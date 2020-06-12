с чего всё началось

В отчете Минфина России с предварительной оценкой исполнения федерального бюджета за май 2020 года не раскрываются данные о доле дефицита бюджета к ВВП. Это произошло впервые с 2009 года, сообщает РБК. Согласно отчету, в мае федеральный бюджет России был исполнен с дефицитом 655,8 миллиарда рублей.

Минфин впервые за 11 лет не раскрыл долю дефицита бюджета в ВВП за май

Общество ПФР призвал поторопиться с подачей заявления на новую выплату В ПФР сообщили СМИ, что они продолжают принимать заявления на новую денежную компенсацию, но просят граждан России не откладывать в долгий ящик подачу заявки. 30

Общество Россияне определились с желаемой зарплатой после пандемии коронавируса Результаты опроса, оказавшиеся в распоряжении принадлежащего Григорию Березкину РБК, предоставил сервиса поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» Согласно исследованию, в среднем после стабилизации ситуации с COVID-19 работники хотели бы получать 74 тысячи рублей после вычета налогов. 419

Политика Испания откроет восточную границу с Европой раньше срока Испания перенесла открытие границ с большинством стран Шенгенской зоны на 21 июня ‒ на 10 дней раньше запланированного срока, сообщает Reuters. 9

Авто С 1 июля российских водителей ждет три нововведения Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года. 222

Политика Отложен визит в Турцию Лаврова и Шойгу Отложен визит Сергея Лаврова и Сергея Шойгу в Турцию. Он должен был состояться 14 июня. 502

Здоровье У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды. 471

Экономика Эксперт рассказал, чем грозит повышение МРОТ в кризис Ранее в своем Telegram-канале лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил установить минимальную зарплату по России в размере 30 тысяч рублей в месяц, среднюю - в размере 70 тысяч рублей. 243

Общество Осипов заявил, что ситуация по коронавирусу в Забайкалье ухудшается «Ситуация ухудшается, количество инфицированных растёт, сейчас нужно тщательно объяснить властям на местах, руководителям всех уровней, что они должны делать и чего делать не должны ни в коем случае», - сказал губернатор. 2

Шоу-бизнес Наталия Орейро: в первый же приезд я почувствовала духовную связь с Россией В беседе с ТАСС по Zoom Орейро рассказала, как проходит карантин на другом конце земли - в Аргентине, где она живет с мужем, рок-музыкантом Рикардо Мольо и сыном Мерлином, и пообещала как можно скорее приехать в Россию.

Общество Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру». 662

Общество Московских чиновников заподозрили в злоупотреблении личными данными МАДИ, по постановлению московского правительства, занимается контролем за соблюдением дорожной разметки и правил парковки.

Общество 87 процентов алкоголя в магазинах оказалось нелегальным Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев отметил, что нелегальный оборот крепкого алкоголя в целом по России сегодня оценивается примерно в 30%, то есть 35 млн декалитров, в то время как 87 млн декалитров продается с соблюдением норм законодательства.

Происшествия Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, прокомментировал отказ от контакта и помощи семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП на Смоленской площади в Москве. 369

Наука Найдена еще одна угроза коронавируса для организма Группа ученых из Мельбурнского университета, Лондонского королевского колледжа и нескольких других исследовательских учреждений провела новое исследование о коронавирусе и выяснила, что инфекция повышает риск развития диабета у пациентов. 117