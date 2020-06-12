Позже Минэкономразвития сообщило, что реальный ВВП в апреле сократился на 12% в годовом выражении. В пресс-службе Минфина не стали комментировать прекращение публикации отношения дефицита/профицита к ВВП. Эти данные публикуются Минфином с 2005 года.

Минфин впервые за несколько лет не раскрыл долю дефицита бюджета в ВВП

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