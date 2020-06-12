с чего всё началось

Минфин России в отчете с предварительной оценкой исполнения федерального бюджета за май 2020 года не опубликовал данные по номинальному объему ВВП за отчетный месяц.

Минфин впервые за несколько лет не раскрыл долю дефицита бюджета в ВВП

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