Экономика
Российская газетаМинфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии
Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.
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Министр финансов Антон Силуанов заявил в эфире телеканала «Россия 24», что Минфин РФ готов выделить дополнительные средства для поддержки населения и экономики в случае продления ситуации с распространением коронавируса и связанных с этим ограничений.Аргументы и Факты15:38
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