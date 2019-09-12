Минфин России в текущем году пока не планирует вновь выходить с новыми заимствованиями на внешние рынки, при этом в следующем году готовится занимать в валюте, но не в долларах.

Минфин выйдет на внешние рынки, но будет игнорировать доллары

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