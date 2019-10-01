Экономика

ТВ ЦентрТВ ЦентрНа сокращение чиновников в России потратят 5 млрд рублей

Министерство финансов России намерено выплатить компенсацию увольняемым федеральным чиновникам. В блажащие три года, по данным ведомства, на эти цели будет потрачено 4,8 миллиарда рублей. Предполагается, что численность госслужащих сократят на 13 тысяч.
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Выход платный: на сокращение чиновников за три года потратят 5 млрд

На увольнение федеральных чиновников в ближайшие три года планируется потратить 4,8 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Минфине. Это означает, что в 2020–2022 годах численность госслужащих может сократиться на 13 тыс. человек, подсчитали в АКРА.
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