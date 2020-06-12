с чего всё началось

В отчете Минфина России с предварительной оценкой исполнения федерального бюджета за май 2020 года не раскрываются данные о доле дефицита бюджета к ВВП. Это произошло впервые с 2009 года, сообщает РБК. Согласно отчету, в мае федеральный бюджет России был исполнен с дефицитом 655,8 миллиарда рублей.

Минфин впервые за 11 лет не раскрыл долю дефицита бюджета в ВВП за май

Экономика В России отменили банковский роуминг В воскресенье, 14 июня, вступил в силу закон, согласно которому российским банкам нельзя будет брать комиссии за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации. 1,2K

Энергетика Газпром с 1 июля может перекрыть поставки газа в Белоруссию Минск, 13 июня 2020, 17:56 — REGNUM Не только криминальный скандал вокруг белорусского «Белгазпромбанка», инициированный нынешними белорусскими властями, но и задолженность белоруской стороны за поставленный газ осложняют отношения официального Минска с Газпромом. 299

Политика Путин ответил на критику поправок к Конституции Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре. 7K

Общество В Пекине введено военное положение из-за новой вспышки коронавируса По сведениям агентства Bloomberg, тесты на вирус сдали все сотрудники и посетители рынка, из-за новой волны эпидемии жители 11 кварталов китайской столицы вынуждены вновь соблюдать строгие меры изоляции и лишены возможности покидать свои дома. 876

Общество В Москве Центральный рынок проверят на соблюдение масочного режима Центральный рынок в Москве проверят после видео в социальных сетях с посетителями, не соблюдающими масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию, сообщил РИА Новости глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. 27

Общество Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд. 52

Происшествия В американской Атланте продолжаются протесты В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами. 374

Здоровье В Забайкалье зафиксировано максимальное число заразившихся коронавирусом за сутки Врачи в Забайкальском крае за сутки выявили 93 человека с коронавирусом, это рекордный показатель для региона, сообщили журналистам в пресс-службе краевого правительства.

Здоровье Росстат представил данные о смертности от COVID-19 за апрель Самая высокая смертность из российских регионов зафиксирована в Москве: в апреле, по данным Росстата, число умерших с коронавирусной инфекцией (по всем четырем группам) составило 1 561 человек, из них для 805 человек коронавирус стал основной причиной смерти. 371

Технологии Недавнее обновление Windows 10 «сломало» запуск программ Для пользователей Avast уже вышло обновление, а вот тем, у кого программы не работают и без антивируса, нужно удалить Windows KB4557957 или KB4560960 соответственно, после чего перезагрузить систему.

Экономика Госпрограмма по рыбе не дотянула до плана Как сообщает корреспондент Fishnews, значение индикатора «Динамика объема добычи (вылова) ВБР» отстает от плана на 2,45%, «Объем произведенной рыбы и продуктов рыбных, переработанных и консервированных» – на 259,2 тыс. тонн и «Объем экспорта рыбной продукции с высокой степенью переработки» – на 28,9 тыс. тонн.

Футбол Гарет Саутгейт: «У сборной Англии не было шансов заиграть Холанда» Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт отметил, что национальная команда практически не могла рассчитывать заиграть в своем составе форварда дортмундской дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Политика Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной. 1,4K