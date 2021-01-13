Ведомости Минфин возобновит покупку валюты впервые с марта прошлого годаМинфин впервые с марта 2020 г. начнёт закупать валюту по бюджетному правилу, сообщили в министерстве.В источникеРамблерОГТРК Ямал-РегионЭкономика сегодняНефтегазовая вертикальПРАЙМРИА НовостиПарламентская газетаНациональная служба новостейProfinance.ruПодробнее о событииМинфин возвращается к покупке валюты впервые с марта 2020 годаПРАЙМ04:11Возобновление Минфином покупки валюты вызвало падение рубляМосковский Комсомолец04:38Минфин вернулся к покупкам иностранной валютыРоссийская газета04:20Аналитики оценили налоги января в РФ в 1,5 трлн рублей, НДПИ - 0,4 трлн рублейFinam.Ru04:49Минфин РФ с 15 января по 4 февраля планирует покупать валюту по 7,1 млрд руб. в деньФинмаркет04:11Курс рубля не отреагировал на решение Минфина РФ возобновить покупку валютыProfinance.ru04:42Рубль ослабел после решения Минфина возобновить покупку валюты в рамках бюджетного правилаТАСС04:40Показать ещёОценить1КомментироватьПоделиться