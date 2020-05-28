Экономика
КоммерсантъМинфин выделил 100 млрд рублей регионам
Минфин направил 56 регионам России 100 млрд руб. для компенсации снижения их доходов, сообщается на сайте министерства.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 04:25, Ашберн
Общество
Количество умерших от COVID-19 в России повторило рекорд
За сутки в России от коронавируса умерли 174 человека, сообщает оперативный штаб.
РБК 03:42
Шоу-бизнес
Шубская родила Овечкину второго сына
Супруги долго скрывали этот факт от общественности. Ребенок родился в Соединенных Штатах, где сейчас и живут Овечкин и Шубская.
Слово и Дело вчера в 04:30
Общество
В Москве продлили режим пропусков и самоизоляции до 14 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер.
РИА Новости вчера в 13:38
Футбол
Гендиректор «Уфы» отреагировал на информацию о возможной продаже клуба
В «Уфе» отреагировали на слухи о вероятной продаже клуба иностранным компаниям.
Vprognoze.ru 26 мая в 11:50
Кино
Apple примет участие в создании нового фильма Скорсезе с Ди Каприо
Новый фильм Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" с участием Леонардо Ди Каприо и Роберта Де Ниро будут транслировать на видеосервисе Apple TV+, принадлежащем корпорации Apple, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Интерфакс 03:51
Здоровье
На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 268 человек
Екатеринбург, 28 мая 2020, 10:49 — REGNUM В Свердловской области за сутки, по состоянию на 28 мая, подтвердили ещё 268 случаев выявления коронавируса за минувшие сутки.
REGNUM 03:49
Общество
Прокачка по газопроводу Ямал—Европа снова приостановлена
На четверг, 28 мая, грузоотправителями не были выкуплены транзитные мощности газопровода Ямал—Европ в ходе торгов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные аукционной платформы польского газотранспортного оператора Gaz System — GSA Platform.
Коммерсантъ 01:50
Происшествия
Вахтовики в Казани устроили дебош при попытке сбежать из обсерватора
Казань, 28 мая 2020, 09:16 — REGNUM В столице Татарии находившиеся на обязательной самоизоляции 170 вахтовиков пытались покинуть обсерватор в санатории «Ливадия», сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на собственные источники.
REGNUM 02:16
Общество
Минтруд России предложил новые меры поддержки
Минтруд предложил новые меры поддержки россиян на фоне пандемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 11:07
Музыка
Названы фавориты отмененного конкурса «Евровидение-2020»
NewInform 03:48
Общество
Врач рассказала, как избежать заражения коронавирусом в парикмахерских
Врач высшей категории Лариса Алексеева рассказала в интервью телеканалу "Звезда", как избежать заражения коронавирусом при посещении парикмахерских.
РИА Новости вчера в 22:16
Политика
Российские пограничники отмечают профессиональный праздник
Профессиональный праздник личного состава и ветеранов Пограничной службы Федеральной службы безопасности России — День пограничника – ежегодно отмечается в России 28 мая.
Вести.Ru вчера в 18:36
Политика
На грани гражданской войны находятся США, заявил Познер
Соединенные Штаты стоят на пороге гражданской войны, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 26 мая в 10:54
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
Коммерсантъ вчера в 22:44
Здоровье
В России утвердили правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru вчера в 07:30
Кино
Продюсер «Аватара» раскрыл сюжет второй части фильма
Американский кинопродюсер Джон Ландау сообщил, что съемочная группа сиквела «Аватара» возвращается в Новую Зеландию, чтобы продолжить съемки блокбастера Джеймса Кэмерона.
Shraibikus News вчера в 09:21
Общество
Академик РАН предупредил о вреде длительного ношения масок и перчаток
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев заявил «Интерфаксу», что результатом масочно-перчаточного режима станет рост грибковых, аллергических заболеваний, существует риск развития эмфиземы лёгких и бронхиальной астмы.
Говорит Москва 03:00
Космос
США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска
Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
Единоборства
Тайсон разорвал на себе футболку и устроил массовую драку на рестлинг-шоу
После взаимных оскорблений и дуэли взглядов Тайсон разорвал на себе футболку и бросился на рестлера, бывшего чемпиона World Wrestling Entertainment (WWE) Криса Джерико.
Lenta.ru 03:58
Финансы
Жители России забирают валюту из банков четыре месяца подряд
На 1 мая в банках находились вклады физических лиц в иностранной валюте общим объёмом $88,2 млрд, что на 1,2% меньше, чем месяцем ранее.
REGNUM вчера в 06:35
Экономика
Цены на новостройки выросли в большинстве городов России в мае
В мае 2020 года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке выросла на 2,3% — до 62,3 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании сервиса объявлений "Мир квартир", специалисты которого оценили динамику цен на новостройки в 70 российских городах с населением более 300 тыс. человек.
РБК вчера в 04:00
Политика
Соловьев осадил украинского журналиста после вопроса Пескову
Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад украинского журналиста Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:06
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
Российская газета 04:12
Кино
Неприличный жест и супергерои на свежих постерах второго сезона «Пацанов»
Киноафиша России 03:09
Общество
В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов
Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ вчера в 13:50
Общество
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Семьи с детьми получат по 10 тысяч рублей С 1 июня заработают новые меры поддержки россиян в период распространения коронавируса.
Российская газета вчера в 22:00
Путешествия
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости вчера в 03:43