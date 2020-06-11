Экономика
РБКМинфин впервые за несколько лет не раскрыл долю дефицита бюджета в ВВП
Минфин России в отчете с предварительной оценкой исполнения федерального бюджета за май 2020 года не опубликовал данные по номинальному объему ВВП за отчетный месяц.
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с чего всё началось
Минфин России в отчете с предварительной оценкой исполнения федерального бюджета за май 2020 года не опубликовал данные по номинальному объему ВВП за отчетный месяц.РБКвчера в 17:00
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НАТО предоставила Украине статус партнера расширенных возможностей - заявление.
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В России увеличили пособия по безработице
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Проездные будут продлены тем пассажирам, которые совершили в период режима самоизоляции с 30 марта по 8 июня (включительно) не более 22 поездок.
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Передача права решения о снятии карантинных ограничений на уровень региональных властей, полагает Крисанти, имеет свои плюсы и минусы, однако в конечном счете принятие решений на местах оказывается более эффективным.
РБК 02:00
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Мировая премьера седана Lexus IS нового поколения пройдет 16 июня в формате прямой трансляции на странице Lexus в Facebook.
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Rockstar выпустят GTA V на PlayStation 5 в 2021 году
ВладТайм 09:51
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Владимир Путин поздравил россиян с Днём России
Сегодня в стране отмечается День России — государственный праздник, установленный в 1992 году в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.
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Актёр и театральный режиссёр Александр Ширвиндт на страницах своей новой книги «Опережая некролог» рассказал про пьяные выходки своего друга Олега Ефремова отца Михаила Ефремова.
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Стала известна зарплата гендира «Спартака» Томаса Цорна. Она составляет 1,2 млн евро в год с учетом бонусов.
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Общество
В Белоруссию поступила первая партия нефти из США
Первая нефть из США начала поступать в четверг, 11 июня на перерабатывающий завод "Нафтан" в Белоруссии.
Газета.Ru вчера в 15:05
Кино
Тимур Бекмамбетов снимет пять фильмов для Universal
Kinonews.ru 10 июня в 04:11
Экономика
Банки отклоняют 17% заявок предпринимателей на кредиты под 2% годовых
Российские банки отклоняют лишь 17% заявок предпринимателей на выдачу кредитов под 2% годовых.
ТАСС вчера в 09:44
Авто
Porsche представила новый Cayenne GTS
Компания Porsche представила новые Cayenne и Cayenne Coupe в спортивной версии GTS.
Автоновости дня 09:40
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В Симферополе арестованы подозреваемые в подготовке теракта
Киевский районный суд Симферополя поместил на два месяца в СИЗО троих подозреваемых в подготовке теракта, еще один отправлен под домашний арест.
Коммерсантъ 10:14
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Зеленский захотел вернуться к обсуждению Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет вернуть обсуждение "вопроса Крыма" на повестку дня.
РИА Новости 10:14
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Новые автомобили вчера в 11:47
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Из-за возможного увольнения известного детского кардиохирурга в Петербурге отменено несколько операций
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BFM.ru вчера в 09:12
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Подтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет
Крылатые ракеты, которые использовались в атаке на саудовские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) компании Saudi Aramco, оказались иранского происхождения.
Lenta.ru 01:59
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В Петербурге в центре психиатрии и неврологии произошел пожар
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РИА Новости 09:41
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Супруга президента Украины заразилась коронавирусом
Киев, 12 июня 2020, 15:50 — REGNUM Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская заразилась коронавирусом.
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Общество
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Россияне, которые будут работать 1 июля 2020 года, получат повышенную оплату труда, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу социального комитета Совета Федерации Инну Святенко в среду, 10 июня.
РИА Воронеж 10 июня в 13:05
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Украина получила от МВФ первый транш в $2,1 млрд
"Официально: Украина только что получила $2,1 млрд первого транша от МВФ", - сообщил он.
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Транспорт
Билеты на поезда в Крым по новым маршрутам начнут продавать с 11 июня
Компания "Грандсервисэкспресс", которая является оператором поездов в Крым, с 11 июня начнет продажи билетов на полуостров по новым направлениям, в том числе из Екатеринбурга и Кисловодска.
Газета.Ru 10 июня в 13:52
Общество
Вирусолог назвал сроки второй волны коронавируса
Вирусолог Андреа Крисанти заявил, что возможная вторая волна пандемии коронавируса может произойти зимой.
Известия 00:40
Общество
Москвичей ждут «призовые» в день голосования
Жителям мегаполиса выделят 2 млн подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг.
Вести Подмосковья вчера в 13:01
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Аналог эмбриона человека вырастили впервые из стволовых клеток
Исследователи впeрвые смoгли вырастить из стволовых клеток структуру, напoминaющую по пoведению и устрoйству пeрвыe фазы рaзвития чeловeчeского эмбрионa.
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Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала
Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.
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