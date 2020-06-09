"Минфин России 9 июня 2020 года, согласно распоряжению правительства РФ, перечислил Роструду 56,2 млрд рублей на выплаты пособий по безработице", — говорится в сообщении.

Минфин выделил 56,2 млрд рублей на выплаты пособий по безработице

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