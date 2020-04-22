Министерство финансов внесло в правительство проект постановления по ипотечным кредитам на новостройки под 6,5%. Ранее программу льготной ипотеки анонсировал президент Владимир Путин.

Минфин внес в правительство проект льготной ипотеки под 6,5%

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