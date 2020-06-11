Экономика
РБКМинфин впервые за несколько лет не раскрыл долю дефицита бюджета в ВВП
Минфин России в отчете с предварительной оценкой исполнения федерального бюджета за май 2020 года не опубликовал данные по номинальному объему ВВП за отчетный месяц.
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Минфин России в отчете с предварительной оценкой исполнения федерального бюджета за май 2020 года не опубликовал данные по номинальному объему ВВП за отчетный месяц.РБКвчера в 17:00
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Президент США Дональд Трамп заявил о своей готовности признать поражение на выборах главы государства 2020 года.
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Речи о начале второй волны COVID-19 в США не идет — Белый дом
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Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал "Вечерней Москве" о том, как отбывают заключение знаменитости и что ожидает Михаила Ефремова в колонии, если суд даст ему реальный срок по делу о смертельном ДТП.
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Первый канал подготовил праздничный утренний эфир ко Дню России
Утренняя информационно-развлекательная передача «Доброе утро» приготовила праздничный эфир в День России.
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Первые секции стартового стола для ракетного комплекса "Ангара" отправлены на космодром Восточный по железной дороге, основная часть будет отправлена по морю в июле, говорится в сообщении Роскосмоса, опубликованном в пятницу на сайте госкорпорации.
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На сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции.
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Звезда «Фантастических тварей» просит уволить Роулинг
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Названы округа-лидеры в Подмосковье по коронавирусу
Названы округа-лидеры в Московской области по коронавирусу.
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