с чего всё началось

Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

Религия Православные христиане отмечают Радоницу Москва, 28 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, православные верующие в России отмечают день поминовения усопших — Радоницу, которая она приходится на вторник второй недели после Пасхи. 19

Общество В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов В середине следующего года может начаться обязательная регистрация мобильных телефонов по заводскому номеру (IMEI), пишет "Коммерсант". 861

Гаджеты Дрон DJI Mavic Air 2 появился на качественных фотографиях За пару дней до официального анонса на одном из интернет-ресурсов опубликовали качественные снимки Mavic Air 2 – новинки от DJI, которая собиралась показать его только 28 апреля. 2

Политика Трамп отказался сообщить о состоянии Ким Чен Ына Президент США Дональд Трамп заявил, что знает, в каком состоянии находится лидер КНДР Ким Чен Ын, однако говорить об этом отказался. 26

Общество Глава Минприроды предупредил об аномально жарком лете 2020 года Как отметил в беседе с RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ряд исследователей действительно прогнозируют, что текущий год станет самым жарким за период метеорологических наблюдений, но речь идёт о средней температуре в мире. 1,1K

Здоровье «Инвитро» начнет массовое тестирование на антитела к коронавирусу К исследованию на антитела к SARS-CoV-2 будут подключены все расположенные на территории России клинико-диагностические лаборатории группы компаний — в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Самаре и Челябинске.

Футбол Хохлов назвал трёх самых талантливых молодых игроков из России Экс-наставник московского "Динамо" Дмитрий Хохлов назвал трёх самых талантливых футболистов из России.

Общество В Москве число госпитализированных с пневмонией увеличилось на 70% «Количество госпитализированных с пневмонией за эту неделю увеличилось на 70%, поэтому говорить сейчас о том, что мы имеем какое-то снижение либо улучшение динамики -- у нас не проходит»,-- сказала вице-мэр в эфире телеканала «Россия 1» (цитата по ТАСС). 988

Здоровье Четыре новых случая коронавируса выявлено в Амурской области Очень требовательно относиться к себе, своим близким, коллегам и знакомым, — прокомментировала руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова. 25

Энергетика Польша намерена арестовать активы «Северного потока – 2» Польша готова добиваться ареста активов российского "Северного потока – 2", если "Газпром" не выполнит решение Арбитражного суда в Стокгольме о пересмотре цены по Ямальскому контракту, заявил заместитель министра государственных активов Польши Януш Ковальский в интервью порталу Wpost. 70

Политика В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей» В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей» По информации чешского журнала Respekt, Москва решила отомстить инициаторам сноса памятника маршалу Коневу в Праге: в столицу Чехии из России прибыл шпион с дипломатическим паспортом и рицином в чемодане. 215

Энергетика Мировая нефть продолжила падение С начала торгов во вторник, 28 апреля, стоимость нефти на мировых рынках продолжила падение. 244

Общество Россиян ждет совсем другая жизнь после пандемии, заявил эксперт Жителей России ждет новая нормальность, люди будут жить совершенно иначе в сравнении с январем этого года, заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в эфире программы "60 минут" на канале "Россия-1". 57

Экономика Ректор ВШЭ предсказал среднему классу России бедность Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов заявил, что пандемия коронавируса может привести к обеднению среднего класса России. 836

Экономика Bloomberg сообщил о дефиците российской пшеницы в мире Впервые за последние десять лет мир рискует остаться без российской пшеницы в то время, когда ряд ключевых покупателей на фоне пандемии коронавируса спешат провести ее дополнительные закупки, пишет Bloomberg. 94

Политика Синдзо Абэ не приедет в Москву на празднование Победы в сентябре Токио, 28 апреля 2020, 08:35 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не приедет в Москву для участия в торжествах, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в случае их переноса на 3 сентября.

Общество Вирусолог назвал критерий завершения эпидемии коронавируса в России Доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн заявил, что говорить об окончании эпидемии коронавируса в России можно будет лишь тогда, когда за сутки будут фиксировать не более ста случаев заболевания.