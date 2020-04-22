Минфин внес в правительство проект постановления по льготным ипотечным кредитам на квартиры в новостройках под 6,5%. Об этом сообщило министерство. Программа предусматривает госсубсидии банкам на снижение процентной ставки.

Минфин внес в правительство проект постановления по ипотеке под 6,5%

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