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Минфин выплатил часть госдолга в долларах, чтобы избежать дефолта

Минфин РФ осуществил выплаты по суверенным еврооблигациям «Россия-2022» и «Россия-2042» в долларах США, чем защитил страну от дефолта.
URA.Ru
6 апреля Минфин сообщал, что перечислил средства в рублях для выплат нерезидентам по долларовым облигациям, после того как JP Morgan отказал в исполнении платежных поручений по выплатам из замороженных в США примерно $100 млрд резервов ЦБ.
РБК
Согласно заявлению, выплаты купонного дохода и погашение номинальной стоимости по облигациям «Россия-2022» на сумму в 564,8 млн долларов и «Россия-2042» на сумму в 84,4 млн долларов доведены до платежного агента.
URA.Ru
Ссылаясь на то, что рубль не является валютой выпуска, рейтинговые агентства S&P и Moody's сообщили, что 4 мая признают состоявшимся дефолт российского правительства.
РБК

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