат поехать на дачу
Жителям Вологодской области разрешат поехать на дачу. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
Медиа-Центр 35media.ru 10:41
Шоу-бизнес
Представительница Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе
Ранее газета «Комсомольская правда» опубликовала справку, в которой указывался диагноз артистки — глиобластома.
Lenta.ru 10:22
Шоу-бизнес
Певица Слава поправилась и станцевала в одних трусах
В доказательство своих слов артистка станцевала перед камерой в короткой майке и трусах, показав действительно стройную фигуру и получив множество комплиментов в комментариях от преданных поклонников.
Экспресс газета 07:36
Общество
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о ситуации с коронавирусом
Главный врач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко заявил, что в настоящее время в больницы поступают больше пациентов с коронавирусом, чем выписываются.
RT на русском 13:39
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости 10:23
Политика
Песков считает, что Зеленский может завершить конфликт в Донбассе
Ранее Зеленский заявил, что уверен в том, что сможет завершить конфликт в Донбассе до конца президентского срока.
РИА Новости 12:52
Наука
Коронавирусная инфекция может долго сохраняться в глазах
Самое удивительное, что мазок из носоглотки может дать отрицательный результат, а мазок со слизистой глаз – положительный.
ToDay News Ufa 10:15
Политика
Трамп на два месяца приостановит иммиграцию в США
В ближайшее время иммиграция в Соединенные Штаты будет приостановлена.
Ридус вчера в 18:43
Футбол
В УЕФА рекомендовали доиграть национальные чемпионаты
УЕФА рекомендовал всем футбольным ассоциациям довести до конца розыгрыши высших дивизионов национальных чемпионатов и кубков.
Наша версия 03:14
Общество
Штормовой ветер в Москве повалил 132 дерева
Штормовой ветер в среду повалил в Москве 132 дерева, повреждены 26 автомобилей и три опоры рекламных щитов, но никто не пострадал.
ТАСС 12:11