с чего всё началось

Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

Общество Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий. 829

Общество Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына. 1,5K

Происшествия Вывозной рейс с россиянами прибыл из Таиланда на Сахалин Самолет авиакомпании «Аврора» доставил группу российских туристов из Таиланда на Сахалин.

Общество Собчак подтвердила приобретение доли в крабовом бизнесе Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке. 133

Общество Россия приостанавливает экспорт зерна до 1 июля 2020 года «В соответствии с постановлением правительства России от 31 марта после вывоза всего задекларированного в рамках квоты зерна экспорт пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, будет остановлен до 1 июля», — говорится в сообщении. 602

Политика Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 145

Политика Режим ограничений в России могут продлить после 30 апреля В качестве вероятного срока названо 11 мая. Об этом сообщил сегодня губернатор Олег Кувшинников на заседании областного оперативного штаба.

Общество Вывозной рейс с российскими туристами прибыл в Уфу из Гоа В воскресенье журналистам в генеральном консульстве РФ в Мумбаи (к которому относится Гоа) сообщили, что в РФ вылетает группа из 162 туристов, пожелавших покинуть Гоа из-за ситуации с коронавирусом. 68

Политика Трамп опроверг информацию о возможном увольнении главы минздрава Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о планах уволить министра здравоохранения Алекса Азара.