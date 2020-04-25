с чего всё началось

Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

Политика Что случилось с Ким Чен Ыном Продолжают поступать слухи о смерти Ким Чен Ына и о панике в Пхеньяне. 2

Футбол Составлена сборная сезона АПЛ по версии Daily Mail Английская газета Daily Mail составила символическую сборную сезона чемпионата Англии.

Общество PepsiCo приостановила сотрудничество с Региной Тодоренко В компании PepsiCo решили снять рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира, а также поменять оформление соцсетей. 64

Общество Мишустин поручил согласовать поэтапное снятие ограничений с бизнеса Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить и представить в правительство согласованные предложения по поэтапной отмене введенных в связи с распространением коронавируса ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей. 1,8K

Политика Трамп опроверг сообщения о возможной отставке главы Минздрава США Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается увольнять главу министерства здравоохранения США Алекса Азара.

Политика Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях. 5,5K

Хоккей Третьяк — лучший вратарь века. Его сэйвы были бесподобны ИИХФ признала его лучшим вратарем XX века. С 2006 года он занимает пост президента ФХР.

Шоу-бизнес Актрису Маргариту Терехову не навещают родственники Сиделки круглосуточно ухаживают за Тереховой и даже делают ей прическу и наносят на лицо крем, отмечает невестка актрисы.

Политика Трамп возмутился публикацией NYT о своих привычках на работе Президент США Дональд Трамп раскритиковал статью The New York Times о его распорядке рабочего дня.

Космос Космический аппарат исследует дельту реки на признаки жизни на Марсе Кратер Езеро был выбран для следующей миссии марсохода NASA отчасти потому, что это место содержит дельту реки, которая на Земле, как известно, эффективно сохраняет органические молекулы, связанные с жизнью.

Шоу-бизнес Лидия Федосеева-Шукшина публично обратилась к Бари Алибасову Недавно Лидия Николаевна подарила свою квартиру супругу Бари Алибасову, который в свою очередь продал жилье своему помощнику - актеру гей-порно Сергею Моцарю. 24

Здоровье Не осталось пациентов с коронавирусом в больницах Уханя В больницах китайского города Ухань, который считался эпицентром распространения COVID-19, больше нет ни одного зараженного коронавирусом пациента, заявил официальный представитель Государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн, пишет РИА Новости. 108

Общество Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий. 791

Политика Трамп и Макрон решили реформировать ВОЗ Президенты США Дональд Трамп и Франции Эммануэль Макрон сошлись во мнении о необходимости реформировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), рассказал представитель Белого дома Джадд Дир. Кроме того, Трамп и Макрон обсудили "позитивное развитие в борьбе с пандемией". 6

Общество Россия приостанавливает экспорт зерна Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ. 595

Авто Начались продажи Chevrolet дешевле Lada Granta Обе модели оценили в 3,3 млн тенге или 582 тыс. рублей, то есть даже дешевле, чем LADA Granta стоимостью от 3,39 млн тенге или 600 тыс. рублей. 124

Экономика WSJ: американская нефтяная компания попросила защиты от кредиторов Американская нефтедобывающая компания Diamond Offshore в воскресенье объявила себя близкой к банкротству и попросила предоставить ей защиту от кредиторов на основании главы 11 закона о банкротстве США, позволяющей проводить реорганизацию деятельности.