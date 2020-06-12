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ДождьДождьМинфин впервые за 11 лет не раскрыл долю дефицита бюджета в ВВП за май

В отчете Минфина России с предварительной оценкой исполнения федерального бюджета за май 2020 года не раскрываются данные о доле дефицита бюджета к ВВП. Это произошло впервые с 2009 года, сообщает РБК. Согласно отчету, в мае федеральный бюджет России был исполнен с дефицитом 655,8 миллиарда рублей.
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с чего всё началось
Минфин России в отчете
 с предварительной оценкой исполнения федерального бюджета за май 2020 года не опубликовал данные по номинальному объему ВВП за отчетный месяц.
РБК11 июня в 17:00

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РБК11 июня в 17:00
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Вести.Ru 04:43
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RT на русском 13 июня в 21:02
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НТВ 05:11
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Общество

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Шоу-бизнес

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Общество

Известный бренд прервал работу с Собчак из-за шутки о Костюшкине

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Общество

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Шоу-бизнес

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Discover24 13 июня в 12:43
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Здоровье

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Собянин рассказал об этапе снятия ограничений в июле

Уже с июля в российской столице могут снять введенные в связи с распространением коронавируса ограничения на посещение спортивных и массовых мероприятий, кинотеатров и театров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
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Политика

Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отменили

Намеченный на воскресенье визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу в Турцию не состоится, дата встречи глав МИД двух стран будет согласована дополнительно, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
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Политика

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Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
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Evo-rus.com 13 июня в 01:50
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Россия вышлет двух чешских дипломатов

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Шоу-бизнес

Познер прокомментировал скандал вокруг ДТП с Ефремовым

Журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал ДТП с участием актера Михаила Ефремова, в результате которого погиб один человек.
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Шоу-бизнес

Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства.
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Политика

Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году

Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
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В Свердловской области продлили ограничительные меры до 22 июня

Ограничительные меры, введенные в Свердловской области из-за распространения коронавируса, продлены до 22 июня.
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На Кубани умерла лжехирург Алена Верди

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Прилучный и Муцениеце официально развелись

Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально разведены. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в понедельник, 15 июня.
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Стал известен заработок Михаила Ефремова

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Лисовец рассказал о последнем трагическом визите Жанны Фриске

Стилист Владислав Лисовец рассказал о последнем визите Жанны Фриске в салон красоты.
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