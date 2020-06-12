с чего всё началось

В отчете Минфина России с предварительной оценкой исполнения федерального бюджета за май 2020 года не раскрываются данные о доле дефицита бюджета к ВВП. Это произошло впервые с 2009 года, сообщает РБК. Согласно отчету, в мае федеральный бюджет России был исполнен с дефицитом 655,8 миллиарда рублей.

Минфин впервые за 11 лет не раскрыл долю дефицита бюджета в ВВП за май

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