6 апреля Минфин сообщал, что перечислил средства в рублях для выплат нерезидентам по долларовым облигациям, после того как JP Morgan отказал в исполнении платежных поручений по выплатам из замороженных в США примерно $100 млрд резервов ЦБ.
Согласно заявлению, выплаты купонного дохода и погашение номинальной стоимости по облигациям «Россия-2022» на сумму в 564,8 млн долларов и «Россия-2042» на сумму в 84,4 млн долларов доведены до платежного агента.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что темпы снижения заболеваемости COVID-19 в России замедлились, пандемия еще не закончилась Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России.