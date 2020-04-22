Экономика
КоммерсантъМинфин внес в правительство проект льготной ипотеки под 6,5%
Министерство финансов внесло в правительство проект постановления по ипотечным кредитам на новостройки под 6,5%. Ранее программу льготной ипотеки анонсировал президент Владимир Путин.
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Общество
Еще 28 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
В столице за минувшие сутки умерло еще 28 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, общее число жертв коронавируса в городе достигло 261, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.
РИАМО вчера в 17:19
Единоборства
Исмаилов призвал Емельяненко побриться налысо вслед за Кадыровым
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Магомед Исмаилов предложил своему будущему оппоненту Александру Емельяненко побриться налысо по примеру главы Чечни Рамзана Кадырова.
РИА Новости 07:50
Экономика
Центробанк просит Минэкономразвития сдержать активность Глазьева в СМИ
Москва, 22 апреля 2020, 18:07 — REGNUM Руководство Банка России попросило чиновников сдерживать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, который на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вновь вернулся к своей идее налога на валютные спекуляции.
REGNUM 11:07
Общество
В Белоруссии заявили о планах отказаться от импорта российской гречки
Белоруссия откажется от импорта гречки из России и полностью обеспечит внутренний рынок отечественной крупой.
Известия 15:39
Армия и оружие
В США не исключили «повреждения» российского Т-14 «Армата» в Сирии
Отправка Россией своего перспективного танка Т-14 "Армата" в Сирию может закончиться провалом. Об этом пишет американское издание The Drive.
Газета.Ru 04:14
Общество
Единственный в России завод по производству картошки фри остановился
Группа компаний «Белая Дача» временно остановила работу единственного в России завода по производству картофеля фри.
Lenta.ru 10:34
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Авто
Появились изображения современной Лада «Тарзан»
В конце 90-х «АвтоВАЗ» мелкосерийно выпускал полноприводные внедорожники «Тарзан», построенные на базе универсала ВАЗ-2111 и хэтчбека ВАЗ-2112.
Автоновости дня 13:12
Космос
Пара черных дыр подала необычный гравитационный сигнал
Астрофизики зафиксировали необычные гравитационные волны, которые исходили от слияния двойной черной дыры с неравными массами.
Газета.Ru вчера в 09:54
Наука
Назван главный способ передачи коронавируса
Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru 11:58
Кино
В онлайн-кинотеатрах состоится премьерный показ фильма «Спутник»
В новом фильме, помимо Оксаны Акиньшиной, играют Фёдор Бондарчук и Пётр Фёдоров. Действие фильма происходит в советское время, в 1983 году.
Ревизор.ру 08:21
Происшествия
Бывшие калужские полицейские пойдут под суд за банковские преступления
Преступления выявлены УФСБ России по Калужской области.
Kaluga-poisk.ru 04:27
Политика
Генпрокурор штата Миссисипи подаст иск против КНР из-за пандемии
Генеральный прокурор штата Миссисипи Линн Фитч заявила, что подаст иск против властей Китая.
Московский Комсомолец 16:20
Транспорт
В Москве 600 человек не смогли попасть в метро
Москва продолжает бороться в коронавирусом, для этого с 22 апреля усилили ограничительные меры передвижения по городу - теперь нужно к цифровому пропуску привязать карту «Тройку» или указать госномер машины.
Комсомольская правда 05:32
Происшествия
Полицейские получат право вскрывать автомобили и оцеплять дома
В правительстве подготовили законопроект, согласно которому полицейские получат право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
Газета.Ru 07:31
Технологии
Mail.ru начала продажу умных колонок «Капсула»
Mail.ru Group объявила о старте продаж умной колонки «Капсула» со встроенным голосовым ассистентом «Маруся».
Компания 05:32
Здоровье
В Башкирии в РКБ имени Куватова пациенты плакали
В Башкирии в РКБ имени Куватова плакали пациенты эндокринологического отделения.
Общественная электронная газета 06:32
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
Общество
Назван главный способ распространения коронавируса
Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Бутенко назвал наиболее вероятные способы заражения коронавирусом.
РИА Новости 11:52
Происшествия
В подмосковной больнице 60 сотрудников заболели коронавирусом
В Люберецкой областной больнице 60 сотрудников заразились новой коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе подмосковного министерства здравоохранения.
Российская газета 15:08
Общество
Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций
Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус.
РБК 16:07
Общество
Дуров предсказал цивилизационный сдвиг после пандемии коронавируса
Основатель мессенджера Telegram и создатель соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров заявил, что мир после пандемии коронавируса не будет прежним.
Lenta.ru вчера в 23:55
Происшествия
Полиция проверяет информацию о массовой драке мигрантов в Дмитрове
Полиция начала доследственную проверку после публикации в интернете видео с массовой дракой мигрантов в Дмитрове, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
ТАСС 16:14
Транспорт
Камеры выявили 230 тысяч водителей без пропусков 22 апреля в Москве
"За первый день автоматического контроля за передвижением транспортных средств в Москве выявили 230 тыс. автомобилей, водители которых не оформили цифровые пропуска", - сообщили в ведомстве.
Газета.Ru 14:42
Происшествия
Оштрафованный за крестный ход бывший священник рассказал, что его избили приставы в суде
Приставы Куйбышевского районного суда Петербурга избили бывшего священника Артемия Скрипкина.
Медиазона 14:02
Общество
Члены КПРФ возложили цветы к Мавзолею Ленина
Московский Комсомолец 07:45
Происшествия
В Ярославской области обрушился пешеходный мост
В ГУ МЧС по Ярославской области уточнили, что в 100 метрах расположен еще один мост, потому движение внутри райцентра не приостановлено.
REGNUM 09:38
Здоровье
Чайка поручил в сжатые сроки доукомплектовать больницы Кавказа койками
Полпред президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка поставил жесткие сроки по доукомплектации больниц Кавказа койками и профильным медперсоналом.
Известия 14:18