Экономика
КоммерсантъМинфин внес в правительство проект льготной ипотеки под 6,5%
Министерство финансов внесло в правительство проект постановления по ипотечным кредитам на новостройки под 6,5%. Ранее программу льготной ипотеки анонсировал президент Владимир Путин.
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Шоу-бизнес
Волочкова пожаловалась на пропажу крупной суммы денег со счета
Известия вчера в 16:50
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк назвала справку о раке мозга поддельной
Представитель Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила, что опубликованная ранее в СМИ справка о диагнозе актрисы является подделкой.
НТВ вчера в 11:20
Общество
В России за сутки выявили 5236 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 5236 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
РБК вчера в 04:39
Экономика
Путин поручил правительству утвердить льготную ипотеку со ставкой 6,5%
Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить льготную ипотечную программу по ставке 6,5% годовых до 1 мая.
Известия 03:10
Транспорт
РЖД обязали пассажиров указывать свои контактные данные
Москва, 23 апреля 2020, 01:08 — REGNUM Номер мобильного телефона или адрес электронной почты (e-mail) обязаны предоставлять с 23 апреля все пассажиры, приобретающие билеты на поезда «Российских железных дорог» (РЖД), сообщает пресс-служба холдинга.
REGNUM вчера в 18:08
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Политика
Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о временной приостановке иммиграции в Соединенные Штаты во время вспышки коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 19:11
Общество
Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая
По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 14:03
Экономика
Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева
Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
Происшествия
В Тамбовской области за сутки коронавирус подтвердили у 23 человек
Тамбов, 23 апреля 2020, 09:45 — REGNUM 23 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Тамбовской области за последние сутки, об этом сообщил региональный оперштаб 23 апреля.
REGNUM 02:45
Происшествия
В Петербурге трое неизвестных похитили женщину
Трое неизвестных в медицинских масках насильно усадили молодую женщину в иномарку на улице Тельмана в Санкт-Петербурге и увезли в неизвестном направлении, ведется розыск злоумышленников, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.
ТАСС 03:19
Общество
Рогозин назвал число заразившихся коронавирусом работников Роскосмоса
15 апреля гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что 30 сотрудников ракетно-космической отрасли России заразились коронавирусом.
Взгляд.ру 03:53
Политика
Путин снял должности зампредседателя СК Александра Сорочкина
Президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы замглавы Следственного комитета Александра Сорочкина, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:13
Происшествия
В Челябинской области резко выросло число заражений коронавирусом
В Челябинской области число заразившихся COVID-19 за сутки увеличилось на треть.
Газета.Ru 03:16
Здоровье
В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом
В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
РИА Новости вчера в 06:14
Здоровье
Медсестер лечили от вирусного заболевания в подсобке в Дагестане
Вестник Кавказа 02:08
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах
Учебный год в российских вузах начнется 1 сентября, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.
Аргументы и Факты вчера в 06:12
Общество
Во Владимирской области выявили 46 случаев заражения коронавирусом
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 46, всего в регионе 339 заболевших, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости 03:32
Происшествия
На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 03:56
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета 21 апреля в 20:10
Наука
Извержение вулкана Килауэа в 2018 году было вызвано проливными дождями
Масштабное извержение вулкана Килауэа, который в 2018 году залил лавой значительную часть Гавайев, было спровоцировано необычным фактором — обильными весенними дождями.
Planet Today 03:07
Общество
В кабинете вице-премьера Пермского края проходит обыск
Рабочий кабинет первого вице-премьера Пермского края Михаила Сюткина обыскивают, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого правительства.
РИА Новости 02:20
Культура
Хаматова ответила на хамскую критику сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова отреагировала на критику сериала "Зулейха открывает глаза" в эфире Instagram фонда "Подари жизнь".
Газета.Ru 03:53
Происшествия
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
Общество
Доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии коронавируса
Российский доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии китайского коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 08:59
Технологии
Valve прокомментировала утечку исходного кода CS:GO и Team Fortress 2
Valve подтвердила, что в сети действительно появился исходный код CS:GO и Team Fortress 2, который был изначально представлен партнёрам в 2017 году и утекал в сеть ещё в 2018-м.
CyberSport.ru вчера в 23:02
Общество
В Челябинской области готовятся к вводу электронных пропусков
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в связи с резким ростом числа заболевших COVID-19 в Челябинской области власти рассматривают возможность введения электронных пропусков, пока в отдельных муниципалитетах.
Новый День 03:31
Армия и оружие
ПНС Ливии обвинило российскую ЧВК Вагнер в применении химоружия
На юге Триполи наемники из ЧВК «Вагнер» якобы применили нервно-паралитический газ против сил Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, утверждает глава МВД при ПНС Фатхи Башага.
Взгляд.ру 03:05
Интернет
Яндекс запустил мультимедиа-платформу для телевизоров со Smart TV
Платформа объединяет эфирные телеканалы, более 200 бесплатных каналов Яндекс.Эфира и онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD.
ИКС 02:45
Общество
Россияне сократили расходы на 90% товаров и услуг
Потребительский спрос жителей России снизился на 90% товаров и услуг, сообщает "Российская газета" со ссылкой на исследование экспертов международного центра Romir и компании BCG.
Газета.Ru вчера в 19:34