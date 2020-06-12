Коронавирус
РБКМинфин впервые за несколько лет не раскрыл долю дефицита бюджета в ВВП
Минфин России в отчете с предварительной оценкой исполнения федерального бюджета за май 2020 года не опубликовал данные по номинальному объему ВВП за отчетный месяц.
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с чего всё началось
Минфин России в отчете с предварительной оценкой исполнения федерального бюджета за май 2020 года не опубликовал данные по номинальному объему ВВП за отчетный месяц.РБК11 июня в 17:00
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«Мертвые вклады»: россияне забыли в банках сотни миллиардов рублей
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РИА Новости вчера в 14:34
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Самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище поставлен актеру Вячеславу Тихонову
Определен самый дорогой памятник, расположенный на территории Новодевичьего кладбища.
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