Экономика
КоммерсантъМинфин внес в правительство проект льготной ипотеки под 6,5%
Министерство финансов внесло в правительство проект постановления по ипотечным кредитам на новостройки под 6,5%. Ранее программу льготной ипотеки анонсировал президент Владимир Путин.
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Кино
Новый сезон «Смешариков» выйдет 18 мая
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 08:30
Общество
В Москве заявили о возможности новых ограничений из-за коронавируса
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавируса в России носит управляемый характер и является сглаженной по сравнению с другими европейским странами и США.
Lenta.ru 14:34
Общество
Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций
Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус.
РБК 16:07
Политика
Путин уволил начальника Главного военного следственного управления СК
Москва, 22 апреля 2020, 22:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин освободил Александра Сорочкина от должности замруководителя Следственного комитета России.
REGNUM 15:50
Происшествия
60 сотрудников больницы Подмосковья заражены коронавирусом
Отмечается, что все 2,9 тысяч сотрудников больницы регулярно сдают анализы и тесты на коронавирус.
Live24 16:12
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Общество
Собянин предложил распространить пропускную систему на всю страну
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю страну.
Коммерсантъ 11:03
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала учебного года
Формат обучения будет выбран в зависимости от текущей ситуации с коронавирусом, отметил Фальков.
Ньюс-НН 14:43
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
Вести.Ru 20 апреля в 23:55
Общество
В Москве умер врач, лечивший пациентов с коронавирусом
В московской больнице в Коммунарке умер врач, работавший с зараженными коронавирусом.
Православие и Мир 10:49
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Происшествия
Россияне оказались на борту атакованного пиратами судна в Бенине
Трое россиян находятся в порту бенинского города Котону на контейнеровозе Tommi Ritscher, которое атаковали пираты.
Коммерсантъ вчера в 05:57
Общество
Минздрав предложил продлить самоизоляцию на майские праздники
Ограничительные меры в России для профилактики распространения коронавируса COVID-19 следует продлить на майские праздники, сообщил на пресс-конференции главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Коммерсантъ 07:29
Общество
Ургант пошутил над «самой пострадавшей» от COVID-19 категорией россиян
Больше всего пандемия коронавируной инфекции сказалась на матерях, которым приходится ежедневно следить за дистанционным обучением своих детей, заявил Иван Ургант в эфире Первого канала.
РИА Новости 14:13
Гаджеты
Представлен Motorola Edge+ с камерой на 108 Мп
Motorola представила флагманский смартфон Motorola Edge+. Новинка получила огромный дисплей и тройную камеру с основным модулем на 108 Мп.
The GEEK 16:05
Общество
Кадыров побрился налысо после просьб открыть парикмахерские
Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо после просьб открыть парикмахерские и призвал остальных мужчин последовать его примеру.
RT на русском вчера в 14:31
Общество
В США зафиксировали первые случаи заражения кошек коронавирусом
Первые случаи заражения кошек коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксировали в США.
Lenta.ru 16:15
Общество
В 21 регионе внедрят цифровые пропуска
Двадцать один российский регион подал заявку на внедрение у себя федеральной платформы выдачи цифровых пропусков, сообщило Минкомсвязи.
РИА Новости 13:48
Наука
Спутник помог обнаружить крупную утечку метана из Пермского бассейна
Спутник Sentinel-5 Precursor помог установить, что повышение концентрации метана в нижних слоях атмосферы над южными штатами США вызвано утечкой из Пермского нефтегазоносного бассейна.
N+1 14:01
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Здоровье
В Италии оценили работу российских военных медиков в Бергамо
Начальник полевого госпиталя в Бергамо Оливьеро Волотти отметил высокий профессионализм военных медиков из России, направленных в Италию на помощь в борьбе с COVID-19.
Gazeta.SPb 00:36
Происшествия
СМИ узнали о задержании экс-депутата Госдумы Дениса Волчека
Сотрудники центрального аппарата ФСБ задержали бывшего депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга и Госдумы Дениса Волчека.
РБК 15:19
Авто
ГАЗ разрабатывает новый среднетоннажный грузовик
«Группа ГАЗ» работает над новым бескапотным грузовиком.
Автоновости дня вчера в 04:40
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ 08:33
Экономика
Клиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам
Три упомянутых в жалобах банка подтвердили РБК, что снижают лимиты ряду клиентов, но не раскрыли, какая доля держателей их кредитных карт столкнулась со снижением объема доступных заемных средств.
РБК 11:46
Политика
В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции
Определённые прикидки по дате проведения голосования по поправкам к Конституции существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:42
Футбол
Каррера поблагодарил за поздравления и показал свой праздничный торт
Главный тренер АЕК поблагодарил всех за поздравления. Также он показал свой праздничный торт.
Спорт-Экспресс 15:40
Происшествия
В России хотят расширить применение оружия полицейскими
Предлагается дать полицейскому такое право при совершении преследуемым иных действий, которые дают основания «расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».
REGNUM 07:30
Общество
Доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии коронавируса
Российский доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии китайского коронавируса.
Evo-rus.com 08:59