Экономика
КоммерсантъМинфин внес в правительство проект льготной ипотеки под 6,5%
Министерство финансов внесло в правительство проект постановления по ипотечным кредитам на новостройки под 6,5%. Ранее программу льготной ипотеки анонсировал президент Владимир Путин.
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Космос
Первая межзвездная комета оказалась необычным объектом
Ин-спейс.ру 20 апреля в 11:00
Экономика
Fitch понизило рейтинг Украины до «В»
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валютах до "B" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.
РИА Новости 17:18
Общество
Обновились правила самоизоляции в Мурманской области
В Заполярье продолжает действовать режим обязательной самоизоляции.
Вечерний Мурманск 10:17
Экономика
Центробанк просит Минэкономразвития сдержать активность Глазьева в СМИ
Москва, 22 апреля 2020, 18:07 — REGNUM Руководство Банка России попросило чиновников сдерживать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, который на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вновь вернулся к своей идее налога на валютные спекуляции.
REGNUM 11:07
Политика
Центр «Проектория» внесли в список иноагентов
Минюст России внес в реестр иностранных агентов Центр развития социальных инициатив «Проектория», сообщается на сайте министерства.
РБК 17:57
Общество
Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всей России
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить действующую в столице систему цифровых пропусков на все регионы России.
Lenta.ru 10:15
Политика
Кремль ожидает снижения заражений коронавирусом с середины мая
По оценкам российских специалистов, пик пандемии коронавируса COVID-19 в стране наступит в середине мая, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 12:24
Киберспорт
Читеры Call of Duty: Warzone будут играть друг с другом
Изменится система подбора игроков. Читеры будут играть друг с другом в одних матчах.
Городской портал Новый Нижний 05:00
Политика
Путин поручил быстро построить инфекционную больницу в Воронеже
В Воронеже появится быстро возводимая инфекционная больница. Такое поручение после видеоконференции с губернатором области дал президент.
Российская газета 09:53
Шоу-бизнес
Представительница Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе
Ранее газета «Комсомольская правда» опубликовала справку, в которой указывался диагноз артистки — глиобластома.
Lenta.ru 10:22
Происшествия
Расширение полномочий: какие права могут дать российским полицейским
Полномочия сотрудников российской полиции могут быть расширены. Сегодня стало известно о соответствующей инициативе правительства.
РЕН ТВ 16:18
Общество
В Берлине отменили шествие «Бессмертного полка» из-за коронавируса
В Берлине отменили шествие «Бессмертного полка» 9 мая из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 16:07
Наука
Назван главный способ передачи коронавируса
Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru 11:58
Космос
Телескоп Hubble сделал детальные снимки распавшейся кометы ATLAS
Naked Science 15:09
Кино
Новый сезон «Смешариков» выйдет 18 мая
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 08:30
Наука
Людям не понравилось спать под шум ветряков
Ночные звуки ветряных турбин уменьшают фазу быстрого сна, причем это единственное фиксируемое приборами нарушение сна из-за ветряков.
N+1 вчера в 14:13
Хоккей
Овечкин: вернусь в Россию после окончания карьеры
Газета.Ru 16:41
Общество
Цифровые пропуска внедрят в 21 регионе России
В России начали внедрять цифровые пропуска Система цифровых пропусков вслед за Москвой и Московской областью заработает в 21 регионе России.
Lenta.ru 13:58
Политика
Песков прокомментировал вопрос о госзащите для журналистки Милашиной
Москва, 22 апреля 2020, 14:40 — REGNUM Вопрос о государственной защите для журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной не входит в компетенцию администрации президента РФ. об этом сегодня, 22 апреля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 08:16
Армия и оружие
Путин подписал указ о новых полномочиях начальника Генштаба ВС РФ
Москва, 22 апреля 2020, 23:21 — REGNUM Президент России Владимир Путин утвердил ряд новых полномочий начальника Генерального штаба Вооруженных сил.
REGNUM 16:21
Единоборства
Александр Емельяненко вслед за Кадыровым побрился налысо
Ранее боец Магомед Исмаилов записал обращение к Емельяненко, предложив ему побрить голову налысо вслед за главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
РЕН ТВ 15:29
Здоровье
Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачу
Две трети умерших от коронавируса в Москве не обращались на ранней стадии за медпомощью, сообщает столичный оперативный штаб.
РИА Новости 05:06
Политика
Украина заблокировала в ООН российскую резолюцию против санкций
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в фейсбуке ведомства, что страна заблокировала в ООН российскую резолюцию об ослаблении санкционного режима в период пандемии.
РИА Новости 15:54
Интернет
«Яндекс» выпустил собственный мессенджер
Предыдущий мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса» и сторонними чат-ботами.
Ведомости 08:38
Космос
SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя с 60 спутниками Starlink
60 спутников были выведены на околоземную орбиту через 15 минут после старта Falcon 9. После ряда проверок они с помощью бортовых двигателей поднимутся на высоту около 550 км.
ТАСС 15:52
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала учебного года
Формат обучения будет выбран в зависимости от текущей ситуации с коронавирусом, отметил Фальков.
Ньюс-НН 14:43
Политика
Мишустин оценил готовность регионов к борьбе с коронавирусом
Система здравоохранения к борьбе с коронавирусом готова не полностью, признал премьер Михаил Мишустин в среду, 22 апреля, во время обсуждения этой проблемы с чиновниками кабмина и полномочными представителями президента в федеральных округах.
Газета.Ru 14:47
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
Общество
В США зафиксировали первые случаи заражения кошек коронавирусом
Первые случаи заражения кошек коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксировали в США.
Lenta.ru 16:15
Общество
В ФМБА отчитались о ходе исследований препарата от коронавируса
Предварительные результаты исследования мефлохина показали положительную динамику у большинства пациентов с коронавирусом со средне-тяжелым состоянием, сообщается на сайте Федерального медико-биологического агентства.
РИА Новости 15:18