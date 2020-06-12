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РБКРБКМинфин впервые за несколько лет не раскрыл долю дефицита бюджета в ВВП

Минфин России в отчете с предварительной оценкой исполнения федерального бюджета за май 2020 года не опубликовал данные по номинальному объему ВВП за отчетный месяц.
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Минфин России в отчете
 с предварительной оценкой исполнения федерального бюджета за май 2020 года не опубликовал данные по номинальному объему ВВП за отчетный месяц.
РБК11 июня в 17:00

Подробнее о событии

Минфин впервые за 15 лет засекретил дефицит бюджета

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Минфин впервые за несколько лет не раскрыл долю дефицита бюджета в ВВП

РБК11 июня в 17:00
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Экономика

Названы сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за коронавируса

Больше всех в апреле и мае этого года сократили расходы на заработные платы компании малого и среднего бизнеса из сектора культуры, спорта, отдыха и развлечений.
РИА Новости 01:40
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Происшествия

В Екатеринбурге выясняют обстоятельства избиения младенца отцом

Екатеринбург, 14 июня 2020, 13:20 — REGNUM В Екатеринбурге идут проверки по факту избиения семимесячного мальчика его отцом.
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Театры

БДТ поставит пьесу «Вишневый сад» в Minecraft

Как сообщается в социальных сетях БДТ, этой постановкой откроется целая серия minecraft-спектаклей по мотивам школьной программы по литературе.
Афиша Daily 13 июня в 10:15
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Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 13 июня в 05:08
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Общество

Сегодня магаданские школьники получают аттестаты

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Происшествия

В Швейцарии пассажир забыл в поезде мешок с золотом

В Швейцарии разыскивают пассажира, который забыл в вагоне поезда трехкилограммовый мешок с золотом стоимостью 152 тысячи фунтов стерлингов, пишет Daily Mail.
РИА Новости вчера в 23:26
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Политика

Отложен визит в Турцию Лаврова и Шойгу

Отложен визит Сергея Лаврова и Сергея Шойгу в Турцию. Он должен был состояться 14 июня.
ТВ Центр вчера в 09:44
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Шоу-бизнес

Супруга Реввы оценила скандальный ролик Киркорова про десантников

RuNews24.ru 01:37
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Общество

ПФР призвал поторопиться с подачей заявления на новую выплату

В ПФР сообщили СМИ, что они продолжают принимать заявления на новую денежную компенсацию, но просят граждан России не откладывать в долгий ящик подачу заявки.
Evo-rus.com 13 июня в 05:58
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Авто

С 1 июля российских водителей ждет три нововведения

Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 13 июня в 02:50
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Общество

Жириновский предложил ввести в РФ стандарт уровня зарплат

Глава ЛДПР Владимир Жириновский представил инициативу о фиксации на законодательном уровне единого стандарта по зарплатам.
Дни24 вчера в 01:46
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Религия

Церковный суд над бывшим «духовником Поклонской» пройдёт 15 июня

Екатеринбург, 15 июня 2020, 06:58 — REGNUM В Екатеринбурге 15 июня пройдёт церковный суд над бывшим «духовником Поклонской», схиигуменом Сергием (Романовым).
REGNUM вчера в 23:58
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Экономика

«Банковский роуминг» отменили в России

Российские банки с 14 июня не смогут взимать комиссию за денежные переводы между разными регионами внутри одной и той же кредитной организации.
Росбалт 13 июня в 20:26
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Общество

Пекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса

Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города.
Lenta.ru 00:06
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Общество

В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
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Культура

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Определен самый дорогой памятник, расположенный на территории Новодевичьего кладбища.
Millionaire.ru вчера в 12:16
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Происшествия

В «Пулково» два самолета задели друг друга

BFM.ru вчера в 06:44
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Общество

Москвичей предупредили об опасности второй волны тепла

Вторая волна тепла в столичном регионе может негативно повлиять на здоровье пожилых москвичей, заявил RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 22:50
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Общество

Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене

Следствие предъявило обвинение в государственной измене петербургскому ученому Валерию Митько, который занимает пост президента Арктической академии наук.
Известия 01:56
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Шоу-бизнес

Звезда «Уральских пельменей» стала ведущей детского КВН

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова анонсировала выход нового шоу - детский КВН, которое будет выходить на телеканале СТС.
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Происшествия

Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи

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Общество

Известный бренд прервал работу с Собчак из-за шутки о Костюшкине

Сотрудничество ведущей Ксении Собчак и популярного косметического бренда прервано.
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Общество

Правозащитники нашли 200 случаев преследования за фейки о COVID-19

Сколько дел о "фейках" возбуждается в России За 450 дней мониторинга (с даты вступления в силу статьи КоАП о "фейковых новостях") "Агора" зафиксировала около 200 случаев преследования "за распространение информации, которая отличается от официальных пресс-релизов".
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Охлобыстин попросил оставить в покое бывшую жену Ефремова

Актер Иван Охлобыстин попросил журналистов оставить в покое бывшую жену артиста Михаила Ефремова Ксению Качалину.
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Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

BFM.ru вчера в 23:21
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Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
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Политика

Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году

Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
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Общество

В России снимаются введенные из-за коронавируса ограничения

Российские регионы снимают ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса.
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Общество

Россиянам рассказали, как защититься от укусов клещей

Газета.Ru 02:02
Общество

Составлен рейтинг российских регионов по уровню благосостояния семей

Тройку лидеров рейтинга российских регионов по уровню благосостояния семей замкнула Москва — 65 и 76 тысяч рублей.
RuNews24.ru вчера в 19:52
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