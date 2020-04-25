с чего всё началось

Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

Политика Песков анонсировал новое обращение Путина к россиянам Президент России Владимир Путин на следующей неделе обратится к россиянам по поводу ситуации с распространением коронавирусной инфекцией. 6,3K

Здоровье Доктор Комаровский сообщил об «инфицирующей дозе» коронавируса Москва, 26 апреля 2020, 07:11 — REGNUM Заражение коронавирусом, как правило, происходит при попадании на слизистые оболочки дыхательных путей реципиента определённой минимальной «дозы» вируса, сообщил 25 апреля врач и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в Instagram. 161

Общество Россия остановила экспорт зерна Речь идёт об экспорте пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза. 628

Культура Koktebel Jazz Party проведет онлайн-марафон в поддержку врачей В Международный день джаза музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party проведет благотворительный онлайн-марафон Doctor Jazz Party в поддержку российских больниц и их сотрудников, врачей и медицинского персонала.

Происшествия В Тамбовской области выявили 61 новый случай заражения коронавирусом Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 61 пациента в Тамбовской области, общее число заболевших достигло 460, выздоровели 50, сообщает администрация региона. 45

Происшествия Бывший работник Чернобыльской АЭС рассказал о еще двух авариях Петр Шаврей участвовал и в ликвидации последствий взрыва реактора номер 4, который произошел ровно 34 года назад 26 апреля 1986 года. 23

Авто Названа дата продаж бюджетного аналога Mercedes-Benz G-Class Китайский автогигант BAIC определился со временем вывода на рынок обновленной модификации внедорожника Beijing BJ80, который является дешевым аналогом легендарного Mercedes-Benz G-Class.

Общество Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий. 1,1K

Общество Министр просвещения признал неготовность школ к удаленному обучению Министр просвещения Сергей Кравцов принял решение о переводе школ на дистанционное обучение, хотя понимал, что «не все школы и не все учителя были к этому готовы». 86

Происшествия В Челябинской области умер третий пациент с коронавирусом По данным минздрава региона, на 26 апреля в Челябинской области подтверждены 368 случаев заболевания COVID-19 (плюс 58 новых подтверждений ко вчерашнему дню), из них 47 заболевших выписаны из больниц. 46

Политика Названа дата нового обращения Путина к нации из-за коронавируса Президент России Владимир Путин обратится к россиянам с новой информацией по поводу эпидемии коронавирусной инфекции в стране во вторник, 28 апреля. 3

Политика Путин был защищен от коронавируса во время визита в Коммунарку Глава государства Владимир Путин был надежно защищен от инфицирования новым типом коронавируса во время визита в столичную инфекционную больницу в Коммунарке.

Общество В РАН назвали возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России Москва, 27 апреля 2020, 09:34 — REGNUM В России распространение заболевания, вызванного новым коронавирусом, может закончиться в середине июня текущего года, заявил академик Российской академии наук Александр Чучалин. 576

Интернет Российские пользователи iPhone получили рекламу при поиске приложений Рекламные объявления начнут демонстрироваться для владельцев гаджетов линеек iPhone и iPad в Российской Федерации с 4 мая, однако целый ряд предложений по рекламным кампаниям уже в свободном доступе. 5

Общество Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие». 299

Политика Россия вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами В первой пятерке стран с наибольшими затратами на оборону вновь оказалась Россия, утверждается в опубликованном в понедельник докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) о тенденциях в военных расходах основных стран-игроков в 2019 году. 371