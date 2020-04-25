с чего всё началось

Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

Политика Песков заявил о необходимости жесткого режима самоизоляции Напряженная эпидемиологическая ситуация в ряде регионов России требует более жёсткого режима самоизоляции, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Общество Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына. 1,5K

Общество Оставаться на майские праздники дома призвала глава Роспотребнадзора В большинстве областей России действует режим самоизоляции, во время которого людям разрешают только выходить на улицу только в магазин, больницу или аптеку. 1K

Здоровье Врач рассказал о необходимой дозе для заражения коронавирусом Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, какая доза коронавируса должна попасть в организм человека для его заражения инфекцией. 161

Экономика Кудрин спрогнозировал восстановление российской экономики Российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться, однако в некоторых отраслях на это может уйти как минимум год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на канале "Россия-24". 684

Общество В Госдуме оценили возможность переноса майских праздников По словам Нилова, из-за нагрузки на бизнес и экономику дополнительный перенос майских праздников может привести к росту безработицы и снижению покупательной способности. 469

Общество Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие». 283

Общество Россия приостановила экспорт зерна за пределы ЕАЭС Российские власти решили приостановить до 1 июня экспорт пшеницы, ржи, ячменя, меслина и кукурузы за пределы Евразийского экономического союза. 626

Общество Россия отказывается платить Лондону 76 млн рублей по делу Смычковского Ранее Россия направила запрос в Соединённые Королевство об экстрадиции Смычковского — ключевого фигуранта дела о коррупции в отношении генерала СКР Александра Дрыманова — по делу о взятке в $1 млн за освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова по прозвищу «Итальянец». 84

Общество В Москве еще 349 пациентов вылечились от коронавируса В Москве выздоровели еще 349 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 3524, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 51

Политика Песков отметил взаимодействие РФ и США в экстремальных ситуациях Песков призвал не предаваться излишнему оптимизму, так как взаимодействие происходит в экстремальных ситуациях.

Происшествия В Челябинской области умер третий пациент с коронавирусом По данным минздрава региона, на 26 апреля в Челябинской области подтверждены 368 случаев заболевания COVID-19 (плюс 58 новых подтверждений ко вчерашнему дню), из них 47 заболевших выписаны из больниц. 45

Общество Токаев продлил режим ЧП в Казахстане Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о продлении режима чрезвычайного положения в стране до 11 мая. 2

Общество Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий. 1,1K

Общество В Новосибирской области вводится масочный режим Сорок два новых случая коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, в регионе с понедельника вводится повсеместный масочный режим. 150

Политика Трампа возмутила статья NYT о его привычках на работе Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на The New York Times после публикации о его привычках на работе. 1

Экономика В ПФР сказали, когда пенсионер получит прибавку, если уволится В Пенсионном фонде России рассказали, в каком случае и в какие сроки пенсионеру стоит ждать прибавку к пенсии в случае его увольнения с работы, сообщает PRIMPRESS.