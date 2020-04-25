Ресурсов у нас достаточно, резервы есть, будем дальше поддерживать наших людей. Сколько бы ни потребовалось времени для того, чтобы проводить такую политику, мы будем это делать. И сколько бы ни потребовалось денег для поддержания здоровья и жизни наших граждан, мы будем это делать.

Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

Хоккей Третьяк — лучший вратарь века. Его сэйвы были бесподобны ИИХФ признала его лучшим вратарем XX века. С 2006 года он занимает пост президента ФХР.

Здоровье Обнародован план выхода Украины из карантина по коронавирусу Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал в своем Telegram-канале план из 5 этапов по выходу страны из карантина, введенного из-за распространения нового коронавируса.

Политика Что случилось с Ким Чен Ыном Продолжают поступать слухи о смерти Ким Чен Ына и о панике в Пхеньяне. 1

Шоу-бизнес Максим Фадеев съехал от жены и сына Музыкальный продюсер Максим Фадеев в эфире программы «Ты не поверишь!» признался, что съехал в загородный дом от жены Натальи и сына Саввы. 5

Политика Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности». 62

Экономика В России вступило в силу постановление об отсрочке страховых платежей Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства. 44

Здоровье В Белгороде умер заразившийся коронавирусом врач-онколог В городской больнице № 2 в Белгороде скончался врач-онколог, у которого диагностировали заболевание коронавирусной инфекцией. 79

Здоровье Билл Гейтс спрогнозировал начало производства вакцины от COVID-19 через 2 года Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане.

Происшествия В Петербурге 50 сотрудников Мариинской больницы заболели COVID-19 Ранее в Петербурге скончались двое сотрудников Александровской больницы с подтвержденным коронавирусом - заведующий отделением нейрохирургии Алексей Филиппов и анестезиолог Сергей Белошицкий. 616

Общество Въезд в Нижегородскую область ограничат на майские праздники Власти Нижегородской области, которая находится на четвертом месте в России по числу заразившихся коронавирусной инфекцией (более 1,2 тыс. случаев), на следующей неделе ограничат въезд в регион. 512

Армия и оружие В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода моряков ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря. 792

Общество Премьер Италии объявил о смягчении карантина Италия с 4 марта начинает так называемую "фазу 2" борьбы с эпидемией коронавируса, в рамках которой будет снята часть ограничений, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте. 5

Футбол Рами: «Раньше футбол был более жестким» Защитник "Сочи" Адиль Рами рассказал, что раньше арбитры позволяли игрокам обороны играть более жестко.

Общество В Москве за сутки умер 31 пациент с коронавирусом "В Москве скончался 31 пациент, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе. 94

Авто В России открылся автосалон, продающий советские автомобили Из-за затяжной эпидемии мировая экономика подорвана, и в России может сократиться число дилеров, продающих новые автомобили, но это не помешало рязанцам открыть автосалон, где торгуют советскими автомобилями. 127

Футбол В «Локомотиве» отреагировали на слухи об уходе Семина Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что сербский специалист Марко Николич сменит Юрия Семина на посту главного тренера «железнодорожников». 1

Общество Британский премьер вернулся на Даунинг-стрит Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит, 10 после перенесенного COVID-19. 3

Общество Власти Петербурга уточнили обстоятельства смерти четырех медсестер В Петербурге комитет по здравоохранению подтвердил, что в городе скончались четыре медсестры с диагнозом COVID-19. 1K