На увольнение федеральных чиновников в ближайшие три года планируется потратить 4,8 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Минфине. Это означает, что в 2020–2022 годах численность госслужащих может сократиться на 13 тыс. человек, подсчитали в АКРА.

с чего всё началось

В период с 2020 по 2023 год увольняемые федеральные чиновник могут получить 4,8 млрд рублей компенсации. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на сообщение Министерства финансов. Пока представители ведомства не уточняют предполагаемое число сокращенных сотрудников.

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