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ДождьМинфин впервые за 11 лет не раскрыл долю дефицита бюджета в ВВП за май
В отчете Минфина России с предварительной оценкой исполнения федерального бюджета за май 2020 года не раскрываются данные о доле дефицита бюджета к ВВП. Это произошло впервые с 2009 года, сообщает РБК. Согласно отчету, в мае федеральный бюджет России был исполнен с дефицитом 655,8 миллиарда рублей.
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с чего всё началось
Минфин России в отчете с предварительной оценкой исполнения федерального бюджета за май 2020 года не опубликовал данные по номинальному объему ВВП за отчетный месяц.РБК11 июня в 17:00
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