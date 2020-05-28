Экономика
Татар-информМинфин РФ перечислил в помощь регионам 100 млрд рублей
Министерство финансов РФ перечислило 100 млрд рублей регионам для компенсации снижения их доходов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Lenta.ru вчера в 17:40
Религия
Православные празднуют Вознесение Господне Иисуса Христа
В четверг, 28 мая, православные россияне празднуют Вознесение Иисуса Христа.
Газета.Ru 05:10
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров
Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
Игры
Сюжетный трейлер и дата релиза Fast & Furious Crossroads
Сюжетная линия игры Fast & Furious Crossroads («Форсаж: Перекрестки») расширит вселенную серии киноблокбастеров и представит героев Вина Дизеля, Мишель Родригес и Тайриза Гибсона – Дома, Летти и Романа, которые отправятся в головокружительное приключение по различным уголкам планеты, включая Афины, Барселону и Марокко.
Srnsk вчера в 10:38
Происшествия
Самолет с отказавшим двигателем сел в Шереметьево
Самолет SSJ-100 совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Шереметьево из-за отказа двигателя.
Известия 07:18
Общество
Власти Подмосковья ожидают вторую волну коронавируса в сентябре
Вторую волну заболеваемости коронавирусом в Подмосковье ждут в сентябре.
Российская газета 06:38
Общество
Собянин предложил открыть непродуктовые магазины в Москве 1 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня открыть непродовольственные магазины в Москве.
Известия вчера в 10:58
Происшествия
В Псковской области найдено тело пропавшей трехлетней девочки
СНТ "Кебь", 28 мая 2020, 14:06 — REGNUM На четвертые сутки поисков псковские спасатели обнаружили тело пропавшей трехлетней девочки.
REGNUM 07:06
Транспорт
РЖД с 29 мая вернут рассадку пассажиров без социальной дистанции
РЖД с 29 мая возобновляют продажу билетов на поезда дальнего следования на все места, без учета социальной дистанции между пассажирами, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
ТАСС 06:24
Политика
Песков высказался о заявлении бизнесмена из Польши о вымогательстве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что полиция проведет проверку заявления польского бизнесмена о вымогательстве денег главой Россельхознадзора.
Газета.Ru 07:07
Космос
Академик прокомментировал перенос взлета корабля Crew Dragon
Ранее сообщалось, что запуск корабля Crew Dragon частной компании SpaceX с космодрома во Флориде отложили из-за погодных условий.
Москва 24 07:12
Здоровье
Минздрав рекомендовал проверять всех новорожденных на коронавирус
Минздрав рекомендовал тестировать на коронавирус всех новорожденных.
РБК 07:11
Политика
Несогласный с увольнением глава Чувашии подал в суд
Москва, 27 мая 2020, 08:13 — REGNUM Бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, который был уволен с занимаемого поста за недостойный поступок, оспорил в суде указ президента России Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий.
REGNUM вчера в 01:13
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму долларов
Согласно статистике регулятора, в марте банки ввезли в Россию почти $5 млрд и около €1 млрд.
Известия 26 мая в 02:08
Политика
Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с эмиром Катара Тамимом Аль Тани.
Известия 06:55
Общество
Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru 05:46
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 15:09
Происшествия
В ДТП со сгоревшими авто на балтийской трассе погибли два человека
В результате аварии, случившейся утром в четверг на трассе Калининград-Балтийск, погибли два человека.
Новый Калининград.Ru 05:53
Политика
Совет Европы проведет экспертизу поправок в российскую Конституцию
Петицию на сайте change.org ранее подписали более 200 тысяч человек.
Эхо Москвы вчера в 18:05
Общество
Песков назвал коронавирус «реальной штукой»
Выдумкой коронавирус считают те, кто не хочет посмотреть вокруг или внимательно изучить информацию о пандемии, сказал переболевший COVID-19 пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Интерфакс 06:11
ЖКХ
В Воронеже опубликован график отключения горячей воды в июне
Администрация Воронежа опубликовала график отключения горячего водоснабжения многоквартирных домов (МКД) на июнь.
Обозреватель Врн 06:04
Общество
Почти 70% российских компаний пострадали из-за пандемии коронавируса
«Пандемия COVID-19 в России затронула порядка 4,17 млн компаний и ИП от общего числа 6,05 млн, то есть до 67% малых, средних и крупных предприятий и ИП», — говорится в докладе.
РБК 05:45
Политика
Песков рассказал, получит ли Зеленский приглашение на парад Победы
Приглашения на парад Победы, запланированный на 24 июня в Москве, будут возобновлены для лидеров стран СНГ, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
ФАН вчера в 08:04
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаст Borderlands: The Handsome Collection
Администрация страницы написала, что с 28 мая по 4 июня 2020 года пользователи Epic Games Store смогут бесплатно получить пакет Borderlands: The Handsome Collection, в который входят такие игры, как Borderlands 2 и Borderlands: Pre-Sequel.
REGNUM вчера в 22:52
Происшествия
Суд арестовал на 15 суток Илью Азара за одиночный пикет
Тверской районный суд арестовал журналиста Илью Азара на 15 суток за одиночный пикет, сообщает правозащитный проект «Апология протеста» в своем Telegram-канале.
Ведомости 06:21
Шоу-бизнес
Барбара и Криворотов встречались до проекта «Холостяк»
По задумке Бебуришвили пара пришла на шоу. Фото из Instagram plan.b.tnt Барбара и Криворотов встречались до проекта «Холостяк».
HotGeo вчера в 03:06
Общество
Власти Кубани подтвердили открытие всех санаториев с 1 июня
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в связи с позитивной динамикой ситуации с коронавирусом подтвердил открытие всех санаториев края с медицинской лицензией с 1 июня и назвал условия их работы.
РИА Новости 06:14
Путешествия
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости вчера в 03:43
Происшествия
Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте ужесточили статью
Вести.Ru вчера в 10:42
Общество
Судно для достройки «Северного потока-2» вышло с базы
Российское судно «Академик Черский», способное достроить газопровод Северный поток-2, вышло из немецкого порта Мукран и встало на якорь в пяти километрах от него, свидетельствуют данные порталов за слежением морского трафика Vesselfinder и Marine Traffic.
Lenta.ru 06:54