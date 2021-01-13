Forbes: ivi отложила IPO из-за законопроекта о доле иностранцев в онлайн-кинотеатрах

Онлайн-кинотеатр ivi, планировавший провести первичное размещение акций в США, перенес его на неопределенный срок из-за законопроекта депутата от «Единой России» Антона Горелкина, сообщает Forbes со ссылкой на два источника.