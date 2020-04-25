с чего всё началось

Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

Политика Россия вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами В первой пятерке стран с наибольшими затратами на оборону вновь оказалась Россия, утверждается в опубликованном в понедельник докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) о тенденциях в военных расходах основных стран-игроков в 2019 году. 265

Политика Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности». 63

Здоровье В Алтайском крае выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом "В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией По данным оперативного штаба Алтайского края, общее количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на 26 апреля составило 283 случая, их них 17 детей в 20 территориях края", - говорится в сообщении.

Общество Собчак стала обладательницей доли в крабовом бизнесе Телеведущая Ксения Собчак подтвердила данные о том, что стала владелицей доли в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке. 160

Финансы Спрогнозирован срок восстановления курса рубля Рубль может вернуть свои докризисные позиции уже в течение нескольких месяцев, считает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Михаил Зельцер. 49

Общество Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий. 1K

Происшествия Несколько сотен буревестников стали заложниками на сахалинском судне Одно из грузовых судов в порту Южно-Сахалинска заполонили несколько сотен буревестников.

Шоу-бизнес Тодоренко отреагировала на лишение ее звания «Женщина года» Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала решение журнала Glamour лишить ее звания "Женщина года" после оправдания домашнего насилия в прямом эфире в Instagram. 883

Общество Названы самые обеспокоенные из-за коронавируса регионы России Наиболее обеспокоены сложившейся ситуацией жители Дальнего Востока — 11,9 процента местных жителей оценили свой страх на десять баллов. 109

Общество На Камчатке резко выросло число инфицированных SARS-CoV-2 На текущий момент в регионе 195 человек инфицированы SARS-CoV-2, сообщил в своём телеграм-канале врио губернатора Владимир Солодов. 2

Происшествия В Хакасии выявили 8 новых зараженных коронавирусом Все новые зараженные входили в круг контактных лиц ранее инфицированных. Двое из них являются работниками абаканской городской больницы. 7

Технологии Отоларинголог опроверг заявления об опасности смартфонов при пандемии Редакция iReactor связалась с врачом-отоларингологом из университета имени И. М. Сеченова Юрием Ульяновым, чтобы выяснить, опасно ли использование смартфонов во время пандемии. 118

Общество Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев. 498

Общество Завтра в Улан-Удэ вновь закроют парикмахерские и строительные магазины Принято решение о приостановке оказания парикмахерских услуг в Улан-Удэ, селе Эрхирик и поселке Нижние Тальцы Заиграевского района как территориях, на которых повышена угроза неблагоприятного развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции. 3

Общество В Новосибирской области вводится масочный режим Сорок два новых случая коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, в регионе с понедельника вводится повсеместный масочный режим. 30