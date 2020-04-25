Ресурсов у нас достаточно, резервы есть, будем дальше поддерживать наших людей. Сколько бы ни потребовалось времени для того, чтобы проводить такую политику, мы будем это делать. И сколько бы ни потребовалось денег для поддержания здоровья и жизни наших граждан, мы будем это делать.

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