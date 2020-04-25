Экономика
Российская газетаМинфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии
Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.
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Ресурсов у нас достаточно, резервы есть, будем дальше поддерживать наших людей. Сколько бы ни потребовалось времени для того, чтобы проводить такую политику, мы будем это делать. И сколько бы ни потребовалось денег для поддержания здоровья и жизни наших граждан, мы будем это делать.
— Антон Силуанов, российский экономистРоссийская газета 15:06
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Силуанов: экономика России готова существовать в режиме ограничений сколько потребуется
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СБУ закрыла дело против российского телеведущего Корчевникова
Служба безопасности Украины (СБУ) остановила уголовный процесс в отношении телеведущего канала «Россия 1», генерального директора православного телеканала «Спас» Бориса Корчевникова.
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ToDay News Ufa 01:26
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Lenta.ru 16:17
Культура
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Общество
Власти Италии объявили о смягчении режима карантина
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REGNUM 16:43
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»
Культуромания вчера в 11:01
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
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В Нидерландах норки заразились коронавирусом
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Здоровье
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Экономика
Кудрин спрогнозировал восстановление российской экономики
Российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться, однако в некоторых отраслях на это может уйти как минимум год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на канале "Россия-24".
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AstroNews.ru 24 апреля в 12:07
Общество
Сергей Шойгу поручил завершить учебный год в вузах Минобороны досрочно
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Общество
Советник Трампа ожидает в США безработицу уровня Великой депрессии
Вашингтон, 26 апреля 2020, 18:58 — REGNUM Кризис, развивающийся на фоне пандемии коронавирусной инфекции, может вызвать в США уровень безработицы, который, возможно, будет сопоставим с уровнем безработицы во времена Великой депрессии.
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За сутки в Тверской области еще 29 человек заразились коронавирусом
За минувшие сутки с 24 по 25 апреля в Тверской области официально подтверждено еще 29 случаев заражения коронавирусом.
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РЕН ТВ 08:43
Футбол
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Авто
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Общество
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Общество
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что в стране нужно продлить режим самоизоляции, поскольку население успело преодолеть только два инкубационных периода.
MedikForum.ru 24 апреля в 17:31
Общество
Попова заявила, что Россия может избежать пика заражений коронавирусом
Режим ограничений Режим ограничений, введенных в России из-за ситуации с распространением коронавируса, сыграл свою максимально положительную роль, сообщила Попова.
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