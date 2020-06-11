Экономика

РБКРБКМинфин впервые за несколько лет не раскрыл долю дефицита бюджета в ВВП

Минфин России в отчете с предварительной оценкой исполнения федерального бюджета за май 2020 года не опубликовал данные по номинальному объему ВВП за отчетный месяц.
Читать в источнике
Комментировать107
с чего всё началось
Минфин России в отчете
 с предварительной оценкой исполнения федерального бюджета за май 2020 года не опубликовал данные по номинальному объему ВВП за отчетный месяц.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

Эксперт: Минфин возможно сможет раскрыть долю дефицита бюджета в ВВП только после голосования по Конституции

Эхо Москвы07:12

Пандемия организовала дефицит российского бюджета в 400 млрд рублей. В прошлом году профицит составлял более триллиона

Фонтанка.Рувчера в 05:41

Бюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей

Интерфаксвчера в 14:52

Минфин предварительно оценил дефицит бюджета России за январь - май в 409 млрд рублей

ТАССвчера в 12:03

Федеральное казначейство отчиталось об исполнении бюджета

Rambler News Serviceвчера в 06:54

Казначейство России назвало сумму расходов бюджета в начале года

Народные новостивчера в 06:07

Минфин впервые за несколько лет не раскрыл долю дефицита бюджета в ВВП

РБКвчера в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 10:30, Ашберн
Политика

НАТО предоставила Украине статус партнера расширенных возможностей

НАТО предоставила Украине статус партнера расширенных возможностей - заявление.
ТАСС 10:15
2
Экономика

В «Новатэк» сообщили о планах завершить «Арктик СПГ-2» в срок

Акционеры «Арктик СПГ – 2» прилагают все усилия, чтобы завершить строительство завода в намеченные сроки, сообщается на сайте «НОВАТЭКа» по итогам рабочей встречи глав компаний-акционеров.
Rambler News Service 10:24
1
Авто

Появились свежие фото нового Lada Largus

Сообщество «AvtoVAZ News» опубликовало свежую порцию снимков обновленного LADA Largus.
Автоновости дня 10 июня в 07:44
Общество

В России увеличили пособия по безработице

«Минимальное пособие по безработице за май — июль увеличивается до 4500 рублей», — говорится в документе.
Lenta.ru вчера в 11:43
1,8K
Транспорт

Москвичи смогут продлить транспортные карты с 12 июня

Проездные будут продлены тем пассажирам, которые совершили в период режима самоизоляции с 30 марта по 8 июня (включительно) не более 22 поездок.
ТАСС 09:04
48
Игры

На презентации Sony анонсировали Project Athia от Square Enix

Sony на презентации анонсировала Project Athia от новой студии Luminous Production и Square Enix, которая выйдет на PlayStation 5 и PC.
Игромания.ру вчера в 16:24
2
Общество

Итальянский вирусолог оценил эффективность снятия карантина в России

Передача права решения о снятии карантинных ограничений на уровень региональных властей, полагает Крисанти, имеет свои плюсы и минусы, однако в конечном счете принятие решений на местах оказывается более эффективным.
РБК 02:00
39
Авто

Lexus анонсировал премьеру нового Lexus IS

Мировая премьера седана Lexus IS нового поколения пройдет 16 июня в формате прямой трансляции на странице Lexus в Facebook.
Автоновости дня 07:01
Игры

Rockstar выпустят GTA V на PlayStation 5 в 2021 году

ВладТайм 09:51
13
Политика

Владимир Путин поздравил россиян с Днём России

Сегодня в стране отмечается День России — государственный праздник, установленный в 1992 году в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.
Говорит Москва 06:24
80
Шоу-бизнес

Ширвиндт рассказал о пьяных выходках отца Михаила Ефремова

Актёр и театральный режиссёр Александр Ширвиндт на страницах своей новой книги «Опережая некролог» рассказал про пьяные выходки своего друга Олега Ефремова отца Михаила Ефремова.
News.ru 09:40
6
Футбол

Цорн получает в «Спартаке» 1,2 млн евро в год

Стала известна зарплата гендира «Спартака» Томаса Цорна. Она составляет 1,2 млн евро в год с учетом бонусов.
Bookmaker-ratings.ru 08:29
Общество

В Белоруссию поступила первая партия нефти из США

Первая нефть из США начала поступать в четверг, 11 июня на перерабатывающий завод "Нафтан" в Белоруссии.
Газета.Ru вчера в 15:05
129
Кино

Тимур Бекмамбетов снимет пять фильмов для Universal

Kinonews.ru 10 июня в 04:11
3
Экономика

Банки отклоняют 17% заявок предпринимателей на кредиты под 2% годовых

Российские банки отклоняют лишь 17% заявок предпринимателей на выдачу кредитов под 2% годовых.
ТАСС вчера в 09:44
30
Авто

Porsche представила новый Cayenne GTS

Компания Porsche представила новые Cayenne и Cayenne Coupe в спортивной версии GTS.
Автоновости дня 09:40
1
Происшествия

В Симферополе арестованы подозреваемые в подготовке теракта

Киевский районный суд Симферополя поместил на два месяца в СИЗО троих подозреваемых в подготовке теракта, еще один отправлен под домашний арест.
Коммерсантъ 10:14
2
Политика

Зеленский захотел вернуться к обсуждению Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет вернуть обсуждение "вопроса Крыма" на повестку дня.
РИА Новости 10:14
5
Авто

В РФ начали принимать заказы на новый Land Rover Defender

В России начался прием заказов на первые 130 внедорожников Land Rover Defender новой генерации.
Новые автомобили вчера в 11:47
33
Здоровье

Из-за возможного увольнения известного детского кардиохирурга в Петербурге отменено несколько операций

Обновлено в 18:44 Несколько операций в детском кардиоцентре отменено из-за возможного увольнения врача в Петербурге.
BFM.ru вчера в 09:12
3
Общество

Подтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет

Крылатые ракеты, которые использовались в атаке на саудовские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) компании Saudi Aramco, оказались иранского происхождения.
Lenta.ru 01:59
238
Происшествия

В Петербурге в центре психиатрии и неврологии произошел пожар

Пожар произошел в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и неврологии имени Бехтерева в Санкт-Петербурге, никто не пострадал, сообщает городское ГУМЧС.
РИА Новости 09:41
1
Общество

Супруга президента Украины заразилась коронавирусом

Киев, 12 июня 2020, 15:50 — REGNUM Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская заразилась коронавирусом.
REGNUM 08:50
Общество

Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату

Россияне, которые будут работать 1 июля 2020 года, получат повышенную оплату труда, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу социального комитета Совета Федерации Инну Святенко в среду, 10 июня.
РИА Воронеж 10 июня в 13:05
1,8K
Финансы

Украина получила от МВФ первый транш в $2,1 млрд

"Официально: Украина только что получила $2,1 млрд первого транша от МВФ", - сообщил он.
ТАСС 08:24
11
Транспорт

Билеты на поезда в Крым по новым маршрутам начнут продавать с 11 июня

Компания "Грандсервисэкспресс", которая является оператором поездов в Крым, с 11 июня начнет продажи билетов на полуостров по новым направлениям, в том числе из Екатеринбурга и Кисловодска.
Газета.Ru 10 июня в 13:52
284
Общество

Вирусолог назвал сроки второй волны коронавируса

Вирусолог Андреа Крисанти заявил, что возможная вторая волна пандемии коронавируса может произойти зимой.
Известия 00:40
63
Общество

Москвичей ждут «призовые» в день голосования

Жителям мегаполиса выделят 2 млн подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг.
Вести Подмосковья вчера в 13:01
2K
Наука

Аналог эмбриона человека вырастили впервые из стволовых клеток

Исследователи впeрвые смoгли вырастить из стволовых клеток структуру, напoминaющую по пoведению и устрoйству пeрвыe фазы рaзвития чeловeчeского эмбрионa.
Evo-rus.com 02:01
22
Политика

Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала

Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.
Российская газета вчера в 12:41
922
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное