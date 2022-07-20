ВедомостиМинфин в сентябре планирует возобновить выпуск госдолгаМинфин планирует вернуться на долговой рынок в III квартале, рассказал «Ведомостям» близкий к правительству источник.Ведомости"Сначала должны быть ответы на вопросы инвесторов, потом - размещения", - сообщил источник отметив, что возвращение на долговой рынок произойдет не позднее октября.ТАССПо сообщению источника, основной задачей Минфина является тестирование рынка, никакие конкретные суммы заимствований не определены.ТАССЦели по размеру размещений не ставится, речь больше «про постепенное возвращение на рынок и выход на нормальные объемы заимствований с 2023 г.», заявил один из собеседников «Ведомостей».ВедомостиЧитать далееСвернутьПрофильПрофильФАНFrank MediaГазета.RuSIA.ruПодробнее о событии«Ведомости»: Минфин планирует осенью возобновить выпуск госдолгаКоммерсантъ02:06Минфин в сентябре планирует возобновить выпуск госдолгаВедомостивчера в 16:13Самое цитируемое«Ведомости»: Минфин намерен возобновить размещение облигаций федерального займа осеньюМосковский Комсомолец01:21«Ведомости» узнали возможные сроки возврата Минфина на рынок госдолгаРБК21:01«Ведомости»: Минфин России может вернуться на рынок ОФЗ в ближайшие месяцыПРАЙМ22:23«Ведомости»: Минфин намерен возобновить размещение облигаций федерального займа в сентябреТАСС21:59Ведомости: Минфин хочет возобновить выпуск госдолга в сентябреLenta.ru01:11Показать ещёОценить80Поделиться