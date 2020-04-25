Экономика

Российская газетаРоссийская газетаМинфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии

Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.
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с чего всё началось
Министр финансов Антон Силуанов заявил в эфире телеканала «Россия 24
», что Минфин РФ готов выделить дополнительные средства для поддержки населения и экономики в случае продления ситуации с распространением коронавируса и связанных с этим ограничений.
Аргументы и Фактывчера в 15:38

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Минфин выделит дополнительные средства при продлении пандемии

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Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии

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Минфин РФ готов продолжать поддержку населения при продлении эпидемии

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Общество

Попова допустила вероятность избежать пика по коронавирусу в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия может избежать взрывного пика заражений новым коронавирусом, но для этого в майские праздники нужно продолжить соблюдать ограничения.
МедиаПоток вчера в 07:47
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Общество

В России подготовят поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте правительства.
РИА Новости 25 апреля в 21:37
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Политика

Песков спрогнозировал срок выхода на плато по коронавирусу

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью "АиФ" выразил мнение, что через несколько месяцев люди забудут тяготы, вызванные распространением коронавирусной инфекции.
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Происшествия

Пожар произошел в нежилом здании в Ростове-на-Дону

Пожар произошел в трехэтажном неэксплуатируемом здании в районе плотной застройки в Ростове-на-Дону.
Известия вчера в 23:44
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Происшествия

Заведующая скорой из Подмосковья выпала из окна больницы, перепрофилированной для лечения коронавируса

Заведующая отделения скорой медицинской помощи Звездного городка Наталья Лебедева выпала из окна больничной палаты больницы в Москве, в которой сама проходила лечение от коронавируса.
Эхо Москвы 02:01
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Футбол

Сезон в ФНЛ и ПФЛ могут завершить досрочно

Из-за пандемии коронавируса сезоны ФНЛ и ПФЛ могут досрочно завершить.
Vprognoze.ru вчера в 16:56
Происшествия

В Челябинской области умер третий пациент с коронавирусом

По данным минздрава региона, на 26 апреля в Челябинской области подтверждены 368 случаев заболевания COVID-19 (плюс 58 новых подтверждений ко вчерашнему дню), из них 47 заболевших выписаны из больниц.
РИА Новости вчера в 04:21
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Общество

Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России

При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
РБК вчера в 17:04
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Общество

В России могут начать штрафовать за лающих по ночам собак

Как сообщало ИА REGNUM, в России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы.
REGNUM 01:37
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Шоу-бизнес

Марат Башаров рассказал о своем романе с Татьяной Навкой

В результате Навка увела Башарова из семьи и сама ушла от мужа-фигуриста Александра Жулина.
RuNews24.ru вчера в 03:52
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Шоу-бизнес

Тодоренко отреагировала на лишение ее звания «Женщина года»

Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала решение журнала Glamour лишить ее звания "Женщина года" после оправдания домашнего насилия в прямом эфире в Instagram.
Газета.Ru 25 апреля в 15:39
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Происшествия

Под Новосибирском погибли шестеро, отравившись неизвестной жидкостью

По словам представителя следственного управления СК РФ по региону, шестеро скончались в среду 22 апреля после распития неустановленной жидкости на свалке твердых бытовых отходов в Черепаново.
Evo-rus.com 01:56
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Происшествия

В Змеиногорске полицейские жестко избили нарушителя карантина

В сети появилось видео, на котором полицейские силой задерживают мужчину, который нарушил правила самоизоляции в закрытом на карантин городе.
Evo-rus.com 01:43
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Здоровье

На Украине заболели коронавирусом уже 8125 человек

На Украине количество случаев заражения новым типом коронавируса достигло 8125. Об этом сообщил украинский минздрав.
Pravda.Ru 25 апреля в 02:58
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Политика

Лидер КНДР Ким Чен Ын начал работать с документами

Лидер КНДР Ким Чен Ын начал работать с документами Глава северокорейского государства направил гражданам страны послание.
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Общество

В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом

В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 23:47
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Общество

В Минобороны рассказали, когда заработают призывные комиссии

В Министерстве обороны России сообщили, что призывные комиссии начнут свою работу после 6 мая.
ГТРК Самара 00:56
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Армия и оружие

Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км

«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ вчера в 04:52
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Армия и оружие

В США рассказали о подготовке к Третьей мировой войне

Lenta.ru вчера в 17:05
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Политика

Япония запретила въезд из России, Белоруссии и Украины

Япония из-за пандемии коронавируса расширила список стран, откуда запрещен въезд, включив в него Россию, Белоруссию, Украину и еще 11 стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.
ТАСС вчера в 23:15
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Политика

Путин продлит режим нерабочих дней до 11 мая, ожидают губернаторы

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников выразил предположение о продлении режима нерабочих дней в России.
Газета.Ru 00:28
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Экономика

Минтранс предлагает выделить сотни миллиардов рублей на господдержку всей отрасли

Глава Минтранса Евгений Дитрих предложил премьеру Михаилу Мишустину меры поддержки транспортной отрасли на сотни миллиардов рублей.
Коммерсантъ вчера в 18:35
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Религия

Бывший духовник Поклонской проклял верящих в пандемию

Схиигумен Сергий, бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса.
Вести.Ru вчера в 12:59
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Общество

Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России

Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».
Коммерсантъ 01:45
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Общество

Сегодня в Воронеже начали строительство инфекционной больницы

Гудвилл.онлайн 25 апреля в 02:50
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Общество

Протодиакон Кураев резко отозвался о мозаике с Путиным и Сталиным в храме Минобороны

Изображение на другой мозаичной композиции — «Бескровное присоединение Крыма» первых лиц государства: президента Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу, протодиакон тоже не приветствовал.
Росбалт 25 апреля в 20:20
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Культура

В шоу «Маска» определили победителя

В телевизионном шоу «Маска» определили победителя. Им стал 30-летний Анатолий Цой.
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Общество

Россия приостановила экспорт зерна за пределы ЕАЭС

Российские власти решили приостановить до 1 июня экспорт пшеницы, ржи, ячменя, меслина и кукурузы за пределы Евразийского экономического союза.
Суть событий вчера в 10:24
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Футбол

Моуринью назвал лучшего игрока в истории футбола

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью рассказал о том, кого считает лучшим игроком в истории футбола.
Sport.ru вчера в 13:14
Здоровье

65 новых больных коронавирусом выявили в Ростовской области

По сведениям Роспотребнадзора на 11:00, воскресенья, 26 апреля на территории Ростовской области еще у 65 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com вчера в 06:01
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