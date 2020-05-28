Экономика
REGNUMМинфин перечислил регионам России дотации на 100 млрд рублей
Москва, 28 мая 2020, 12:22 — REGNUM Министерство финансов России перечислило 56 регионам средства, компенсирующие снижение их доходов. Об этом сообщает 28 мая пресс-служба Минфина. По распоряжению правительства регионам перечислены 100 млрд рублей.
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В Москве разрешили прогулки по графику
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Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций
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