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Минфин возобновит покупку валюты впервые с марта прошлого года

Минфин впервые с марта 2020 г. начнёт закупать валюту по бюджетному правилу, сообщили в министерстве.В источнике
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ПРАЙМ

Минфин возвращается к покупке валюты впервые с марта 2020 года

ПРАЙМ04:11
Московский Комсомолец

Возобновление Минфином покупки валюты вызвало падение рубля

Московский Комсомолец04:38
Российская газета

Минфин вернулся к покупкам иностранной валюты

Российская газета04:20
Finam.Ru

Аналитики оценили налоги января в РФ в 1,5 трлн рублей, НДПИ - 0,4 трлн рублей

Finam.Ru04:49
Финмаркет

Минфин РФ с 15 января по 4 февраля планирует покупать валюту по 7,1 млрд руб. в день

Финмаркет04:11
Profinance.ru

Курс рубля не отреагировал на решение Минфина РФ возобновить покупку валюты

Profinance.ru04:42
ТАСС

Рубль ослабел после решения Минфина возобновить покупку валюты в рамках бюджетного правила

ТАСС04:40

Forbes: ivi отложила IPO из-за законопроекта о доле иностранцев в онлайн-кинотеатрах

Онлайн-кинотеатр ivi, планировавший провести первичное размещение акций в США, перенес его на неопределенный срок из-за законопроекта депутата от «Единой России» Антона Горелкина, сообщает Forbes со ссылкой на два источника.
Коммерсантъ17:40