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Минфин в сентябре планирует возобновить выпуск госдолга

Минфин планирует вернуться на долговой рынок в III квартале, рассказал «Ведомостям» близкий к правительству источник.
Ведомости
"Сначала должны быть ответы на вопросы инвесторов, потом - размещения", - сообщил источник отметив, что возвращение на долговой рынок произойдет не позднее октября.
ТАСС
По сообщению источника, основной задачей Минфина является тестирование рынка, никакие конкретные суммы заимствований не определены.
ТАСС
Цели по размеру размещений не ставится, речь больше «про постепенное возвращение на рынок и выход на нормальные объемы заимствований с 2023 г.», заявил один из собеседников «Ведомостей».
Ведомости

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«Ведомости»: Минфин планирует осенью возобновить выпуск госдолга
Коммерсантъ02:06
Минфин в сентябре планирует возобновить выпуск госдолга
Ведомостивчера в 16:13
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