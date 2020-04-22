Экономика
ТАССМинфин внес в правительство проект по льготной ипотеке под 6,5%
Минфин России внес в правительство проект постановления по льготным ипотечным кредитам на новостройки под 6,5%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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Общество
В 21 регионе России внедрят пропуска с QR-кодами
21 регион России подключится к федеральной платформе цифровых пропусков, сообщает ТАСС со ссылкой на Минкомсвязи.
Газета.Ru 16:18
Происшествия
В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек
В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ 17:57
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Общество
Ярошенко направили на медобследование в США
Находящегося в американской тюрьме российского лётчика Константина Ярошенко, который жаловался на симптомы коронавирусной инфекции COVID-19, направили на медицинское обследование.
RT на русском 20:57
Происшествия
МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских
МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости 07:36
Общество
Банки заявили о росте активности мошенников в период самоизоляции
Клиенты ВТБ в период самоизоляции стали чаще сообщать в контакт-центр банка о мошеннических действиях: резкий рост числа таких звонков зафиксирован на второй нерабочей неделе (с 6 по 12 апреля) — почти в два с половиной раза по сравнению со средними значениями в марте.
РБК 17:01
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк назвал подделкой справку о диагнозе актрисы
Опубликованная в СМИ справка с диагнозом, якобы выданная актрисе Анастасии Заворотнюк, является фейком.
РБК 12:30
Политика
Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая
По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 14:03
Общество
В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом
Российская газета вчера в 17:44
Общество
Собянин предложил распространить пропускную систему на всю страну
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю страну.
Коммерсантъ 11:03
Экономика
Центробанк просит Минэкономразвития сдержать активность Глазьева в СМИ
Москва, 22 апреля 2020, 18:07 — REGNUM Руководство Банка России попросило чиновников сдерживать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, который на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вновь вернулся к своей идее налога на валютные спекуляции.
REGNUM 11:07
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала учебного года в российских вузах
Новый учебный год в вузах России начнётся, как и обычно, 1 сентября, а формат, в котором студенты начнут обучение, будет определён в зависимости от эпидемической ситуации с коронавирусом.
Life.ru 05:25
Интернет
«Яндекс» выпустил собственный мессенджер
Предыдущий мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса» и сторонними чат-ботами.
Ведомости 08:38
Общество
Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения
Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
РБК 20:55
Экономика
Зарплатное образование: для бюджетников могут ввести базовые оклады
Базовые оклады позволяют бороться с зарплатным неравенством бюджетников: сегодня их доходы в разных регионах могут отличаться в 4–5 раз.
Известия 17:01
Армия и оружие
Трамп приказал открывать огонь по иранским кораблям в случае конфликта
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что распорядился открывать огонь по иранским патрульным катерам, если те будут устраивать провокации против американских кораблей.
РБК 11:14
Политика
Путин уволил замглавы СКР Сорочкина
Президент России Владимир Путин уволил зампредседателя Следственного комитета России—руководителя главного военного следственного управления Александра Сорочкина.
Коммерсантъ 15:20
Здоровье
В России закончилась эпидемия гриппа
В институте констатируют, что эпидемия гриппа в России завершилась, но при этом "заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидпорога в отдельных городах".
Газета.Ru 15:22
Политика
Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о временной приостановке иммиграции в Соединенные Штаты во время вспышки коронавируса.
Коммерсантъ 19:11
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Наука
Назван главный способ передачи коронавируса
Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru 11:58
Политика
Политолог объяснил решение Зеленского предложить пост Саакашвили
Ранее Саакашвили выразил мнение, что в будущем Украина может распасться на несколько территорий.
Аргументы и Факты 21:02
Происшествия
В Бурятии зафиксировали 10 новых случаев заражения коронавирусом
Число зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 в Бурятии за сутки увеличилось на 10 и составило 163.
Известия вчера в 23:32
Происшествия
Террорист «заминировал» аэробус рейса Москва — Южно-Сахалинск
Сообщение о возможно заложенном на борту пассажирского самолета взрывном устройстве поступило оперативным службам аэропорта Южно-Сахалинск в третьем часу утра 23 апреля по местному времени, когда самолет, выполнявший рейс №1742 Москва — Южно-Сахалинск, находился в воздухе.
РИА Сахалин-Курилы 20:34
Общество
Блогеры поддержали флешмоб Кадырова и побрили головы
Блогеры и известные люди присоединились к флешмобу, запущенному главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который во вторник побрился наголо и призвал последовать его примеру.
Взгляд.ру 12:18
Происшествия
Прокуратура начала проверку после коммунальной аварии во Владивостоке
Прокуратура Владивостока проводит проверку по факту крупной коммунальной аварии на сетях в микрорайоне Снеговая Падь.
Известия 06:41
Транспорт
РЖД изменили правила покупки билетов
Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные, в частности, номер мобильного телефона или e-mail, сообщили в холдинге.
РИА Новости 17:05
Общество
В Харбине ограничили передвижения из-за коронавируса
Ранее власти Харбина уже ввели 28-дневный карантин для тех, кто приехал из-за границы.
Интерфакс 10:29
Экономика
Коронавирус ударит по летнему турбизнесу на Байкале
Понижение турпотока на Байкал этим летом оценивают в 50-60% Летний турпоток на озеро Байкал в этом году при оптимистичном сценарии будет на 50-60% ниже по сравнению с показателем прошлого лета из-за ограничительных мер, введенных в связи с коронавирусом.
Байкал-Daily 21:57