Экономика

МордовМедиаМордовМедиаМинфин выделил 56,2 млрд рублей на выплаты пособий по безработице

"Минфин России 9 июня 2020 года, согласно распоряжению правительства РФ, перечислил Роструду 56,2 млрд рублей на выплаты пособий по безработице", — говорится в сообщении.
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Минфин перечислил Роструду деньги на выплаты по безработице

Говорит Москвавчера в 11:27

Минфин перечислил Роструду 56,2 млрд руб. на выплаты пособий по безработице

News.ruвчера в 10:26

На выплату пособий по безработице направлено 56,2 млрд рублей

Российская газетавчера в 10:00

Минфин перечислил дополнительные средства на пособия по безработице

Rambler News Serviceвчера в 10:02

Минфин перечислил Роструду 56,2 млрд руб. на выплаты пособий по безработице

ТАССвчера в 10:02

Минфин перечислил Роструду из резервного фонда 56,2 млрд рублей на пособия безработным

ПРАЙМвчера в 10:15

Минфин перечислил Роструду средства на выплаты по безработице

Известиявчера в 10:00
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Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи

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Общество

ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе

ФСБ предотвратила теракт в Симферополе.
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В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов

Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей.
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Общество

Шумахер перенесет новую операцию

Lenta.ru 08:11
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ГИБДД намерен внедрить новый метод проверки водителей на трезвость

ГИБДД намерена внедрить новый метод проверки водителей на трезвость.
Газета.Ru 03:34
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Общество

«СКА Арена» показала, как будет выглядеть парк на месте снесённого СКК

ООО "СКА Арена" в конце прошлого года заключило с городом концессионное соглашение на реконструкцию СКК.
DP.RU 05:39
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Общество

В разгар карантина сотни граждан России выезжали за рубеж

В начале июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия пока не планирует открывать границы для иностранных граждан.
REGNUM 04:27
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Происшествия

Видео допроса Ефремова появилось в Сети

ФАН вчера в 22:15
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Политика

Путин призвал отсекать архаичные препоны в разработке информтехнологий

Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо действовать на опережение и отсекать архаичные препоны в разработке информтехнологий, действуя без нарушения прав пользователей.
РИА Новости 07:24
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Освящение главного храма Вооруженных сил перенесли

Взгляд.ру 07:41
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Общество

В Петербурге планируют открыть парикмахерские с 15 июня

Правительство Санкт-Петербурга планирует с 15 июня разрешить работу парикмахерских и других организаций сферы услуг в рамках смягчения ограничений, введенных в связи с распространением нового коронавируса.
ТАСС 06:45
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Происшествия

Михаил Ефремов может быть отправлен на психиатрическую экспертизу

Актера Михаила Ефремова планируют отправить на психолого-психиатрическую экспертизу.
Российская газета 07:08
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Общество

Жара в России сменится «арктическим вторжением»

Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
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Происшествия

Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17

В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК вчера в 00:41
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Общество

На Москву надвигается гроза с градом

Москва 24 вчера в 06:25
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Экономика

С 1 июля в РФ будет введена обязательная маркировка обуви и лекарств

Обязательная маркировка обуви и медицинских препаратов будет введена в Российской Федерации с 1 июля 2020 года.
Evo-rus.com 02:53
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Происшествия

Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
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Политика

Путин намерен лично проголосовать по поправкам к Конституции

Российский лидер Владимир Путин планирует лично принять участие в голосовании по поправкам к Конституции, электронное голосование он пока не рассматривает.
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Здоровье

В Пермском крае выявлено 93 новых случая коронавируса

Кривая заражения коронавирусом в Пермском крае резко пошла вверх. За прошедшие сутки выявлено 93 случая заболевания.
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Происшествия

Ростехнадзор назвал возможную причину аварии в Норильске

Российская газета 07:07
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Политика

Заксобрание Иркутской области объявило досрочные выборы губернатора

В среду, 10 июня, в Иркутске на 31-й сессии Законодательного собрания Иркутской области назначены выборы губернатора региона.
Наш Север 02:16
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Политика

Обвиняемым по делу MH17 отказали в иммунитете комбатанта

Иммунитет комбатанта не может распространяться на обвиняемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, заявил на слушаниях суда в Нидерландах прокурор Вард Фердинандуссе.
Взгляд.ру 06:18
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Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике

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Общество

Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить

«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
REGNUM 08:12
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Происшествия

На Ефремова наденут электронный браслет на время домашнего ареста

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) будет контролировать соблюдение актером Михаилом Ефремовым режима содержания под домашним арестом с помощью электронного браслета, сообщили в пресс-бюро московского управления ведомства.
Интерфакс вчера в 15:05
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Общество

Компания S7 может продать плавучий космодром «Морской старт»

S7 приобрела комплекс «Морской старт» в 2018 году. До этого он находился в США, выходя для проведения запусков в Тихий океан.
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Общество

В Роспотребнадзоре заявили о страхе от падения заболеваемости в Москве

Резкое падение числа новых заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в Москве внушает определенный страх, заявила начальник управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.
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Политика

РФ и Белоруссия подпишут соглашение о взаимном признании виз 19 июня

Как сообщалось, соглашение о взаимном признании виз создаст правовые условия для того, чтобы граждане третьих стран в Союзном государстве перемещались по одной визе, которую они получат в Белоруссии или России.
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Woman.ru 07:01
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