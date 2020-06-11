с чего всё началось

Минфин России в отчете с предварительной оценкой исполнения федерального бюджета за май 2020 года не опубликовал данные по номинальному объему ВВП за отчетный месяц.

Минфин впервые за несколько лет не раскрыл долю дефицита бюджета в ВВП

Авто Появились свежие фото нового Lada Largus Сообщество «AvtoVAZ News» опубликовало свежую порцию снимков обновленного LADA Largus.

Транспорт Москвичи смогут продлить транспортные карты с 12 июня Проездные будут продлены тем пассажирам, которые совершили в период режима самоизоляции с 30 марта по 8 июня (включительно) не более 22 поездок. 48

Игры На презентации Sony анонсировали Project Athia от Square Enix Sony на презентации анонсировала Project Athia от новой студии Luminous Production и Square Enix, которая выйдет на PlayStation 5 и PC. 2

Общество Итальянский вирусолог оценил эффективность снятия карантина в России Передача права решения о снятии карантинных ограничений на уровень региональных властей, полагает Крисанти, имеет свои плюсы и минусы, однако в конечном счете принятие решений на местах оказывается более эффективным. 39

Авто Lexus анонсировал премьеру нового Lexus IS Мировая премьера седана Lexus IS нового поколения пройдет 16 июня в формате прямой трансляции на странице Lexus в Facebook.

Политика Владимир Путин поздравил россиян с Днём России Сегодня в стране отмечается День России — государственный праздник, установленный в 1992 году в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. 80

Шоу-бизнес Ширвиндт рассказал о пьяных выходках отца Михаила Ефремова Актёр и театральный режиссёр Александр Ширвиндт на страницах своей новой книги «Опережая некролог» рассказал про пьяные выходки своего друга Олега Ефремова отца Михаила Ефремова. 6

Футбол Цорн получает в «Спартаке» 1,2 млн евро в год Стала известна зарплата гендира «Спартака» Томаса Цорна. Она составляет 1,2 млн евро в год с учетом бонусов.

Авто Porsche представила новый Cayenne GTS Компания Porsche представила новые Cayenne и Cayenne Coupe в спортивной версии GTS. 1

Происшествия В Симферополе арестованы подозреваемые в подготовке теракта Киевский районный суд Симферополя поместил на два месяца в СИЗО троих подозреваемых в подготовке теракта, еще один отправлен под домашний арест. 2

Общество Подтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет Крылатые ракеты, которые использовались в атаке на саудовские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) компании Saudi Aramco, оказались иранского происхождения. 238

Происшествия В Петербурге в центре психиатрии и неврологии произошел пожар Пожар произошел в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и неврологии имени Бехтерева в Санкт-Петербурге, никто не пострадал, сообщает городское ГУМЧС. 1

Общество Супруга президента Украины заразилась коронавирусом Киев, 12 июня 2020, 15:50 — REGNUM Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская заразилась коронавирусом.

Общество Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату Россияне, которые будут работать 1 июля 2020 года, получат повышенную оплату труда, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу социального комитета Совета Федерации Инну Святенко в среду, 10 июня. 1,8K

Общество Вирусолог назвал сроки второй волны коронавируса Вирусолог Андреа Крисанти заявил, что возможная вторая волна пандемии коронавируса может произойти зимой. 63

Наука Аналог эмбриона человека вырастили впервые из стволовых клеток Исследователи впeрвые смoгли вырастить из стволовых клеток структуру, напoминaющую по пoведению и устрoйству пeрвыe фазы рaзвития чeловeчeского эмбрионa. 22