Минфин России внес в правительство проект постановления по льготным ипотечным кредитам на новостройки под 6,5%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Минфин внес в правительство проект по льготной ипотеке под 6,5%

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