Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМинфин внес в правительство проект льготной ипотеки под 6,5%

Министерство финансов внесло в правительство проект постановления по ипотечным кредитам на новостройки под 6,5%. Ранее программу льготной ипотеки анонсировал президент Владимир Путин.
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Проект постановления об ипотеке под 6,5% внесен в правительство РФ

Интерфакс11:07

Минфин РФ внес в кабмин проект постановления о льготной ипотеке

РИА Новости11:26

Минфин внес в правительство проект постановления по ипотеке в 6,5%

Газета.Ru11:17

Минфин внёс в кабмин проект постановления о льготной ипотеке

RT на русском11:11

Минфин определился с льготной ипотекой

Коммерсантъ13:27

Минфин России внес проект по льготным ипотечным кредитам под 6,5%

Известия11:00

Минфин внес в правительство проект по льготной ипотеке под 6,5%

ТАСС11:24
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Кино

Новый сезон «Смешариков» выйдет 18 мая

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 08:30
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Общество

В Москве заявили о возможности новых ограничений из-за коронавируса

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавируса в России носит управляемый характер и является сглаженной по сравнению с другими европейским странами и США.
Lenta.ru 14:34
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Общество

Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций

Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус.
РБК 16:07
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Политика

Путин уволил начальника Главного военного следственного управления СК

Москва, 22 апреля 2020, 22:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин освободил Александра Сорочкина от должности замруководителя Следственного комитета России.
REGNUM 15:50
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Происшествия

60 сотрудников больницы Подмосковья заражены коронавирусом

Отмечается, что все 2,9 тысяч сотрудников больницы регулярно сдают анализы и тесты на коронавирус.
Live24 16:12
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Происшествия

В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы

Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
1,2K
Общество

Собянин предложил распространить пропускную систему на всю страну

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю страну.
Коммерсантъ 11:03
7,4K
Общество

В Минобрнауки назвали дату начала учебного года

Формат обучения будет выбран в зависимости от текущей ситуации с коронавирусом, отметил Фальков.
Ньюс-НН 14:43
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Политика

США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР

Вести.Ru 20 апреля в 23:55
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Общество

В Москве умер врач, лечивший пациентов с коронавирусом

В московской больнице в Коммунарке умер врач, работавший с зараженными коронавирусом.
Православие и Мир 10:49
247
Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
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Происшествия

Россияне оказались на борту атакованного пиратами судна в Бенине

Трое россиян находятся в порту бенинского города Котону на контейнеровозе Tommi Ritscher, которое атаковали пираты.
Коммерсантъ вчера в 05:57
40
Общество

Минздрав предложил продлить самоизоляцию на майские праздники

Ограничительные меры в России для профилактики распространения коронавируса COVID-19 следует продлить на майские праздники, сообщил на пресс-конференции главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Коммерсантъ 07:29
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Общество

Ургант пошутил над «самой пострадавшей» от COVID-19 категорией россиян

Больше всего пандемия коронавируной инфекции сказалась на матерях, которым приходится ежедневно следить за дистанционным обучением своих детей, заявил Иван Ургант в эфире Первого канала.
РИА Новости 14:13
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Гаджеты

Представлен Motorola Edge+ с камерой на 108 Мп

Motorola представила флагманский смартфон Motorola Edge+. Новинка получила огромный дисплей и тройную камеру с основным модулем на 108 Мп.
The GEEK 16:05
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Общество

Кадыров побрился налысо после просьб открыть парикмахерские

Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо после просьб открыть парикмахерские и призвал остальных мужчин последовать его примеру.
RT на русском вчера в 14:31
1,4K
Общество

В США зафиксировали первые случаи заражения кошек коронавирусом

Первые случаи заражения кошек коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксировали в США.
Lenta.ru 16:15
1
Общество

В 21 регионе внедрят цифровые пропуска

Двадцать один российский регион подал заявку на внедрение у себя федеральной платформы выдачи цифровых пропусков, сообщило Минкомсвязи.
РИА Новости 13:48
2K
Наука

Спутник помог обнаружить крупную утечку метана из Пермского бассейна

Спутник Sentinel-5 Precursor помог установить, что повышение концентрации метана в нижних слоях атмосферы над южными штатами США вызвано утечкой из Пермского нефтегазоносного бассейна.
N+1 14:01
Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
1,2K
Здоровье

В Италии оценили работу российских военных медиков в Бергамо

Начальник полевого госпиталя в Бергамо Оливьеро Волотти отметил высокий профессионализм военных медиков из России, направленных в Италию на помощь в борьбе с COVID-19.
Gazeta.SPb 00:36
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Происшествия

СМИ узнали о задержании экс-депутата Госдумы Дениса Волчека

Сотрудники центрального аппарата ФСБ задержали бывшего депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга и Госдумы Дениса Волчека.
РБК 15:19
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Авто

ГАЗ разрабатывает новый среднетоннажный грузовик

«Группа ГАЗ» работает над новым бескапотным грузовиком.
Автоновости дня вчера в 04:40
40
Энергетика

Новак выступил против снижения цен на бензин

Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ 08:33
1,1K
Экономика

Клиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам

Три упомянутых в жалобах банка подтвердили РБК, что снижают лимиты ряду клиентов, но не раскрыли, какая доля держателей их кредитных карт столкнулась со снижением объема доступных заемных средств.
РБК 11:46
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Кино

Sony снимет игровой фильм по манге и аниме «Ванпанчмен»

REGNUM 03:23
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Политика

В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции

Определённые прикидки по дате проведения голосования по поправкам к Конституции существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:42
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Футбол

Каррера поблагодарил за поздравления и показал свой праздничный торт

Главный тренер АЕК поблагодарил всех за поздравления. Также он показал свой праздничный торт.
Спорт-Экспресс 15:40
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Происшествия

В России хотят расширить применение оружия полицейскими

Предлагается дать полицейскому такое право при совершении преследуемым иных действий, которые дают основания «расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».
REGNUM 07:30
12K
Общество

Доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии коронавируса

Российский доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии китайского коронавируса.
Evo-rus.com 08:59
1,4K
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