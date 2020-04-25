Экономика

Российская газетаРоссийская газетаМинфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии

Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.
Читать в источнике
Комментировать15
Антон Силуанов
Ресурсов у нас достаточно, резервы есть, будем дальше поддерживать наших людей. Сколько бы ни потребовалось времени для того, чтобы проводить такую политику, мы будем это делать. И сколько бы ни потребовалось денег для поддержания здоровья и жизни наших граждан, мы будем это делать.
— Антон Силуанов, российский экономистРоссийская газета 15:06

Подробнее о событии

Минфин РФ готов продолжать поддержку населения при продлении эпидемии

ИА Красная Весна15:14

Минфин готов выделить ещё средства в случае продления пандемии

RT на русском14:51

Минфин готов выделить деньги на поддержку россиян в случае продления ограничений из-за пандемии

Аргументы недели15:27

Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии

Российская газета15:06

Силуанов: Россия выполнит социальные обязательства, несмотря на кризис

News.ruвчера в 07:05

Силуанов: экономика России готова существовать в режиме ограничений сколько потребуется

Московский Комсомолецвчера в 07:01

Силуанов: экономика РФ готова существовать в режиме ограничений сколько потребуется

Будущее России. Национальные проектывчера в 05:47
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 15:41, Ашберн
Хоккей

Третьяк — лучший вратарь века. Его сэйвы были бесподобны

ИИХФ признала его лучшим вратарем XX века. С 2006 года он занимает пост президента ФХР.
Спорт-Экспресс вчера в 09:41
Здоровье

Обнародован план выхода Украины из карантина по коронавирусу

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал в своем Telegram-канале план из 5 этапов по выходу страны из карантина, введенного из-за распространения нового коронавируса.
Rambler News Service 24 апреля в 15:47
Наука

Предложена простая и дешевая технология получения биотоплива из древесной щепы

Ученые исследовали новую технологию торрефикации (обжига) биомассы.
Индикатор 09:09
Общество

Коронавирус выявили у 874 российских военных

У 874 российских военных подтвердился коронавирус, сообщили в Минобороны.
РИА Новости 13:43
489
Политика

Что случилось с Ким Чен Ыном

Продолжают поступать слухи о смерти Ким Чен Ына и о панике в Пхеньяне.
Взгляд.ру 12:56
1
Шоу-бизнес

Максим Фадеев съехал от жены и сына

Музыкальный продюсер Максим Фадеев в эфире программы «Ты не поверишь!» признался, что съехал в загородный дом от жены Натальи и сына Саввы.
Слово и Дело вчера в 08:56
5
Политика

Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге

Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности».
РБК 24 апреля в 17:38
62
Музыка

Зрители выбрали победителя седьмого шоу-конкурса «Голос. Дети»

Российская газета 24 апреля в 19:58
367
Экономика

В России вступило в силу постановление об отсрочке страховых платежей

Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
REGNUM вчера в 04:39
44
Происшествия

В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки

RT на русском 09:36
965
Здоровье

В Белгороде умер заразившийся коронавирусом врач-онколог

В городской больнице № 2 в Белгороде скончался врач-онколог, у которого диагностировали заболевание коронавирусной инфекцией.
Обозреватель Врн 09:06
79
Здоровье

Билл Гейтс спрогнозировал начало производства вакцины от COVID-19 через 2 года

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане.
Известия 15:26
Происшествия

В Петербурге 50 сотрудников Мариинской больницы заболели COVID-19

Ранее в Петербурге скончались двое сотрудников Александровской больницы с подтвержденным коронавирусом - заведующий отделением нейрохирургии Алексей Филиппов и анестезиолог Сергей Белошицкий.
Интерфакс 11:56
616
Наука

Фильтрованный кофе безопасен и может продлить жизнь

Evo-rus.com 13:16
46
Происшествия

Умер защищавший Винника адвокат Тимофей Мусатов

В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника.
Газета.Ru 24 апреля в 16:20
76
Общество

Въезд в Нижегородскую область ограничат на майские праздники

Власти Нижегородской области, которая находится на четвертом месте в России по числу заразившихся коронавирусной инфекцией (более 1,2 тыс. случаев), на следующей неделе ограничат въезд в регион.
ТАСС вчера в 16:42
512
Армия и оружие

В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины

Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода моряков ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru 02:43
792
Политика

Песков анонсировал выступление Путина по поводу коронавируса

Ранее Путин дважды – 25 марта и 2 апреля – обращался к россиянам из-за эпидемии COVID-19 в стране.
РИА Новости 12:07
4,8K
Общество

Премьер Италии объявил о смягчении карантина

Италия с 4 марта начинает так называемую "фазу 2" борьбы с эпидемией коронавируса, в рамках которой будет снята часть ограничений, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
РИА Новости 15:29
5
Игры

В понедельник начнется бесплатная раздача Total War Shogun 2

ГЛАС.RU 24 апреля в 16:12
18
Футбол

Рами: «Раньше футбол был более жестким»

Защитник "Сочи" Адиль Рами рассказал, что раньше арбитры позволяли игрокам обороны играть более жестко.
Soccer.ru 14:34
Экономика

В России банкам хотят запретить блокировать счета без объяснений

Правительство России внесло (.pdf) в Госдуму законопроект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин.
Коммерсантъ вчера в 08:29
110
Общество

В Москве за сутки умер 31 пациент с коронавирусом

"В Москве скончался 31 пациент, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
ТАСС 14:47
94
Авто

В России открылся автосалон, продающий советские автомобили

Из-за затяжной эпидемии мировая экономика подорвана, и в России может сократиться число дилеров, продающих новые автомобили, но это не помешало рязанцам открыть автосалон, где торгуют советскими автомобилями.
AvtoVolgograda.ru вчера в 02:53
127
Религия

Бывший духовник Поклонской проклял верящих в пандемию

Схиигумен Сергий, бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса.
Вести.Ru 12:59
550
Футбол

В «Локомотиве» отреагировали на слухи об уходе Семина

Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что сербский специалист Марко Николич сменит Юрия Семина на посту главного тренера «железнодорожников».
РБК 13:33
1
Общество

Британский премьер вернулся на Даунинг-стрит

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит, 10 после перенесенного COVID-19.
Вести.Ru 15:19
3
Общество

Власти Петербурга уточнили обстоятельства смерти четырех медсестер

В Петербурге комитет по здравоохранению подтвердил, что в городе скончались четыре медсестры с диагнозом COVID-19.
РЕН ТВ вчера в 20:14
1K
Происшествия

На Кубани скончался врач-рентгенолог с коронавирусом

Врач-рентгенолог на Кубани умер с диагнозом коронавирус. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Вести ФМ 12:59
4
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 02:53
1,9K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное