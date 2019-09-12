Финансы
Вести.ФинансМинфин выйдет на внешние рынки, но будет игнорировать доллары
Минфин России в текущем году пока не планирует вновь выходить с новыми заимствованиями на внешние рынки, при этом в следующем году готовится занимать в валюте, но не в долларах.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 06:21, Вашингтон
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала фото в свадебном платье
Слово и Дело 03:24
Автоспорт
В Williams продлили контракт на поставку моторов Mercedes
В Williams объявили о продлении контракта с Mercedes на поставку силовых установок.
F1news.ru 06:16
Экономика
Топилин: повышение МРОТ коснется 3,2 млн россиян
Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 руб. потребует 20,9 млрд руб. в 2020 году из средств бюджетов регионов РФ и федерального бюджета, повышение коснется 3,2 млн человек.
ТАСС вчера в 16:31
Политика
Зеленский заявил о намерении возвращать Крым «не только словами»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении возвращать Крым "не только словами".
Газета.Ru 03:28
Энергетика
«Ъ»: Литва впервые получит крупную партию СПГ из России
Утром 12 сентября танкер Stena Clear Sky, на борту которого находится партия СПГ, перегруженная с проекта "Ямал СПГ", покинул терминал Монтуар (Франция) и направился в Клайпеду, уточняется в сообщении.
ТАСС 02:49
Политика
США вернут украденные из России документы
В 2016 году США вернули России 28 документов, которые были украдены из страны более 20 лет назад.
Lenta.ru 05:52
Политика
СМИ слили американского шпиона в администрации президента России
Вчера, 9 сентября телеканал CNN сообщил, что в 2017 году в ходе секретной спецоперации американские спецслужбы успешно вывезли из России одного из своих самых высокопоставленных информаторов, работавшего когда-либо под прикрытием в российском руководстве.
ANNA-News 10 сентября в 07:35
Общество
Google выплатил штраф за ссылки на запрещенные сайты
Компания Google выплатила 700 тыс. руб. штрафа за отказ исключить из поисковой выдачи ссылки на интернет-ресурсы с информацией, доступ к которым ограничен на территории России, говорится в сообщении Роскомнадзора.
Коммерсантъ 05:53
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor 11 сентября в 16:40
Транспорт
РЖД запустят два ночных поезда из Москвы в Москву
Поезда будут включать вагоны четырех типов: плацкартные, сидячие, купейные и СВ. Новый маршрут позволит жителям южных районов Подмосковья добраться до Тулы и Калуги, а жителям соседних регионов доехать в аэропорт Домодедово.
Интерфакс 04:37
Экономика
«Коммерсант» узнал о планах ВЭБ по модернизации городского транспорта
Правительство обсуждает программу масштабного обновления городского транспорта, предложенную ВЭБ.РФ.
Известия 02:05
Политика
Финляндия не поддержала призыв Зеленского по санкциям против России
Президент Финляндии Саули Ниинистё не поддержал слова украинского лидера Владимира Зеленского, призвавшего в ходе форума в Киеве сохранять западные санкции в отношении России.
RT на русском 04:58
Происшествия
Двухлетняя девочка случайно задушила мать
Вести.Ru вчера в 15:18
Экономика
Чубайс: в российской экономике сразу давят на газ и тормоз
Роста не происходит из-за одновременного нажатия на педали газа и тормоза, заявил он 13 сентября в ходе выступления на Московском финансовом форуме.
REGNUM 04:48
Общество
ФСБ хочет заблокировать два онлайн-сервиса по примеру Telegram
Роскомнадзор и ФСБ планируют добиться блокировки двух сервисов по обмену сообщениями из-за распространения их пользователями ложных сообщений о терактах, пишет РБК.
Ведомости 01:36
Футбол
Уткин призвал выпустить Протасовицкого на свободу
Нева Спорт 05:07
Гаджеты
ПК-корпус Phanteks Eclipse P360X с подсветкой обойдётся в $70
Компания Phanteks расширила ассортимент компьютерных корпусов, анонсировав модель Eclipse P360X, на базе которой можно создать настольную систему игрового класса.
3DNews 05:06
Политика
Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Главной целью самопровозглашенной ДНР является максимальная интеграция в российское пространство, а в идеале - вхождение республики в состав РФ, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Газета.Ru 05:48
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru 11 сентября в 20:12
Политика
Полиция вынесла из ИКМО «Озеро Долгое» эсера Илью Шмакова
В помещении ИКМО вместе с кандидатами находились два сотрудника полиции, представитель "Справедливой России" и корреспондент ЗАКС.Ру.
ЗакC.Ру вчера в 15:58
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко показала себя спустя два месяца после родов
Самое интересное – фотография была сделана всего спустя два месяца после родов Виктории.
Bimru.ru 05:16
Политика
Сноуден назвал условия для своего возвращения в США
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что мог бы вернуться на родину и предстать там перед судом только в случае объективного и справедливого рассмотрения его дела.
РБК вчера в 22:20
Политика
Россия не заинтересована в том, чтобы украинцы зимой остались без газа
Информация о подготовке запасов газа не соответствует действительности, и если транзит будет прекращен, а страны ЕС не окажут Украине помощь, то целый ряд крупных городов останутся без газоснабжения, отметил также Журавко.
REGNUM 04:26
Политика
Адвокат сообщил о втором в России деле о повторном неуважении к власти
Как уточняет в своем Telegram-канале глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков (Селезнев сотрудничает с организацией), первый раз Путевский был оштрафован на 30 тыс. руб. за репост видео с оскорблением президента Владимира Путина, второй раз его привлекли к ответственности за оскорбительную критику Путина и «Единой России».
РБК 06:08
Общество
Под Екатеринбургом продают элитный дворец за 240 миллионов
УралПолит.Ru 04:36
Финансы
Рубль растёт к доллару в начале торгов 13 сентября
На открытии торгов в пятницу, 13 сентября, рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:02
Политика
Верховная рада досрочно прекратила полномочия ЦИК
Депутаты Верховной рады по предложению президента Украины Владимира Зеленского досрочно прекратили полномочия Центральной избирательной комиссии.
RT на русском 05:03
Происшествия
Грузовик снёс пешеходный мост в Подмосковье
Грузовик снёс пешеходный мост на трассе А107 в Московской области, сообщает телеканал «360». Инцидент произошёл недалеко от города Селятино.
RT на русском 05:13
Хоккей
Иван Проворов подписал контракт с «Филадельфией»
Российский защитник Иван Проворов подписал новый контракт с клубом НХЛ "Филадельфия Флайерз". Иван выступает за "лётчиков" уже три года.
Вести.Ru вчера в 21:27
Культура
Третьяковка открыла продажу билетов на выставку Поленова
Третьяковская галерея открыла в четверг предварительную продажу билетов на выставку Василия Поленова, которая пройдет в здании на Крымском Валу с 17 октября по 26 января.
ТАСС вчера в 07:55