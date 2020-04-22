Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМинфин внес в правительство проект льготной ипотеки под 6,5%

Министерство финансов внесло в правительство проект постановления по ипотечным кредитам на новостройки под 6,5%. Ранее программу льготной ипотеки анонсировал президент Владимир Путин.
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Проект постановления об ипотеке под 6,5% внесен в правительство РФ

Интерфакс11:07

Минфин РФ внес в кабмин проект постановления о льготной ипотеке

РИА Новости11:26

Минфин внес в правительство проект постановления по ипотеке в 6,5%

Газета.Ru11:17

Минфин внёс в кабмин проект постановления о льготной ипотеке

RT на русском11:11

Минфин определился с льготной ипотекой

Коммерсантъ13:27

Минфин России внес проект по льготным ипотечным кредитам под 6,5%

Известия11:00

Минфин внес в правительство проект по льготной ипотеке под 6,5%

ТАСС11:24
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Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 18:07, Ашберн
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Первая межзвездная комета оказалась необычным объектом

Ин-спейс.ру 20 апреля в 11:00
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Экономика

Fitch понизило рейтинг Украины до «В»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валютах до "B" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.
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Обновились правила самоизоляции в Мурманской области

В Заполярье продолжает действовать режим обязательной самоизоляции.
Вечерний Мурманск 10:17
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Экономика

Центробанк просит Минэкономразвития сдержать активность Глазьева в СМИ

Москва, 22 апреля 2020, 18:07 — REGNUM Руководство Банка России попросило чиновников сдерживать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, который на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вновь вернулся к своей идее налога на валютные спекуляции.
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Политика

Центр «Проектория» внесли в список иноагентов

Минюст России внес в реестр иностранных агентов Центр развития социальных инициатив «Проектория», сообщается на сайте министерства.
РБК 17:57
Общество

Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всей России

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить действующую в столице систему цифровых пропусков на все регионы России.
Lenta.ru 10:15
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Политика

Кремль ожидает снижения заражений коронавирусом с середины мая

По оценкам российских специалистов, пик пандемии коронавируса COVID-19 в стране наступит в середине мая, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 12:24
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Читеры Call of Duty: Warzone будут играть друг с другом

Изменится система подбора игроков. Читеры будут играть друг с другом в одних матчах.
Городской портал Новый Нижний 05:00
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Политика

Путин поручил быстро построить инфекционную больницу в Воронеже

В Воронеже появится быстро возводимая инфекционная больница. Такое поручение после видеоконференции с губернатором области дал президент.
Российская газета 09:53
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Представительница Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе

Ранее газета «Комсомольская правда» опубликовала справку, в которой указывался диагноз артистки — глиобластома.
Lenta.ru 10:22
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Происшествия

Расширение полномочий: какие права могут дать российским полицейским

Полномочия сотрудников российской полиции могут быть расширены. Сегодня стало известно о соответствующей инициативе правительства.
РЕН ТВ 16:18
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Общество

В Берлине отменили шествие «Бессмертного полка» из-за коронавируса

В Берлине отменили шествие «Бессмертного полка» 9 мая из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 16:07
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Наука

Назван главный способ передачи коронавируса

Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru 11:58
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Космос

Телескоп Hubble сделал детальные снимки распавшейся кометы ATLAS

Naked Science 15:09
Кино

Новый сезон «Смешариков» выйдет 18 мая

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Наука

Людям не понравилось спать под шум ветряков

Ночные звуки ветряных турбин уменьшают фазу быстрого сна, причем это единственное фиксируемое приборами нарушение сна из-за ветряков.
N+1 вчера в 14:13
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Хоккей

Овечкин: вернусь в Россию после окончания карьеры

Газета.Ru 16:41
Общество

Цифровые пропуска внедрят в 21 регионе России

В России начали внедрять цифровые пропуска Система цифровых пропусков вслед за Москвой и Московской областью заработает в 21 регионе России.
Lenta.ru 13:58
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Политика

Песков прокомментировал вопрос о госзащите для журналистки Милашиной

Москва, 22 апреля 2020, 14:40 — REGNUM Вопрос о государственной защите для журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной не входит в компетенцию администрации президента РФ. об этом сегодня, 22 апреля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 08:16
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Армия и оружие

Путин подписал указ о новых полномочиях начальника Генштаба ВС РФ

Москва, 22 апреля 2020, 23:21 — REGNUM Президент России Владимир Путин утвердил ряд новых полномочий начальника Генерального штаба Вооруженных сил.
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Единоборства

Александр Емельяненко вслед за Кадыровым побрился налысо

Ранее боец Магомед Исмаилов записал обращение к Емельяненко, предложив ему побрить голову налысо вслед за главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
РЕН ТВ 15:29
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Здоровье

Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачу

Две трети умерших от коронавируса в Москве не обращались на ранней стадии за медпомощью, сообщает столичный оперативный штаб.
РИА Новости 05:06
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Политика

Украина заблокировала в ООН российскую резолюцию против санкций

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в фейсбуке ведомства, что страна заблокировала в ООН российскую резолюцию об ослаблении санкционного режима в период пандемии.
РИА Новости 15:54
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Интернет

«Яндекс» выпустил собственный мессенджер

Предыдущий мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса» и сторонними чат-ботами.
Ведомости 08:38
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Космос

SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя с 60 спутниками Starlink

60 спутников были выведены на околоземную орбиту через 15 минут после старта Falcon 9. После ряда проверок они с помощью бортовых двигателей поднимутся на высоту около 550 км.
ТАСС 15:52
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Общество

В Минобрнауки назвали дату начала учебного года

Формат обучения будет выбран в зависимости от текущей ситуации с коронавирусом, отметил Фальков.
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Политика

Мишустин оценил готовность регионов к борьбе с коронавирусом

Система здравоохранения к борьбе с коронавирусом готова не полностью, признал премьер Михаил Мишустин в среду, 22 апреля, во время обсуждения этой проблемы с чиновниками кабмина и полномочными представителями президента в федеральных округах.
Газета.Ru 14:47
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Экономика

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
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Общество

В США зафиксировали первые случаи заражения кошек коронавирусом

Первые случаи заражения кошек коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксировали в США.
Lenta.ru 16:15
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Общество

В ФМБА отчитались о ходе исследований препарата от коронавируса

Предварительные результаты исследования мефлохина показали положительную динамику у большинства пациентов с коронавирусом со средне-тяжелым состоянием, сообщается на сайте Федерального медико-биологического агентства.
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