с чего всё началось

Я думаю, в ближайшее время. Скорее всего, его правительство внесет. Я думаю, что внесут в феврале. В январе, наверное, не успеют.

Минфин планирует в марте внести в правительство законопроект о создании новой накопительной пенсионной системы (гарантированный пенсионный план, ГПП). Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Минфин внесет в правительство законопроект о новых пенсиях

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